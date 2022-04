Amazon Echo Buds 2, análisis: los auriculares inalámbricos con Alexa como máximo reclamo

A los auriculares inalámbricos Amazon Echo Buds 2 los recibimos con los brazos bien abiertos, para que hoy podamos dejar caer el análisis hecho a este nuevo accesorio que se caracteriza por su experiencia en general y por tener a Alexa, el asistente de voz de la compañía estadounidense que se ha hecho con un gran hueco en el mercado español.

Características Amazon Echo Buds 2

Driver : 5,7 mm.

: 5,7 mm. Procesador: Realtek RTL8763C.

Realtek RTL8763C. Micrófonos : 2 micrófonos externos de formación de haces. 1 micrófono interno.

: Conectividad : Bluetooth 5.0.

: Bluetooth 5.0. Sensores : Acelerómetro, sensor de proximidad.

: Acelerómetro, sensor de proximidad. Batería : Hasta 5 horas de reproducción de música con una sola carga usando cancelación de ruido y Alexa. 15 horas en total con el estuche de carga. Hasta 6.5 horas de reproducción de música con una sola carga sin ANC y Alexa. 19,5 horas en total con el estuche de carga. Hasta 4 horas de tiempo de llamada con una sola carga. Hasta 12 horas de tiempo de llamada con el estuche de carga. Hasta 2 horas de reproducción de música con carga rápida de 15 minutos.

: Otros : Certificación IPX4 de resistencia al agua. Alexa.

: Dimensiones : Auricular: 20.0 x 19.1 x 19.1 mm. Estuche: 66.8 x 28.6 x 39.1 mm.

: Peso : Auricular: 5,7 gramos. Peso: 44,4 gramos.

Unas primeras sensaciones: Alexa

Vamos a ser ciertos, y los Amazon Echo Buds 2 no es que resalten o tengan algo único comparados al resto de auriculares inalámbricos que lanzan al mercado una gran variedad de fabricantes de teléfonos Android.

Es así, pero hay algo en lo que sí que se diferencia que puede ser perfectamente la apuesta en valor para que el usuario final tome la decisión de adquirirlos: Alexa. Y es así, comportándose bastante bien en llamadas y la calidad de sonido que emergen de sus buds, el accesorio inalámbrico de Amazon llama mucho la atención por tener ahí a Alexa esperando.

Es decir, que si tu hogar es uno conectado en su mayoría con Amazon y sus partners o socios, y como no, teniendo a Alexa como asistente, los Amazon Echo Buds 2 son casi una compra obligada en este caso. Otra cosa será que tires más por Google Assistant, o simplemente todavía no has caído en la red de los dispositivos conectados y buscas algo que suene mejor, como pueden ser los Galaxy Buds 2 de Samsung.

Calidad de sonido

Como hemos dicho, no es de lo mejor que hemos probado, pero cumple perfectamente con las expectativas que se puede dar al precio con el que llega al mercado. Dispone de unos controladores de altavoz de gran calidad para un sonido bastante nítido.

Tiene ese toque a veces un poco a enlatado en el sonido, pero siempre desde una persona que tenga el oído bien fino, porque a niveles generales suena bastante bien. Ya estaríamos hablando de un nivel superior para el que hay otras alternativas como la misma de Sony.

Gracias a sus 4 tamaños de adaptadores y dos tamaños de aletas vamos a poder sellarlos intraauricularmente para que no se escape nada del sonido que proviene de los auriculares.

En la ecualización sí que es verdad que desde la app que podemos instalar, la misma de Alexa en la Play Store, solamente podemos modificar los tonos graves, medios y agudos sin la posibilidad de guardar ningún perfil de sonido. Esperemos que aquí Amazon se ponga las pilas para poder conformar distintas configuraciones según la música que nos guste escuchar.

Las llamadas en los Amazon Echo Buds 2

Al igual que en la calidad del sonido, cumple perfectamente para una experiencia completa en este sentido sin que le falte de nada. Y aquí estamos hablando de esas funciones para enfatizar el sonido proveniente del entorno, o simplemente aislarnos del ruido de la calle con el modo ANC para estar en esas llamadas de forma totalmente inmersiva.

Y de aquí, vamos al modo entorno que funciona francamente bien cuando lo activamos, que será más usual para así escucharnos nuestra voz y no pareciera que estuviéramos totalmente aislados con esos sonidos que a veces pueden confundir a ese usuario que por primera vez prueba este tipo de auriculares inalámbricos como son los Amazon Echo Buds 2.

Configuración desde la app Alexa

Cuenta con dos micrófonos externos de formación de haces y uno interno para procurar esa experiencia de llamadas que realmente nos ha gustado sin ningún tipo de problema.

Recogemos de nuevo el testigo del equilibrio de unos auriculares muy completos en todos sus vértices para destacar en su asistente Alexa.

Diseño y materiales

Aquí los auriculares de Amazon dan la sensación de ser 'gorditos'. Es decir, que están compuestos por una caja circular que se lleva todo el protagonismo para que en su cubierta podamos descubrir el logotipo de Amazon con esa sonrisa tan particular.

El color rojo del interior del cabezal le da su aquel para que con el negro se forme un contraste visual que los colocan como unos auriculares curiosos y que llaman la atención.

Al igual que sucede con los materiales de fabricación que dan la sensación de ser robustos para que puedan resistir el día a día con golpes que podamos darlos. Esto sucede también con la funda que tiene su peso y vuelve a reafirmar lo dicho anteriormente de su robustez.

Gestos con los controles táctiles

Los Amazon Echo Buds 2 nos permiten configurar los distintos gestos de una pulsación, dos, tres o prolongada para reproducir/pausar, canción siguiente, canción anterior, ANC / Modo entorno, subir volumen, bajar volumen, asistente nativo, pulsa y habla a Alexa, micrófono encendido / silenciado o desactivar Pulsar tres veces a la izquierda.

Configuración de los gestos y la app

Es decir, que en este sentido son bien completos e incluso nos permite acceder al asistente nativo que tengamos en el teléfono. Un dato importante para abrirse a otras experiencias cuando tiene a Alexa como la gran protagonista de estos auriculares inalámbricos de Amazon.

Autonomía

Los auriculares inalámbricos Amazon Echo Buds 2 permiten hasta 5 horas de reproducción de música con una sola carga, aunque siempre si usamos ANC y Alexa. Si ya pasamos de usar el asistente y el modo ANC, llegaremos a las 6,5 horas, que no está nada mal.

Por lo que respecta a los tiempos de llamada, cuatro horas con una única carga y con el estuche hasta las 12 horas. Hay que comentar que con una carga rápida de 15 minutos podemos estar reproduciendo nuestra música favorita durante dos horas.

Opinión final

Ya nos hemos referido a la experiencia en general de estos Amazon Echo Buds 2 que están a un precio de 79,99 euros para el modelo con el estuche cargador por cable, mientras que si nos pasamos a la carga inalámbrica para el estuche llegan a los 99,99 euros.

Nos hemos de quedar con Alexa al ser la protagonista y volveremos a las primeras sensaciones, si en tu casa tienes un buen número de dispositivos conectados, estos auriculares son indispensables porque tendrás al asistente como nunca. El cuento cambia un poco cuando no necesitamos tanto a Alexa, aunque incluso así la calidad de sonido, llamadas y otra serie de factores como lo cómodos que son, se han de tomar en cuenta para decidirse finalmente por su compra.

En definitiva, que Amazon vuelve a traer un accesorio de calidad al igual que son sus pantallas inteligentes, como esa Amazon Echo Show 15, y otros tantos que bien conocemos.

