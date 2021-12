La tienda de aplicaciones de Amazon ya funciona en Android 12

Cuando Google presenta un sistema operativo nuevo para sus móviles lo hace con muchos meses de pruebas previas. Es por eso por lo que podemos probar las Developers Preview y las diferentes versiones beta. No obstante, si los desarrolladores no prueban sus aplicaciones puede pasar que cuando la versión alcance la fase final dichas apps no funcionen.

Y eso es lo que le pasó a Amazon con su AppStore, su tienda de aplicaciones Android, que no funcionaba bien en Android 12.

Amazon corrige el fallo de la AppStore

Es un poco ridículo que un desarrollador del tamaño de Amazon pueda tener estos problemas en la versión final de un sistema tan importante como Android, pero así ha sido. Eran muchos los usuarios que no podían acceder a sus aplicaciones en la AppStore tras actualizar a Android 12.

La empresa estadounidense ha comunicado que dicho fallo ya está resuelto y que los usuarios que usen Android 12 simplemente tienen que actualizar la AppStore a la última versión disponible.

Este es uno de esos problemas que puede acarrear mala imagen para las tiendas alternativas a la Google Play Store, algo que la inmensa mayoría de personas no se plantea usar pero que es importante para un nicho de usuarios más avanzado.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan