LibreTube es una alternativa a YouTube con funciones premium y sin anuncios

LibreTube es una aplicación de lo más interesante a la que le puedes sacar mucho partido si eres usuario habitual de YouTube, la plataforma de vídeo gratuito de Google en la que puedes acceder a millones de horas de entretenimiento de una manera totalmente gratuita. Esta LibreTube es una app alternativa para acceder a los vídeos, tal como hacía Vanced, y también permite que disfrutes de diferentes ventajas de la versión premium.

Descarga y reproduce en segundo plano

Además de no contar con ningún tipo de anuncio, esta app también cuenta con la ventaja de que, pese a que abandones la aplicación o apagues la pantalla, el contenido que estés reproduciendo continuará, por lo que es ideal para escuchar música o un podcast, como si fuera YouTube Premium.

Otra de sus características más destacables es que también podrás descargar cualquier vídeo de la plataforma para reproducirlo cuando no tengas conexión, algo que puede ser útil para no gastar datos móviles cuando sales de viaje.

En este sentido, puedes escoger tanto la calidad del vídeo como la del audio antes de descargarlos, así como el formato de vídeo que prefieres.

La app cuenta con un diseño bastante minimalista y poco recargado, de hecho es algo más sobrio que el de la app oficial de YouTube, con solo tres secciones en su barra de menú inferior: Inicio, Suscripciones y Biblioteca.

En Inicio podrás ver un recopilatorio de vídeos del momento de entre los que navegar, aunque siempre puedes utilizar el buscador para encontrar contenido. En Suscripciones, tras iniciar sesión, podrás ver los vídeos que han subido los canales a los que estás suscrito.

Por último, en Biblioteca, que es un apartado que aún está en desarrollo, previsiblemente tendrás la posibilidad acceder a algunos elementos de tu perfil de YouTube, como tu historial, vídeos que te han gustado o tus listas de reproducción personalizada.

Buena interfaz, pero aún faltan algunos ajustes

Pese a que cuenta con una interfaz muy pulida y un diseño minimalista por el que es muy cómodo navegar, es cierto que he echado en falta algunas funciones mientras la he estado usando.

Partiendo por su sección de inicio, no existe ningún botón junto a los vídeos para añadirlos a listas de reproducción ni a ver más tarde, así como tampoco uno para decir que no te interesa el vídeo y que no te lo recomiende más, como en la app oficial. Estas opciones tampoco están presentes al reproducir dichos vídeos.

En este sentido, hay ciertas carencias que convierten LibreTube más en un reproductor que en una plataforma social como es YouTube, en la que puedes interactuar con otros usuarios y crear tus propias listas de contenido.

En el reproductor, puedes darle al botón "Me gusta", guardar el vídeo, descargarlo o compartirlo copiando su URL, pero no puedes acceder a los comentarios, por ejemplo.

Además, en este apartado se muestra el título combinado con la descripción del vídeo, lo cual puede llegar a confundir bastante, e incluso a estorbar a la hora de intentar acceder a vídeos relacionados o al canal de YouTube del vídeo que estés viendo.

Cómo descargar

LibreTube es una aplicación que no encontrarás en Google Play, pero que puedes descargar desde su propio repositorio en GitHub, desde donde puedes acceder a sus diferentes archivos.

