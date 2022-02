Lo mejor de los móviles plegables es que puedes dejarlos abiertos casi siempre

A poco más de una semana para cumplir tres meses del experimento de estar usando un año móviles plegables me he dado cuenta de que hay algo de lo que aún no había hablado y que es importante con estos móviles. La esencia de los terminales plegables es poder usarlos en dos posiciones, es obvio, pero eso no quiere decir que tengamos que usarlos en ambas si no queremos.

Dejando el móvil desplegado casi siempre

Samsung Galaxy Z Fold 3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hace unos años, cuando decía que trabajaba en casa, mucha gente se extrañaba. Ahora el teletrabajo es algo mucho más normal ya que cada vez más gente lo realiza. Esta es una de esas situaciones donde más uso le veo a móviles plegables tipo libro, como el Samsung Galaxy Z Fold 3 que ahora mismo estoy usando.

Samsung Galaxy Z Flip 3 y OPPO Find N Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este terminal, o el OPPO Find N, tienen un factor de forma muy particular que invita a usarlos abiertos, para aprovechar su enorme pantalla. La cuestión es que, en escenarios como el comentado de trabajar en casa, estos móviles pueden quedarse siempre abiertos.

Es cierto que no es fácil usarlos así a una mano, pero lo normal es que podamos usarlos con ambas, salvo en situaciones concretas.

Esto es lo que estoy haciendo yo, usando estos móviles más como tablets dentro de casa que como teléfonos. Hay excepciones, como cuando tengo que realizar una llamada y no tengo los auriculares puestos. Entonces, obviamente, se cierran.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Pero en el caso de los móviles tipo concha, como el Samsung Galaxy Z Flip 3 que he usado casi dos meses, también pasaba algo parecido. Lo tenía siempre abierto, con su tamaño de móvil normal, y sólo lo cerraba cuando salía de casa, para meterlo en el bolsillo.

No hay problema en abrirlo y cerrarlo

Esto no lo he hecho porque me diera miedo que la bisagra se rompiera, sino porque me ha resultado mucho más cómodo, y esa es una de las claves de estos dispositivos, como ya comentamos en anteriores artículos.

De hecho, la resistencia de estos aparatos me está resultando similar a la de otros modelos, aunque es cierto que suelo cuidar excesivamente todos los dispositivos que analizo.

