Los libros más vendidos: 13 de marzo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 25
2. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
4. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 64
6. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 12
7. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
8. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 65
9. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
10. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18
11. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
12. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
13. Física de la tristeza
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Oscura (El Bosque Voraz 2)
Keri Lake / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 86
16. El nombre de la rosa. Novela gráfica, vol. 2
Milo Manara/Umberto Eco / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El novio
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
18. Islandia
Manuel Vilas / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
19. Los nombres propios
Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5
20. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 53
No ficción
1. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. Desde el jergón
Josele Santiago / Contra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
4. Viajando con Megan Maxwell
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 49
6. Un himno a la vida. Mi historia
Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
7. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 47
8. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 222
9. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 37
10. Cómo terminó la guerra civil española
Gutmaro Gómez Bravo / Crítica / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
11. Biografía del silencio
Pablo d'Ors / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 58
12. El Frente Popular de izquierdas
Carmelo Romero Salvador / Los Libros de la Catarata / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14
14. Redes vacías
César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
15. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22
16. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
17. Todo lo vivido
Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
18. Los suicidas del fin del mundo
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
19. La edad experimental
Erri de Luca/Inès de la Fressange / Seix Barral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
20. Casos reales
Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7
Poesía
1. En defensa de la memoria
Elvira Sastre / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27
Varios autores / Micomicona / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7
3. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 151
4. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 190
5. Las tarántulas
Elaine Vilar Madruga / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 29
8. Bululú
Jaime Santirso / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Idealista
Anónimo / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 28
11. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 125
12. El amor, las mujeres y la vida (ed. especial tapa dura)
Mario Benedetti / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
13. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 28
14. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16
15. Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026
Raúl Quinto / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
16. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 92
17. Elegía Joseph Cornell
María Negroni / Acantilado / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
18. Lírica
María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
19. Trabajar cansa
Cesare Pavese / Altamarea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24
Infantil y juvenil
1. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. Más que rivales
Rachel Reid / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Fuego y metal 1. Metal Slinger
Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
5. Alas de sangre (edición especial)
Rebecca Yarros / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Brimstone
Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
7. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 74
8. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
9. Kpop Demon Hunters: libro oficial de pósteres
Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. La chica que lanzaba versos al aire
Andrea Longarela / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 452
12. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 205
13. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
14. Maldita fortuna
Myriam M. Lejardi / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
15. Las aventuras de Dani y Evan 14. Invasión dinozombi
Las aventuras de Dani y Evan / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
16. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 84
17. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16
18. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 40
19. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 36
20. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
Bolsillo
1. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 90
3. En el amor y en la guerra
Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 129
5. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Alianza / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
6. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong
Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
7. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
8. El caballero de los siete reinos
George R. R. Martin / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 42
10. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
11. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Alba / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
12. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 15
13. Si es perfecto no es amor
Violeta Reed / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
14. El acontecimiento
Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
15. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 129
16. Los hermanos Karamázov
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
17. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12
18. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20
19. El quinto invitado
Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. Un matrimonio perfecto
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7
Otros libros
1. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios
Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
2. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 215
3. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 244
4. Anandamida, el neurotransmisor de Dios
Borja Vilaseca / Vergara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Estado civil: cansada
Ana Morales / Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Cocina en casa como Dani
Dani García / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 212
8. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15
9. El reto es no envejecer
Borja Quiroga / Roca / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
10. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 55
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).