Los libros más vendidos: 11 de septiembre de 2026

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía .

Ficción

Portada de 'Las gratitudes'. Anagrama

1. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 44

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 51

3. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)

Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 38

5. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14

6. El falsificador

Rafael Tarradas / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

8. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 90

9. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 21

10. La hija del joyero

Inma Aguilera / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

12. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 100

13. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10

14. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13

15. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9

16. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 25

17. Jotadé

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

18. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 12

19. Amiga mía

Raquel Congosto / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 26

No ficción

Portada de 'Dame veneno que quiero vivir'. Anagrama

1. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14

2. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9

3. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 248

4. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14

5. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 72

6. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

7. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15

8. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 228

9. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

10. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

11. El ángel de la Inteligencia Artificial

Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 61

13. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 47

14. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 66

15. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 18

16. El acto de crear

Rick Rubin / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 217

18. Sobre Dios

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30

19. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14

20. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases

Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8

Poesía

Cubierta de 'Campos de Castilla'. Cátedra

1. Campos de Castilla

Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

2. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 13

3. Poesía completa

Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Odisea (cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 25

5. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 27

6. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 24

7. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16

8. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 15

9. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 18

10. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 176

11. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 214

12. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12

13. Devociones

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 20

14. Odisea

Homero / Austral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

15. La Odisea (Ed. coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

16. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 36

17. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

18. Gramática locura

Ada Salas / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Es ligera mi marcha

Marina Tsvietáieva / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Divina Comedia

Dante Alighieri / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

Infantil y juvenil

Portada de 'Zodiac Academy 1', edición especial. Crossbooks

1. Zodiac Academy 1. El despertar (Ed. Esp.)

Caroline Peckham y Susanne Valenti / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 230

3. Zodiac Academy 1. El despertar

Caroline Peckham y Susanne Valenti / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 52

5. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17

6. El asesinato de la profesora de lengua

Jordi Sierra i Fabra / Anaya / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

7. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 30

8. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 96

9. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 110

10. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 24

11. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18

12. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

13. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 20

14. Boni vs. Mono en cuerpo y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

15. Casa de cielo y aliento (Ed. Especial limit...)

Varios autores / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

16. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 54

17. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 59

18. Heartstopper 6. Entrelazados

Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

19. Powerless

Lauren Roberts / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

20. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 14

Bolsillo

Cubierta de 'La biblioteca de la medianoche'. AdN

1. La biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 116

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 155

3. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

4. El cuarto mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 53

5. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 24

6. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

7. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12

8. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 68

10. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 15

11. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 144

12. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

13. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16

14. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 19

15. Tras la puerta

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 19

16. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9

17. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9

18. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13

19. El buen padre

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

20. La trenza

Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 10

Cómic

Cubierta de 'El viaje', de Paco Roca. Astiberri

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 14

2. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) 1

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Biblioteca Superman 15

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Biblioteca Green Lantern de Geoff Johns 12

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. DC Premiere. Amanecer de DC. Batman/Sup...

Mark Waid / Panini Comics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Erio y la muñeca eléctrica 5

Kuroimori y Shimazaki Mujirushi / Milky Way Ediciones / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. El departamento de la verdad 6

Varios autores / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 39

9. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) V. 1

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10

10. Berserk Master Edition 01

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).