OPPO Find X5 Lite, análisis: una alternativa en la gama media que no es para todos

La gama media es un sector en el que cada vez es más difícil destacar debido al gran trabajo que algunas marcas como Redmi, realme o POCO hacen en materia de relación calidad precio, llegando a costar hasta 100 euros menos que competidores directos. El OPPO Find X5 Lite llegó a España con la pretensión de ser uno de esos móviles recomendables del segmento, y lo hace presumiendo de pantalla y batería, aunque no es algo que le vaya a resultar sencillo.

Características del OPPO Find X5 Lite

Procesador y memoria

Procesador: MediaTek Dimensity 900 5G.

Memoria RAM: 8 GB LPDDR 4X.

Almacenamiento interno: 256 GB UFS 2.2.

Hasta 1 TB con microSD.

Pantalla Tamaño: 6,43 pulgadas.

Resolución: HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Corning Gorilla Glass 5.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.7.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx Sony IMX615.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

WiFi ac.

Dual SIM.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 65 W.

Otros Puerto USB-C.

Audiojack de 3,5 mm.

Sensor de huellas en pantalla.

Dimensiones y peso Dimensiones: 160,6 x 73,2 x 7,81 mm.

Peso: 173 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: Color OS 12.

Su diseño es llamativo, pero poco original

Pese a que el móvil tiene un gran diseño, al verlo, no he podido quitarme de la cabeza que este diseño lo he visto —con algunas ligeras diferencias— en otro smartphone de la compañía, así como de realme, que también es propiedad del grupo de OPPO.

Uno de los ejemplos es el realme 9i que analizamos hace poco. En este, hay cambios sutiles como la ubicación del tercer sensor de la cámara, y salvo por eso, se trata de un móvil idéntico. Lo mismo sucede con el realme 9+ y 9 Pro.

No hay nada de malo en ello, ya que cuenta con unas líneas estéticas bastante interesantes y los colores son diferentes a los ofrecidos en estos dispositivos. En este caso, azul —la versión que estamos analizando— y negro.

Por su parte, este OPPO Find X5 Lite cuenta con una trasera ligeramente curvada en los bordes que ayuda al agarre del móvil en materia de ergonomía y que otorga una experiencia cómoda en la mano cuando utilizas el dispositivo.

Su módulo de cámaras está conformado por dos sensores de gran tamaño y otro más reducido que se encuentran en un módulo rectangular en la parte superior izquierda de la trasera.

Los bordes son ligeramente redondeados, optando por no seguir la tendencia de gran parte de los fabricantes actuales.

En su frontal, la cámara está en un agujero en pantalla situado en la parte superior izquierda del móvil. Una posición que al principio se hace rara por los iconos de notificación, pero a la que te acabas acostumbrando y que incluso le sienta bien. Como suele ser habitual, el marco inferior es ligeramente más grande que el resto.

Los colores de este móvil de OPPO lo hacen destacar bastante, ya que se trata de degradados bastante interesantes que juegan con la iluminación para ofrecer varios tonos de calor. En este caso, se trata de la versión en color azul la que hemos analizado.

Pantalla

La compañía ha apostado por introducir un panel de 6,43 pulgadas en este móvil, y le sienta bastante bien a este, ya que no es de las mayores del mercado, y, junto con su diseño, hace que sea cómodo llevarlo en la mano.

La tecnología del panel es AMOLED, lo que hace que sus negros sean lo más puro posible gracias a ser píxeles apagados, lo que también permite ahorrar batería. Su tasa de refresco es de 90 Hz, por lo que el contenido de la pantalla se ve de manera más fluida en la interfaz y en los juegos compatibles, lo cual es un punto a favor de esta.

Sin embargo, se nota la diferencia respecto a paneles de móviles algo más caros, en especial en la representación de los colores, ya que en materia de brillo el móvil no lo hace nada mal.

La experiencia general ha sido buena, tanto viendo contenido multimedia como jugando y utilizando el smartphone para navegar por Internet y leer algunas noticias. El nivel de brillo es correcto, y sus colores también.

Existe la opción de activar optimizaciones del panel para ver vídeos desde Ajustes, así como de cambiar la intensidad de los colores desde el apartado de Pantalla, dentro de este.

El lector de huellas dactilares está bajo la pantalla, en una posición ligeramente inferior a la que estamos acostumbrados. Pese a esto, funciona bien y es bastante rápido. Desde mi punto de vista, siempre es mejor opción que el lector de huellas en el lateral.

