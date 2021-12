OnePlus Buds Z2, análisis: el punto medio de los auriculares TWS

El último producto de OnePlus, los auriculares TWS OnePlus Buds Z2 se presentaron hace dos meses en China y ahora llegan a España. Son unos auriculares que se posicionan justo por debajo de los OnePlus Buds Pro, pero manteniendo su principal característica: la cancelación de ruido activa.

Ya sabéis que no todos los auriculares tienen este tipo de tecnología, y que hay diversas variantes de la misma.

Nosotros hemos pasado una semana con ellos probando su rendimiento en llamadas, haciendo deporte, buscando aislarnos con la cancelación de ruido y escuchando música y podcasts.

OnePlus Buds Z2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Características OnePlus Buds Z2

Colores

Negro, blanco.

Control por gestos Doble pulsación.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Pulsación triple.

Ir a la próxima canción.

Rechazar llamada.

Pulsación prolongada en ambos laterales.

Llamadas Cancelación de ruido ANC.

Tecnología Triple micrófono.

Resistencia al agua IP55.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Radio de conectividad de 10m.

Carga USB-C.

Peso y dimensiones

Funda de carga: 73.2 x 36.8 x 29.1 mm

Peso: 42 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 4,6 gramos 1 bud.

Autonomía De 5 a 7 horas para los buds.

De 27 a 35 horas con funda de carga.

Diseño sencillo

Este es posiblemente el aspecto menos llamativo de estos auriculares. No es que sean feos, pero no son elegantes como los OnePlus Buds Pro, o diminutos como los de Samsung.

Estéticamente son casi idénticos a los OnePlus Buds Z de 2020, pero con el bastoncillo algo más corto. Pese a eso, son más llamativos que otras opciones. Y no podemos obviar que el diseño del auricular se acerca más a los Apple Airpods Pro que el modelo de 2020.

Son cómodos, y el software de la aplicación de control tiene una opción para calibrar si las almohadillas que tenemos puestas son las adecuadas a nuestras orejas, para intentar maximizar la cancelación de ruido.

El emparejamiento se realiza de forma automática mediante Fastpair con un móvil de OnePlus, o con la aplicación HeyMelody en cualquier otro dispositivo con Android.

Autonomía y carga

La empresa presume de que estos auriculares dan una autonomía de hasta 38 horas con la caja de carga, aunque eso depende de si usamos la cancelación de ruido activa, y del volumen que tengamos en el móvil.

Lo que sí es llamativa es la velocidad de carga, una prestación de la que OnePlus suele presumir mucho, y con motivo. 5 horas de autonomía en 10 minutos de carga con el sistema de la compañía, que está disponible con sus cargadores.

El sonido y la cancelación de ruido son buenas

Estos auriculares presumen de tener una de las mejores cancelaciones de ruido de su segmento de precio, con hasta 40 dB de cancelación, la misma que vemos en modelos que cuestan casi el doble.

Pese a eso, hemos comprobado que no llegan a aislar tanto como los OnePlus Buds Pro y, sobre todo, no ofrecen la experiencia de los OPPO Enco X. Dicho eso, ambos cuestan bastante más.

Nos referimos a la cancelación de ruido máxima ya que estos auriculares tienen dos niveles, este del que hablamos y uno más ligero, capaz de apaciguar hasta 25 dB. También tenemos el modo transparencia, pero no llega a ser tan transparente, valga la redundancia, como esperaríamos. Es decir, se escucha el exterior, pero no de forma natural, sino algo metálica.

En cuanto a la latencia viendo vídeos, en teoría se puede cambiar entre varios modos de sonido, usando el controlador de 11 mm que también encontramos en los OnePlus Buds Pro. No obstante, nosotros no hemos podido hacerlo, si bien la sincronía de vídeo y audio es más que notable, algo que no siempre es así, sobre todo en auriculares de este precio.

La calidad de sonido en llamadas es aceptable, por una parte por los tres micrófonos que hay en cada auricular, y por otra parte por la cancelación de ruido.

Y sí, hay compatibilidad con sonido Dolby Atmos, pero solo en los OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro, 8, 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro y 9 RT. Es decir, en los móviles de gama alta de la empresa de los últimos años.

Gestos adecuados, con una carencia

Se agradece ver cómo una marca escucha a sus usuarios y mejora aspectos en el software que son fáciles de corregir. El año pasado nos quejábamos de que los OnePlus Buds Z solo tuvieran un gesto disponible, el doble clic.

En los OnePlus Buds Z2 podemos usar cinco tipos de gestos:

Un toque: pausar y reproducir la música.

Doble toque: avanzar o retroceder la canción.

Triple toque: asistente de voz.

Mantener pulsado: cambio entre modos de sonido.

Pulsación larga y mantener: rechazar llamada o reconectar con dispositivo.

Lo único que hemos echado en falta es poder controlar el volumen del teléfono mediante los auriculares, algo que no se suele ver en este rando de precios pero que aparece en algunos modelos.

Eso si, en más de una ocasión he parado por accidente la música al ponerme bien los auriculares en la oreja, por haber rozado el área de gestos.

Conclusión

El precio de estos auriculares es de 99 euros, 40 más de lo que costaban en su lanzamiento los OnePlus Buds Z que analizamos el año pasado. Estos auriculares son la competencia directa de los Nothing Ear (1) que probamos hace poco, pero sin el reclamo del diseño.

Si la estética es algo que no os preocupe y sí el sonido o el aislamiento, los OnePlus Buds Z2 son una opción competente. Eso sí, están lejos de las prestaciones de modelos más caros, y su estética es demasiado básica.

