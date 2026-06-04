Muere a los 56 años la historietista Marjane Satrapi, creadora de 'Persépolis', una de las grandes obras del cómic

La historietista y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi ha muerto este jueves a los 56 años, según ha informado su familia en un comunicado enviado a la agencia AFP. Premio Princesa de Comunicación y Humanidades en 2024, es la autora de la célebre novela gráfica Persépolis, un relato autobiográfico que narra su infancia y adolescencia en Irán.

“Marjane Satrapi falleció de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, reza el comunicado de la familia. Ripa, que era actor, guionista y productor, había fallecido en abril de 2025.

Satrapi, que también era directora de cine y pintora, nació en Rasht (Irán) el 22 de noviembre de 1969. En 1983, condicionados por el extremismo de la Revolución de 1979, sus padres la enviaron a Viena para finalizar sus estudios en el Liceo Francés de la capital austriaca. Más tarde regresó a Teherán e ingresó en la escuela de Bellas Artes, pero, en 1994, antes de graduarse, se mudó a Francia. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo y, posteriormente, se trasladó a París.

La creadora se convirtió en una estrella en el mundo del cómic francófono a raíz de Persépolis, que publicó en cuatro tomos entre 2000 y 2003. El primero recibió en el Festival de Angulema —el más importante del cómic en Europa— el premio al mejor autor revelación y el segundo se llevó el galardón al mejor guion.

La obra se convirtió en un gran éxito de crítica y de ventas internacional, agrandado posteriormente por su adaptación como película de animación en 2007, para lo cual se unió al director de cine Vincent Paronnaud. La cinta ganó el Gran Premio de la Crítica del Festival de Cannes de aquel año y el Premio César al mejor guion adaptado en 2008, además de ser nominada a mejor película de animación en los Oscar de 2008.

Viñetas de 'Persépolis', de Marjane Satrapi (Reservoir Books)

Persépolis, cuya fama raya a la altura de un clásico como Maus (Art Spiegelman, 1977-1991), narra de primera mano el proceso de islamización que trajo consigo la revolución de 1979. Hija de una familia progresista de clase media, Satrapi estudió en el Liceo Francés de Teherán hasta que el nuevo régimen del ayatolá Jomeini prohibió la enseñanza bilingüe y laica.

En la obra cuenta cómo su familia simpatizó con la revolución que derrocó el régimen autocrático del sah Mohamed Reza Pahlevi hasta que fue monopolizada por los sectores islamistas que restringieron las libertades e impusieron, entre otras cosas, el velo islámico.

También narra las dificultades para mantener una vida privada de carácter laico y el gusto por la cultura occidental en medio de un clima opresivo en el que cualquier vecino era un delator potencial.

Satrapi continuó narrando sus recuerdos de infancia y retratando a la sociedad iraní en Bordados (2003) y Pollo con ciruelas (2006), que obtuvo el premio al mejor álbum en el prestigioso Festival del Cómic de Angulema y tuvo otra adaptación al cine, esta vez con actores de carne y hueso, que también dirigió junto a Paronnaud.

Además, Satrapi ha dirigido las películas La banda de los Jotas (2013), Las voces (2015) y Madame Curie (2020). En esta última narra las dificultades de la descubridora de la radioactividad para sobrevivir en un mundo machista. Su última película fue la comedia negra coral Paradis Paris (2024), protagonizada por Monica Bellucci.

Otra de las disciplinas en las que ha destacado ha sido la pintura, con importantes exposiciones en galerías parisinas como Jérôme de Noirmont.

Comandante de la Orden de la Artes y las Letras de Francia, Marjane Satrapi es doctora honoris causa por las universidades belgas UC Louvain y KU Leuven. En 2024 fue elegida miembro de la Academia de las Bellas Artes de Francia.

En 2024, fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, por ser "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la defensa de la libertad".

"Por su audacia y su producción artística está considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones", explicaba el jurado. "El premio desea poner de relieve el talento de Marjane Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación como en su novela gráfica Persépolis, en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador".

La última obra de Satrapi publicada en España fue un libro colectivo coordinado por ella, Mujer Vida Libertad (Reservoir Books), que contó con la participación de destacados autores españoles como Paco Roca y Patricia Bolaños. Se trata de una colección de historietas surgidas a raíz del asesinato de Mahsa Amini por parte de la policía de la moral iraní y de la oleada de protestas feministas que desató en el país. La propia Marjane Satrapi es la autora, junto a Abbas Milani del capítulo que abre el libro, “Una historia persa del bien y del mal".