Julio Llamazares, Premio Nacional de Narrativa por 'El viaje de mi padre'

El escritor Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955) ha sido reconocido con el Premio Nacional de Narrativa, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, por su libro El viaje de mi padre, publicado en Alfaguara. El jurado ha destacado "su profundo calado memorialístico y humano".

"Julio Llamazares emociona con un relato donde los recuerdos, las heridas y tantas preguntas sin respuesta nos muestran cómo las huellas de la Guerra perviven en un territorio", se añadía en el acta.

El jurado ha destacado además que el autor "combina con maestría la evocación personal y la dimensión histórica, revelando que los desplazamientos geográficos marcaron la identidad de varias generaciones. A través de una prosa poética, depurada y sobria, los paisajes y los personajes se convierten en los verdaderos protagonistas de un viaje en el tiempo que anuda espacio, pasado y literatura, aportando una mirada honesta, sin épica, vinculado a su lado más humano”.

El viaje de mi padre "se configura como una obra de gran sensibilidad que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y los vínculos generacionales, transformando una experiencia individual en una rebelión íntima contra el olvido y la desmemoria. Una travesía de redención que ratifica a Llamazares como una de las voces clave de nuestras letras, poseedor de una facultad única para hibridar géneros, conmover al lector y fundir la geografía con el alma humana", ha considerado también el jurado.

En su relato, Llamazares replica el itinerario que siguieron, hace 86 años, su padre y un compañero radiotelegrafista, Saturnino, al inicio de la Guerra Civil. En 1937, desde una aldea leonesa, los estudiantes de magisterio, de 18 años, ambos soldados voluntarios del ejército sublevado para eludir el frente y destinados al Regimiento de Transmisiones, comenzaron un viaje forzoso de 800 kilómetros que les llevó a participar en las batallas de Teruel y de Levante, dos de las más cruentas de la contienda.

"El autor alcanza alta expresividad en el relato del espanto de aquellas jornadas terroríficas que costaron miles de muertes a ambos bandos", juzgaba el crítico Santos Sanz Villanueva en la reseña publicada en El Cultural. "Todo el libro pivota sobre el contraste entre el ayer recreado con poderosa imaginación y el presente observado atentamente por el viajero actual. La confrontación de ambos tiempos constituye un leitmotiv del relato", añadía.

Sanz Villanueva celebra, además, que el autor no incurra "en la mortecina crónica documental. Al revés, dispone diferentes recursos para que el viaje tenga el atractivo de la narratividad y resulte variado".

La obra de Llamazares abarca muchos registros literarios, que van desde la poesía con obras como La lentitud de los bueyes (1979) y Memoria de la nieve (1982), recopilaciones de artículos como En Babia (1991), Nadie escucha (1995) y Entre perro y lobo (2008), hasta la literatura de viajes como El río del olvido (1990 y 2006), Trás-os-Montes (1998), Cuaderno del Duero (1999), Las rosas de piedra (2008), Atlas de la España imaginaria (2015), El viaje de don Quijote (2016) y Las rosas del sur (2018).

También ha escrito crónica como El entierro de Genarín (1981 y 2015), relatos cortos como En mitad de ninguna parte (1995 y 2014) y Tanta pasión para nada (2011), y el dietario Primavera extremeña (2020).

Además, entre sus novelas están Luna de lobos (1985), de la que también escribió el guion cinematográfico, La lluvia amarilla (1988), Escenas de cine mudo (1994 y 2006), El cielo de Madrid (2005), Las lágrimas de San Lorenzo (2013), Distintas formas de mirar el agua (2015) y Vagalume (2023).

El premio reconoció en su pasada edición a Paco Cerdà, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Como vocales han actuado María Paz Battaner Arias (Paz Battaner), propuesta por la Real Academia Española; Anxo Angueira Viturro, por la Real Academia Gallega/Real Academia Galega; Eneko Barrutia Etxebarria, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Maite Salord Ripoll (Maite Salord), por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; Rosa María Agost Canós (Rosa Agost Canós), por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana; José Belmonte Serrano, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Carmen Alemany Bay, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Miguel Barrero Vázquez, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); María Teresa Antona López (Mayte Antona), por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Brígida Manuela Pastor Pastor, por el Centro de Estudios de Género de la UNED; Ramón Rozas Domínguez, por el Ministerio de Cultura y Paco Cerdà, autor galardonado en la convocatoria anterior.