Los libros más vendidos: 11 de septiembre de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
Más información: Los libros más importantes del otoño: las novelas de Almodóvar o Pérez-Reverte y otros regresos muy esperados
Ficción
1. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 44
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 51
3. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)
Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 38
5. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14
6. El falsificador
Rafael Tarradas / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
8. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 90
9. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 21
10. La hija del joyero
Inma Aguilera / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
12. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 100
13. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 10
14. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13
15. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9
16. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 25
17. Jotadé
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
18. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 12
19. Amiga mía
Raquel Congosto / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 26
No ficción
1. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14
2. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9
3. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 248
4. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14
5. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 72
6. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
7. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15
8. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 228
9. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
10. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
11. El ángel de la Inteligencia Artificial
Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 61
13. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 47
14. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 66
15. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 18
16. El acto de crear
Rick Rubin / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 217
18. Sobre Dios
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30
19. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14
20. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases
Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8
Poesía
1. Campos de Castilla
Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
2. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 13
3. Poesía completa
Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Odisea (cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 25
5. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 27
6. Un estallido. Antología de la poesía española...
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 24
7. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16
8. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 15
9. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 18
10. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 176
11. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 214
12. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12
13. Devociones
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 20
14. Odisea
Homero / Austral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
15. La Odisea (Ed. coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9
16. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 36
17. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
18. Gramática locura
Ada Salas / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Es ligera mi marcha
Marina Tsvietáieva / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Divina Comedia
Dante Alighieri / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
Infantil y juvenil
1. Zodiac Academy 1. El despertar (Ed. Esp.)
Caroline Peckham y Susanne Valenti / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 230
3. Zodiac Academy 1. El despertar
Caroline Peckham y Susanne Valenti / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 52
5. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17
6. El asesinato de la profesora de lengua
Jordi Sierra i Fabra / Anaya / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
7. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 30
8. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 96
9. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 110
10. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 24
11. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18
12. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
13. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 20
14. Boni vs. Mono en cuerpo y alma
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
15. Casa de cielo y aliento (Ed. Especial limit...)
Varios autores / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
16. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 54
17. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 59
18. Heartstopper 6. Entrelazados
Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
19. Powerless
Lauren Roberts / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
20. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 14
Bolsillo
1. La biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 116
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 155
3. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
4. El cuarto mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 53
5. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 24
6. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
7. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12
8. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 68
10. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 15
11. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 144
12. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9
13. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16
14. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 19
15. Tras la puerta
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 19
16. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
17. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 9
18. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 13
19. El buen padre
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
20. La trenza
Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 10
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 14
2. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) 1
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Biblioteca Superman 15
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Biblioteca Green Lantern de Geoff Johns 12
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. DC Premiere. Amanecer de DC. Batman/Sup...
Mark Waid / Panini Comics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Erio y la muñeca eléctrica 5
Kuroimori y Shimazaki Mujirushi / Milky Way Ediciones / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. El departamento de la verdad 6
Varios autores / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 39
9. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) V. 1
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10
10. Berserk Master Edition 01
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).