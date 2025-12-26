Los libros más vendidos: 26 de diciembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Los mejores libros infantiles de octubre: una Caperucita moderna y otros 15 títulos más allá del truco o trato
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14
2. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 53
3. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14
4. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
5. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
6. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
7. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
8. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12
9. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11
10. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 75
11. La península de las casas vacías (tapa dura)
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
12. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 15
13. Ande, ande, ande, la Mari Morena
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
14. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 36
15. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
16. Tatá
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
17. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11
18. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 32
19. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 93
No ficción
1. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 36
3. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
4. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11
5. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
6. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12
7. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 38
8. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
9. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 211
10. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9
11. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
12. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 32
13. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento
Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
14. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12
15. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
16. El arte de gobernar
Mariano Rajoy / Almuzara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
17. Morante, punto y aparte
Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
18. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
19. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
20. Anatomía de un instante
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
2. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 140
3. Revelaciones
Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
4. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 86
5. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
6. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 117
7. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 179
8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 119
9. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 24
10. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
11. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 58
12. Verano eterno
Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
13. Poesía completa
Anne Sexton / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9
14. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas
Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8
15. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
16. A veces te sientes tan solo que tiene sentido
Charles Bukowski / Visor / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
17. Poesía reunida. Edición conmemorativa
César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7
18. Una luz imprevista. Poesía completa
María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6
19. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 13
20. Campos de Castilla
Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
2. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
3. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
4. Dragon Ball Legend nº 03/03
Akira Toriyama / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 194
6. One Piece nº 12 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
7. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8
8. Dan Da Dan 18
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 63
10. El reno que vino a cenar
Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
11. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
12. Atelier of Witch Hat (edición grimorio 1)
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
13. Frieren 14
Kanehito Yamada/Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Ho, ho, Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
15. La infancia de Papá Noel
Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
16. Osito Tito. ¡Feliz Navidad!
Benji Davies / Timun Mas / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
17. Alas de ónix (edición coleccionista)
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
18. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 73
19. Unicornia 14. Luces, nieve... ¡y acción!
Ana Punset / Montena / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
20. Las Ratitas 15. La magia de la Navidad
Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 3
Bolsillo
1. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 79
3. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 118
4. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10
5. 84, Charing Cross Road
Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
6. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13
7. Silvia
Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
8. Una Navidad muy fun, fun, fun
Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
9. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 42
10. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 118
11. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 13
12. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 47
13. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
14. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
15. Un mundo feliz
Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 33
16. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 15
17. Nada de esto es verdad
Lisa Jewell / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 3
18. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6
19. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 51
20. La grieta del silencio
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 18
Otros libros
1. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
2. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
3. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 204
4. La cocina casera de Enrique Sánchez
Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Mamá, ¿me cuentas tu historia?
Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Hábitos atómicos en acción
James Clear / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
8. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 205
9. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8
10. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).