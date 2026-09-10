Carmen Mola retrata el lado oscuro de Marbella en 'Los huérfanos': "Queríamos poner a los villanos por delante"

Por años, Marbella ha sido vista como la meca del lujo. La imagen más inmediata de la ciudad andaluza es la de las playas mediterráneas, los yates y coches deportivos en Puerto Banús y la idea de zona vacacional donde se concentran las grandes fortunas y celebrities del país. A su sombra, un pequeño pueblo lleno de encanto, de calles y edificios blancos y bellas vistas de su salida al mar.

Sin embargo, existe otra cara de la ciudad, mucho más oscura y violenta, que tiene que ver con negocios ocultos, mafias, violencia, vicios y el control de muchas de las industrias más poderosas y peligrosas del mundo, que desde la localidad malagueña llegan a todo el globo.

En su nueva novela, Los huérfanos, Carmen Mola, el seudónimo utilizado por los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, bucea en esa parte oculta de la población marbellí para descubrir y llevar a la luz estas tramas.

Los escritores detrás de Carmen Mola: Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Javier Ocaña.

Para ello, los autores se separan de las aventuras policiales de la serie de Elena Blanco para poner el foco en personajes más oscuros. “Queríamos darle la vuelta a la mesa y poner a los villanos por delante”, explican los autores a El Cultural. “Así, igual tenemos una conexión más rápida con el lector”.

En este caso, esos villanos son los huérfanos que dan nombre al libro. Tres irlandeses que, tras pasar una durísima infancia en un orfanato, deciden escapar y formar una nueva vida como hermanos, poniendo la lealtad, la amistad y la unión entre ellos por encima de todo, sin importar las circunstancias que puedan ponerse ante ellos.

Lamentablemente, su forma de entender la vida y el modo que encuentran para prosperar es la violencia, pequeños golpes criminales y la ley del más fuerte para abrirse paso. Tras unos años en Belfast, los tres deciden extender sus redes hasta Marbella, donde se convertirán en importantes mafiosos y donde comenzará una guerra entre clanes (la familia Pastor, que controla el juego y las mafias chinas) que amenaza con arrasar con toda la ciudad.

Aunque el bien está presente en la forma de la fiscal Laura Pastor, que tratará de poner fin a este conflicto y encarcelar a los huérfanos y a los demás clanes marbellíes, los Mola se querían centrar en la cara oscura de la ciudad porque consideraban que “hay una infantilización del consumo de la ficción, y cuando uno infantiliza y simplifica, crea arquetipos. Hoy no hay zonas de grisura entre uno y otro, que en realidad son las que a nosotros como autores nos interesan más”.

La propia Marbella, por supuesto, pasa a ser un personaje más en la novela. No solo por la descripción de espacios, que los Mola no consideran lo más esencial a la hora de ambientar en un lugar concreto un libro, sino por la historia de la ciudad y los relatos auténticos que pudieron conocer de primera mano gracias a la ayuda de la Guardia Civil.

“Cuando ya teníamos decidido que iba a ser aquí y empezamos a darle forma, nos vinimos tres o cuatro días a recorrer alguno de los lugares que habíamos imaginado que podían encajar en la ciudad”, cuentan los autores. “La Guardia Civil de Málaga nos hizo un recorrido por esa Marbella oculta por donde se movían los clanes mafiosos (los escoceses, los irlandeses, los suecos), y nos hizo un retrato de cómo se distribuía el crimen organizado”. Todo esto les dio la idea de cómo “trasladar la sensación de cómo es la ciudad”.

El nuevo libro de Carmen Mola, 'Los huérfanos' en la plaza de los Naranjos de Marbella.. Javier Ocaña.

Este recorrido lo pudieron repetir en la presentación del libro en la Costa del Sol, donde la Editorial Planeta ha organizado un paseo por lugares tan emblemáticos de la ciudad como la plaza de los Naranjos o el restaurante Nobu.

Con todo, y de una forma un tanto retorcida, los autores sostienen que, en el fondo, la novela trata en realidad sobre la familia. “Nosotros estábamos escribiendo una novela sobre tres familias: la familia Pastor (la familia de sangre), la familia de los huérfanos (la familia de elección) y la hermana Mei (que pertenece a una organización que es su familia). Más que la violencia mafiosa, lo importante es la tensión de las relaciones familiares, pero todo se acaba entrecruzando en estos contextos”.

Una vez más, reconocen, el mayor reto es superarse a sí mismos y ofrecer algo novedoso a los casi cuatro millones de lectores que han llegado a sus truculentas historias desde que publicasen La novia gitana en 2018. “Se están haciendo cosas muy buenas en literatura y en televisión, y el lector está muy resabiado, sabe muchas cosas y es muy difícil pillarlo todavía y conseguir sorprenderlo.”

Jorge Díaz y Agustín Martínez en Marbella. Javier Ocaña.

“En cada una de las novelas intentamos cambiar y de ahí viene también la decisión, por ejemplo, de terminar con el universo de Elena Blanco y abrir uno nuevo para obligarnos nosotros también a entrar en territorios nuevos y que eso genere algo diferente”, explican los Mola.

También sugieren que el mundo de la fiscal Laura Pastor aún podría tener más historias que explorar. “Hemos creado un mundo que es complejo y puede merecer más recorrido, otra novela por lo menos. Pero eso no lo sabemos. Nosotros hemos querido construir una novela individual al estilo de lo que hicimos con La novia gitana, que contaba también con un final en alto y obviamente era un cabo del que se podía llegar a tirar en una continuación, pero si no se continuaba la trama principal, el caso estaba cerrado”.

Lo que está claro es que esta cara B de Marbella todavía tiene muchos más misterios que esperan en la oscuridad, más allá de las boutiques de primer orden y el aspecto paradisíaco de la ciudad andaluza, y que el nuevo thriller de Carmen Mola logra dar un atisbo de lo que se esconde en la Costa del Sol.