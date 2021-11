La tienda de aplicaciones de Amazon no funciona en Android 12

El lanzamiento de Android 12 este año ha sido un poco diferente al acostumbrado, porque llegó antes en su versión AOSP que los Pixel 6 de Google. Pese a eso, ya tenemos incluso móviles de Samsung en España que usan esta versión del sistema. No obstante, más de un mes tras su lanzamiento hay problemas importantes en el ecosistema de Amazon.

Para los que no lo sepan, Amazon usa un fork de Android en sus dispositivos, donde la tienda AppStore viene instalada por defecto. No obstante, esa tienda puede descargarse de forma sencilla en cualquier móvil Android, para tener una alternativa a la Google Play Store. El problema es que no funciona bien en Android 12.

Muchos usuarios reportan fallos de la AppStore

Amazon Appstore

En los foros de Amazon destinados al soporte para la tienda de apps se multiplican los mensajes de usuarios reportando fallos con Android 12. Este problema, en vez de ser cada vez menor no deja de crecer, porque poco a poco los fabricantes aumentan el número de móviles que usan Android 12, pues actualizan los firmwares lo antes posible, como quieren los usuarios.

Los problemas relacionados con la AppStore de Amazon van desde la imposibilidad de usar algunas aplicaciones a, literalmente, no poder usar ninguna.

Al parecer el problema está en la gestión del DRM de las apps de la tienda, tanto las gratuitas como las de pago, y esto está molestando obviamente a muchos usuarios.

Una solución temporal no apta para todos

Mientras Amazon parchea el problema hay una especie de atajo que permite usar las aplicaciones, pero desde luego no es apto para cualquiera porque implica decompilar las aplicaciones y volver a compilarlas sin ciertos elementos relacionados con el DRM.

Obviamente, esto es algo que prácticamente ningún usuario hará, aunque parece que tenemos incidencia para largo porque en Amazon no están tratando esto como una prioridad.

