La escritora Camila Sosa en la edición de 2025 del festival Cultur Alh. Ariel C. Rojas. Imágenes cedidas por IDEAL

Más de 500 escritores apoyan la exclusión de Ariana Harwicz del Festival Cultur-Alh de Granada

Cristina Rivera Garza, Marta Sanz, Lucrecia Martel, Rodrigo Sorogoyen, Alejandro Zambra o Camila Sosa son algunos de los más de 500 escritores y personalidades del mundo de la cultura que han firmado un nuevo manifiesto que respalda la exclusión de Ariana Harwicz de la programación del Festival Cultur-Alh de Granada.

El manifiesto, titulado Posicionamiento colectivo por Palestina: el negacionismo fuera de los espacios literarios ha sido promovido para respaldar a un grupo de escritoras más reducido -entre ellas Lina Meruane, Gabriela Wiener, Brenda Navarro o Sabina Urraca- que el pasado lunes difundieron un comunicado a favor de la cancelación de Harwicz.

Y al mismo tiempo para apoyar a la Red Universitaria por Palestina de Granada, de quien partió la petición de veto a Harwicz por sus posicionamientos públicos sobre Israel y el genocidio en Palestina.

"Reconocemos el valor de quienes, desde la comunidad universitaria, señalaron lo que consideran discursos negacionistas o justificatorios de la violencia contra el pueblo palestino y llevaron esa discusión hasta los espacios institucionales", dice el comunicado difundido este viernes.

Lo firman también María Galindo, Rita Indiana, Fernanda Trías, Carmen Ollé, Julián López, Nona Fernández, Alana S. Portero, Lydia Cacho o Pilar Quintana, entre otros muchos nombres de España y Latinoamérica.

"Sabemos que posicionarse públicamente en solidaridad con el pueblo palestino dentro de la industria literaria puede tener costos. Y, frente a esos costos, creemos que la respuesta tiene que ser colectiva", afirman.

Asimismo, los firmantes rechazan que "cualquier defensa a favor del pueblo palestino sea convertida automáticamente en antisemitismo" y precisan que "criticar el sionismo no equivale a atacar a las personas judías ni a todas las israelíes".

"Estamos contra el genocidio, contra la violencia ejercida sobre Palestina y contra los discursos que la niegan, la minimizan, la justifican o la celebran", subrayan.

Por otro lado, piden que el mundo literario "tome posición" y se dirigen a "editoriales, festivales, ferias del libro, universidades, residencias, premios, fundaciones, instituciones culturales y demás agentes de la industria literaria" para que revisen sus vínculos institucionales con el Estado de Israel y con instituciones implicadas en la violencia contra el pueblo palestino.

Aseguran que "organizar un boicot pacífico no es censurar" y opinan que las instituciones culturales no deben dar legitimidad "a cualquier posición política imaginable".

El mundo literario, dividido por los boicots

Este nuevo manifiesto llega después de que ayer jueves, otro grupo de 350 escritores divulgara un escrito en contra de las cancelaciones y de que las posiciones públicas de un autor sean motivo para excluirlo de un encuentro cultural.

Entre los firmantes de ese texto figuraban nombres como Fernando Savater, Piedad Bonnett, Óscar Tusquets, Andrés Trapiello, Cayetana Álvarez de Toledo, María Negroni, Santiago Roncagliolo, José Luis Pardo, Anna Caballé, Victoria Cirlot, Karina Sainz Borgo, Pola Oloixarac, Zoé Valdés o Fernando Iwasaki.

Sus impulsores advertían de que "defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica".

La dirección del festival Cultur-Alh, que se celebra en Granada entre el 21 y el 27 de septiembre, canceló la participación de Harwicz, prevista para el día 26 de septiembre, según denunció la propia escritora argentina en sus redes pocos días antes del inicio del encuentro.

También la semana pasada, una treintena de invitados al Festival de las Ideas, celebrado en Madrid, presionaron a los organizadores para que rompiera con el patrocinador del evento, la aseguradora Allianz, por su apoyo al gobierno de Israel, cosa que lograron.