Back to the Book: las editoriales independientes revientan Matadero con llenazo de lectores 'zoomer'

Regresa el nuevo curso y Madrid vuelve a poner el foco en los libros. Del 11 al 13 de septiembre, la Casa del Lector y Matadero Madrid acogerán por tercer año el festival independiente de literatura y edición Back to the Book, que busca convertir durante tres días el distrito de Arganzuela en un punto de encuentro entre escritores, editores, libreros y lectores.

Impulsado por la Librería Altamarea, el festival crece este año en espacio y programación, contando con más de 1.800 metros cuadrados distribuidos en cuatro zonas que acogerán una feria en la que estarán presentes más de 130 editoriales independientes, principalmente hispanoparlantes, pero también con representación del resto de Europa.

Entre los sellos participantes figuran Impedimenta, Astiberri, Capitán Swing, Barrett, La Caja Books, Dos Bigotes, Fulgencio Pimentel, Barlin Libros, Cielo Santo, Comisura, Adriana Hidalgo, Caja Negra, Almadía o Banda Propia.

Imagen de Back to the Book. Back to the Book.

Back to the Book nace buscando ser un híbrido entre la feria del libro convencional y el encuentro profesional. Concebido como lugar para encontrar nuevos catálogos, autores y proyectos editoriales, la cita suma a la venta de libros una programación que incluye presentaciones, conversaciones, talleres, clubes de lectura, pódcasts en directo, firmas y catas literarias, entre otras muchas actividades. Además, buena parte de estas, así como la entrada al recinto, será gratuita hasta completar aforo.

Entre las estrellas del cartel del festival destaca Julieta Venegas, presenta su debut, Norteña. Memorias del comienzo, con una conversación en la que la cantante y compositora mexicana reflexionará con Lucía Lijtmaer sobre la vuelta a su infancia y juventud para reconstruir los paisajes, recuerdos y experiencias que contribuyeron a formar una voz propia.

Por su parte, Paco Roca presentará El viaje, donde el historietista valenciano aborda la memoria, los vínculos afectivos y la dificultad de recomponer una vida después de una ruptura, a través de la historia de un personaje que emprende un viaje hasta la Patagonia argentina.

Mariana Enriquez en la edición de 2025 de Back to the Book. Back to the Book.

La programación reúne, además, a una amplia representación de la literatura española contemporánea. Marta Sanz, José Ovejero, Pilar Adón, María Hesse, Sara Torres, Brenda Navarro, María Bastarós, Rosario Villajos, Moderna de Pueblo, Llucia Ramis, Lana Corujo, Julen Azcona, Marta Echaves o Javier Gil, entre muchos otros, participarán en presentaciones y conversaciones.

En el ámbito internacional, el programa incorpora a autores como Cheon Myeong-kwan, Choi Jin-young, Jente Posthuma o María José Ferrada, junto a editores y proyectos procedentes de distintos países. Para Giuseppe Grosso, organizador de la feria junto a sus compañeros Alfonso Zuriaga y Sara Maroto este es uno de los puntos clave del festival. "Creemos que ha llenado un vacío que había en el circuito independiente y que destaca por su vocación internacional, este año y el anterior han participado muchas editoriales de América Latina y tenemos la intención de dar a conocer en el mercado editorial español realidades editoriales que son muy conocidas en América, pero no tanto aquí", explica a El Cultural.

Por otro lado, las conversaciones ocupan un lugar central en la programación de Back to the Book, con charlas que recorren temáticas como el deseo, la infancia, la memoria, la identidad, la precariedad o las relaciones afectivas.

Imagen de la edición de 2025 de Back to the Book. Back to the Book.

En esa línea Sara Torres y Amador Fernández-Savater conversarán sobre las formas de deseo ajenas al consumo, María Bastarós y Rosario Villajos abordarán la construcción del monstruo como mecanismo para enfrentarse a los miedos, mientras que Lana Corujo y Diana Oliver dialogarán sobre infancia y memoria y Alberto Ojeda (director de El Cultural) y Lucía Solla Sobral tratarán el amor y la identidad adulta. En otros encuentros, también habrá espacio para reflexionar sobre la vivienda y la precariedad, o la situación de las mujeres presas.

Esta última cuestión conecta con una de las iniciativas solidarias del festival. Back to the Book colabora con A las olvidadas, proyecto feminista y cultural promovido por la asociación Teta & Teta. La acción consiste en la recogida de libros dedicados que posteriormente serán destinados a mujeres presas, con el propósito de facilitar el acceso a la lectura y contribuir a visibilizar su situación.

Además, la edición de 2026 apostará por la internacionalización de la literatura en español. El festival ha creado una asociación para editores europeos que reunirá en Madrid a profesionales de Italia, Alemania, Grecia, Reino Unido, Portugal y Noruega. La iniciativa pretende favorecer encuentros entre editoriales, autores y agentes, así como la compraventa de derechos y la circulación internacional de obras en castellano. Según declara Grosso "intentamos crear un diálogo entre las varias literaturas en lengua española y otros mercados editoriales y darles la oportunidad a las editoriales independientes que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a Frankfurt a las varias ferias existentes de dar a conocer sus catálogos fuera de aquí".

El espacio de la casa del lectro que acoge la feria Back to the Book. Back to the Book.

La feria también tendrá sitio para las exposiciones. El papel de la diferencia, organizada por la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE) en colaboración con Back to the Book. La muestra, que podrá visitarse durante los tres días en la Casa del Lector, reivindica el papel que las revistas culturales y de pensamiento han desempeñado en la construcción y difusión de ideas.

Con esta tercera edición, Back to the Book consolida su intención de ser un espacio de encuentro entre todos los involucrados en el proceso editorial, desde editores hasta lectores, de autores a periodistas, siempre enfocando el libro desde los márgenes y las nuevas formas de creación. Durante un fin de semana, Matadero volverá a convertirse así en una pequeña ciudad editorial en la que conviven los grandes nombres de la literatura contemporánea con sellos emergentes, proyectos de autor y lectores en busca de nuevas voces.