Los libros más vendidos: 13 de marzo de 2026

Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 25

2. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

4. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 64

6. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 12

7. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

8. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 65

9. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

10. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18

11. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

12. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

13. Física de la tristeza

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Oscura (El Bosque Voraz 2)

Keri Lake / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 86

16. El nombre de la rosa. Novela gráfica, vol. 2

Milo Manara/Umberto Eco / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El novio

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

18. Islandia

Manuel Vilas / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

19. Los nombres propios

Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5

20. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 53

Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

No ficción

1. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. Desde el jergón

Josele Santiago / Contra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

4. Viajando con Megan Maxwell

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 49

6. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

7. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 47

8. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 222

9. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 37

10. Cómo terminó la guerra civil española

Gutmaro Gómez Bravo / Crítica / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

11. Biografía del silencio

Pablo d'Ors / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 58

12. El Frente Popular de izquierdas

Carmelo Romero Salvador / Los Libros de la Catarata / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14

14. Redes vacías

César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

15. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22

16. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

17. Todo lo vivido

Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

18. Los suicidas del fin del mundo

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

19. La edad experimental

Erri de Luca/Inès de la Fressange / Seix Barral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

20. Casos reales

Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7

Poesía

1. En defensa de la memoria

Elvira Sastre / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27

Varios autores / Micomicona / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7

3. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 151

4. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 190

5. Las tarántulas

Elaine Vilar Madruga / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 29

8. Bululú

Jaime Santirso / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Idealista

Anónimo / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 28

11. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 125

12. El amor, las mujeres y la vida (ed. especial tapa dura)

Mario Benedetti / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

13. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 28

14. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16

15. Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026

Raúl Quinto / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

16. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 92

17. Elegía Joseph Cornell

María Negroni / Acantilado / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

18. Lírica

María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

19. Trabajar cansa

Cesare Pavese / Altamarea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24

Infantil y juvenil

1. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

2. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. Más que rivales

Rachel Reid / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Fuego y metal 1. Metal Slinger

Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

5. Alas de sangre (edición especial)

Rebecca Yarros / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Brimstone

Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

7. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 74

8. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

9. Kpop Demon Hunters: libro oficial de pósteres

Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. La chica que lanzaba versos al aire

Andrea Longarela / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 452

12. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 205

13. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

14. Maldita fortuna

Myriam M. Lejardi / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

15. Las aventuras de Dani y Evan 14. Invasión dinozombi

Las aventuras de Dani y Evan / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

16. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 84

17. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16

18. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 40

19. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 36

20. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

Bolsillo

1. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 90

3. En el amor y en la guerra

Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 129

5. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Alianza / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

6. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong

Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6

7. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

8. El caballero de los siete reinos

George R. R. Martin / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 42

10. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

11. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Alba / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

12. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 15

13. Si es perfecto no es amor

Violeta Reed / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

14. El acontecimiento

Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

15. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 129

16. Los hermanos Karamázov

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

17. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12

18. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20

19. El quinto invitado

Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. Un matrimonio perfecto

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

Otros libros

1. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios

Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

2. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 215

3. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 244

4. Anandamida, el neurotransmisor de Dios

Borja Vilaseca / Vergara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Estado civil: cansada

Ana Morales / Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Cocina en casa como Dani

Dani García / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 212

8. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15

9. El reto es no envejecer

Borja Quiroga / Roca / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

10. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 55

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).