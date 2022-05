YouTube Go será retirada de Google Play: las apps 'lite' cada vez se utilizan menos

YouTube Go es innecesaria y Google la retirará en agosto El Androide Libre

YouTube Go apareció en 2017 como una de esas apps para regiones con conexiones más lentas y donde los terminales no contaban con las especificaciones suficientes para manejar la app principal de YouTube. Hoy mismo el equipo de YouTube ha anunciado que desaparecerá YouTube Go.

Otra app que pasa a mejor vida

Este tipo de apps han sido un referente para algunas regiones donde la conexión a Internet es de mala calidad. Casi todas las 'lite' han servido para estos menesteres y entre algunas de las más conocidas está Facebook Lite, o la misma de la red social de micromensajes con Twitter Lite.

Hoy mismo, vía Engadget, el equipo detrás de YouTube ha anunciado que YouTube Go dejará de existir este mismo mes de agosto debido a que se ha convertido en una app innecesaria.

Una de las razones más evidentes, se encuentra en las continuas actualizaciones que ha recibido la app principal de YouTube para que funcione mejor en esos países donde la calidad de la conexión es peor, o los dispositivos no llegan al estándar mínimo para que funcionara.

Las apps lite en desuso

Lo que pone sobre la mesa como otras apps de este estilo podrían ver pronto su desaparición, no solamente porque sean mejores las apps principales con características que se adaptan a la capacidad del dispositivo, sino porque la tecnología avanza e incluso los terminales de gama baja o de entrada son capaces de manejarse perfectamente.

Eso sí, depende del equipo que desarrolle la app principal que instaure características que permitan a un usuario con un terminal inferior disfrutar de la experiencia sin que esta desentone en ningún momento, tal como se ha hecho con YouTube.

De hecho, ahora la app YouTube Go está invitando a sus usuarios a que instalen la app principal para que así puedan disfrutar de la experiencia completa que permite publicar comentarios, crear contenido o mismamente usar el tema oscuro.

YouTube Go llegó a ser desplegada en 130 países y en un principio iba a ser una app vital para esos países con ciertas limitaciones técnicas. Ahora pasa a ser otra de esas apps que la gran G retira de Google Play.

