Spotify se sumerge en el metaverso con una isla virtual en Roblox

Spotify no deja de sorprendernos y, aparte de mostrar parte del desarrollo de ese nuevo modo de conducción para su app, acaba de anunciar la colaboración con Roblox y su metaverso con una isla propia en la que se puede conocer a artistas.

Spotify, Roblox y el metaverso

La palabra metaverso es tendencia y el hecho de que Spotify anuncie la creación de un espacio propio en 3D en el juego Roblox nos ha llamado poderosamente la atención. Ya conocemos las intenciones de Zuckerberg con su Meta, y no son pocas las compañías que se están subiendo a este tren como los creadores de Genshin Impact.

Isla Spotify es un espacio sonoro estrenado hoy mismo por la compañía donde se podrá conectar y explorar el mundo del audio, realizar misiones especiales y acceder a un catálogo de merchandising exclusivo.

La Isla Spotify en Roblox El Androide Libre

De hecho, y gracias a Soundtrap, una herramienta de creación musical colaborativa, se pueden usar estaciones virtuales para componer música en tiempo real desde el mismo móvil, ya que Roblox está disponible en Android desde la Google Play Store para su descarga gratuita.

Spotify ya tiene ideado una serie de eventos temáticos para el año y así dar mucha vida y entretenimiento a Isla Spotify. Esa primera experiencia será una centrada en el k-pop con K-Park. Justamente el grupo Stray Kids y la artista SUNMI estarán presentes a lo largo de las próximas semanas en este mismo evento.

Isla Spotify en la app El Androide Libre

La Isla Spotify ya está presente en Roblox y promete mucha diversión. Si por lo que fuera no has tenido oportunidad de probar este juego virtual similar en concepto a Minecraft, no pierdas la ocasión para ello desde tu móvil.

