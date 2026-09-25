Muere en un accidente de moto el gestor del festival Cosmopoética en la víspera de su apertura

El director de la empresa Verbo Servicios Culturales, adjudicataria de la gestión de Cosmopoética 2026, Pablo Téllez de la Poza, ha fallecido en un accidente de moto un día antes del inicio del festival.

Según informa Europa Press, varias llamadas recibidas ayer sobre las 22.30 horas alertaban de una colisión entre un turismo y una motocicleta en la que el motorista había resultado herido grave y le realizaban las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local y Nacional y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Los servicios sanitarios atendieron también a una mujer de 47 años que fue trasladada al Hospital Reina Sofía.

Fuentes municipales han confirmado a EFE que el programa de Cosmopoética continúa sin cambios y se inaugura la tarde de este viernes con la escritora estadounidense Siri Hustvedt que, entre los numerosos premios y distinciones internacionales que ostenta, cuenta con el Princesa de Asturias de las Letras en 2019.

La inauguración contará también con la presencia de otro Premio Princesa de Asturias, en este caso de las Artes, Carmen Linares, que ofrecerá una colaboración especial en la que pondrá voz a algunos de los más grandes poetas en lengua castellana.

A partir del sábado comenzarán los distintos ciclos y actividades del Festival Internacional de Poesía, que reunirá a más de 70 autores nacionales e internacionales, entre quienes se encuentran algunas figuras literarias como los Premios Princesa de Asturias de las Letras Leonardo Padura y John Banville y el Premio Cervantes Sergio Ramírez.

La Sala Orive será el escenario de ciclos como Voces desde el Aleph, donde narradores, artistas, periodistas y ensayistas, entre los cuales se encuentran Chema Madoz, Rodrigo Cortés y José Carlos Ruiz, conversarán sobre la capacidad de la literatura para dar respuesta a los retos de la edad contemporánea.

También tendrá lugar en esta sala el ciclo Poetas en el espejo, concebido como el espacio específico para la poesía, a través de la lectura y el encuentro entre autores que representan a algunas de las más importantes voces poéticas de la actualidad, tales como Felipe Benítez Reyes, Ada Salas, Ángeles Mora, William González Guevara (Nicaragua), José F. A. Oliver (Alemania) u Olivia Elías (Palestina).