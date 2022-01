El algoritmo de YouTube en Android descargará vídeos automáticamente para que los veas sin conexión

YouTube es una de las apps más importantes que tenemos en nuestros móviles (no te pierdas estos 17 trucos para manejarla en plan modo dios), y ahora incluso será mejor si finalmente traen en Android la capacidad de descargar vídeos automáticamente a través del WiFi para que luego puedas reproducirlos cuando no tengas conexión o no quieras consumir los datos móviles que tengas en tu plan mensual con tu operadora.

Descarga vídeos automáticamente cuando tu móvil esté con WiFi

Smart Downloads es la nueva función de YouTube para Android que están probando una serie de usuarios. Esta característica lo que hace es descargar 20 vídeos de forma automática cada semana cuando estés conectado a la conexión WiFi.

Smart Downloads El Androide Libre

Este contenido sin conexión u offline aparecerá en la pestaña de tu biblioteca en la sección de Descargas para que puedas acceder al mismo con suma facilidad.

Como no, esta nueva característica de YouTube para Android viene de miedo para los que tengan una cuota de datos limitada con su plan mensual o en aquellas regiones donde la conexión no sea la adecuada y se pueda sufrir de una reproducción adecuada con su resolución y más.

Smart Downloads El Androide Libre

Lo más interesante de esta nueva capacidad para YouTube para Android es su capacidad de descargar de forma automática los vídeos que el algoritmo entienda que ha de ser así. Es decir, que no tendrás que hacer nada, sino que el algoritmo de YouTube valorará los vídeos que ha de descargar con un máximo de 20 por semana.

Vía Android Police, para poder probar Smart Downloads has de tener una suscripción a YouTube Premium e ir a tu avatar > Configuración > Probar funciones nuevas. Lo decimos porque aquí en España y Europa ya lo están probando algunos usuarios, así que dale una oportunidad para que el algoritmo de YouTube valore los vídeos que descargará de forma automática bajo la conexión WiFi.

