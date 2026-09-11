Los 3 mejores libros para revisar el 11-S: 25 años de conspiranoia y certezas

“El martes 11 de septiembre de 2001 amaneció templado y casi sin nubes en la zona este de Estados Unidos. Millones de hombres y mujeres se disponían a ir a trabajar. Algunos fueron a las Torres Gemelas, la estructura arquitectónica emblemática del complejo del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Otros se encaminaron al Pentágono. [...] En Florida, el presidente George W. Bush salió a hacer una carrera matutina”.

Así comienza el informe de la Comisión Nacional de Investigación de Estados Unidos sobre el día que cambió el curso de la historia contemporánea para siempre. Con una importante novedad: por primera vez el mundo fue testigo en vivo y en directo de los acontecimientos.

Pegados a las pantallas de televisión o a sus ordenadores, en sus casas o trabajos, millones de personas contemplaron, entre el asombro, la incredulidad y el terror, cómo ardía la primera torre, cómo impactaba otro avión en la segunda, cómo se desmoronaban entre nubes de humo y polvo... Los más atentos vieron incluso cómo algunas víctimas preferían saltar al vacío antes de morir abrasados.

Sí, ese día el mundo cambió para siempre. Estados Unidos había sido atacado en su mismo corazón, destrozando el mito de su invulnerabilidad mientras el terrorismo islámico arramblaba con miles de certezas y mostraba su fuerza irracional.

Veinticinco años después se han multiplicado los ensayos que analizan lo ocurrido, sus causas y consecuencias, que dan voz a testigos, héroes y supervivientes, falsos algunos de ellos, o que desarrollan teorías conspiranoicas. Con todo, a la hora de seleccionar tres títulos esenciales, es preciso destacar La torre elevada, de Lawrence Wright (Oklahoma, 1947); Nueva York, 8:45 A.M.; y El Informe.

Galardonada con el Pulitzer en 2007, La torre elevada. Al-Qaeda y los orígenes del 11-S se basa en más de 500 entrevistas –al mejor amigo de Bin Laden en la universidad, Jamal Khalifa, a Richard A. Clarke, exjefe antiterrorista de la Casa Blanca, entre otros– para ofrecer una visión desgarradora del 11-S que logra “un nivel de intimidad y profundidad sin precedentes”, según el jurado del premio.

Nueva York 8:45 A. M. reúne los mejores artículos y reportajes sobre la tragedia del World Trade Center y sus consecuencias. Publicados en los más importantes periódicos del mundo, se trata de un volumen coordinado por Simone Barillari (Padua, 1971) con ensayos de Bob Woodward o de Judith Miller que ofrecen, por ejemplo, los perfiles de los secuestradores de los aviones al tiempo que denuncian la ineficacia de la administración Bush a la hora de prever y evitar la tragedia.

Finalmente, 11-S. El Informe es un extracto de la investigación oficial sobre los atentados, con cientos de testimonios de los terroristas detenidos y de los responsables de la seguridad nacional de Estados Unidos, que desmontan las teorías conspiranoicas más sorprendentes.