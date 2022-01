Los plegables llaman, y mucho, la atención de la gente

Hace casi dos meses empecé un experimento en el que buscaba estar un año usando de forma intensiva móviles plegables. No se trataba de estar siempre con el mismo modelo, pero sí de no dejar de estar en contacto con este tipo de dispositivos.

Esto me ha permitido llevarlo a lugares donde no siempre puedo llevar móviles de prueba, como vacaciones, eventos, etc. Y también me ha mostrado cómo la gente se fija mucho en este tipo de dispositivos.

Ya comenté hace unas semanas que Samsung estaba invirtiendo grandes cantidades de dinero en publicitar sus plegables, y parece que está funcionando.

Anda, ¿ya no llevas el móvil plegable?

Al analizar muchos terminales cada mes es muy normal que cuando veo a una persona no lleve el mismo móvil que la vez anterior. De hecho, mis padres me suelen preguntar por el móvil que llevo cuando lo visito. Rara vez lo han visto antes.

Pero en esta última semana, al estar usando el Samsung Galaxy S21 FE para la review, me he percatado de que mucha más gente me ha preguntado si ya no usaba el plegable.

Los plegables han logrado crear un elemento de atracción hacia los móviles que no se veía desde que los teléfonos tontos se convirtieron en inteligentes. Ya hemos hablado de la comodidad que perdimos y que este formato nos devuelve, pero también podríamos hablar de la atracción que ejercen incluso en gente que está muy lejos de ser tecnófila.

Me ha recordado a 2003, cuando usaba un Nokia 3650 y la gente se maravillaba de que tuviera el móvil una cámara integrada.

Llamando la atención lo quieras o no

Nunca he sido una persona a la que le guste que los demás se fijen en ella o en lo que tengo, sea un móvil, ropa, el coche o la casa. Pero hay gente a la que sí le gusta eso.

Los plegables, por el momento, dan ese elemento diferenciador que hace unos años tenían los iPhone.

Son terminales escasos, costosos (aunque el Z Flip 3 tiene un precio que empieza a entrar dentro de lo normal) y que tienen este factor diferenciador.

Está claro que cuando esta tecnología se popularice y sea una opción para la gama media dejará de ser tan llamativo tener un aparato así, pero hoy por hoy lo es. Otra cosa es que esto encaje con nuestra personalidad.