Es un móvil potente, y con conectividad 5G

El rendimiento de este OPPO Find X5 Lite es bueno, y es gracias a su combinación del MediaTek Dimensity 900 —que asegura también la conectividad 5G— junto con 8 GB de memoria RAM que se pueden ampliar valiéndote de la opción de la memoria RAM virtual, que puede ser de 2, 3 o 5 GB.

En el uso diario con aplicaciones de productividad, redes sociales y búsquedas en Internet no ha habido ningún problema. Aunque no es el móvil más rápido del mundo, hace un buen trabajo, aunque es cierto que hay ocasiones en las que sufre algún pequeño tirón.

Si lo que quieres es jugar con el móvil, también te va a ser posible probar títulos como Call of Duty o Asphalt con una buena calidad de imagen, aunque no es comparable con la experiencia que ofrece un móvil gaming o uno de gama alta, todo hay que decirlo.

Color OS 12 le aporta valor y muchas opciones

La capa de personalización de la compañía china ha llegado a una etapa de madurez en la que representa un activo importante para los móviles de la compañía debido al gran número de funciones que ofrece, aunque eso no hace que la capa sea perfecta.

Ya te hemos hablado de los parecidos de esta con realme UI 3.0 y Oxygen OS en cuanto a las posibilidades que ofrece. Funciones como la de duplicar, clonar y ocultar las aplicaciones, destacan bastante.

Color OS es, sin duda, un punto a favor en este móvil al cual aporta valor y permite que hagas cosas cómo lanzar una barra lateral flotante con aplicaciones, y más funciones que no están disponibles en la versión más pura de Android y que te dan más posibilidades como usuario. Eso sí, la versión de Android de este móvil aún es la número 11, por lo que no debería tardar mucho en actualizarse si quiere competir a un buen nivel.

La capa de personalización de la compañía cuenta con un buen número de opciones de lo más interesantes que puedes aprovechar para todo tipo de cosas. En materia de rendimiento no parece suponer una carga ni un lastre.

Su apartado fotográfico no es de sus mayores virtudes

Ya te adelantamos que, pese a que puede tomar buenas fotografías en bastantes situaciones, no es de los mejores puntos del móvil. Este OPPO Find X5 Lite tiene una triple cámara trasera compuesta por los siguientes sensores:

Sensor principal: 64 Mpx f/1.7.

Sensor gran angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Como ves, las imágenes tomadas durante el día tienen una resolución bastante aceptable siempre que haya buena luz, aunque el procesado abusa bastante del efecto de nitidez, haciendo que haya ocasiones en las que los resultados parecen algo artificiales.

Aun así, se pueden tomar buenas imágenes tanto con el sensor principal como con el gran angular. El macro, cómo suele ocurrir en estos móviles, es más anecdótico que otra cosa.

Por la noche los resultados empeoran, y se hace bastante notable la ausencia de luz, hasta tal punto que habrá fotografías que debas repetir o bien probar a utilizar el modo noche mientras apoyas el móvil en una superficie estable.

Conclusiones

Su diseño es uno de sus grandes puntos a favor, ya que tiene un cuerpo bastante fino y poco pesado. El hecho de que su pantalla sea de tan solo 6,43 pulgadas también facilita mucho que sea fácil de coger y manejar.

Esta es AMOLED, por lo que se pueden aprovechar las virtudes de estos paneles en cuanto a eficiencia energética. Sus 90 Hz de tasa de refresco también son un valor a tener en cuenta, ya que hace que lo que ves en el panel se vea más fluido.

Su batería de 4.500 mAh, junto con las optimizaciones del sistema, hace que pueda durar un día entero, por lo que en este sentido no te va a defraudar, pudiendo llegar al día completo sin problemas e incluso.

Al tratarse de un móvil de la familia Find, la compañía ha procurado que este rinda bien a la hora de jugar, igual que no te vas a encontrar ningún problema, tampoco te vas a encontrar ninguna ventaja en este sentido respecto a un móvil de gama alta o a un móvil gaming.

Compra OPPO Find X5 Lite.

Quizá por los 499 euros que cuesta, no destaca como esperábamos, en especial, en su apartado fotográfico, donde los resultados de día y de noche no llegan a ser malos, pero sí inferiores a lo deseado.

