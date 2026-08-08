'Hija única', debut literario de Carlota Visiers: una niñez feliz entre las bolas de un parque infantil

Cofundadora de la editorial Comisura, Carlota Visier (Cuenca, 1993) publicó en 2024 un libro sobre su infancia con fotos de su archivo personal, An Only Child, así que solo era cuestión de tiempo que una buena editora (Andrea Toribio, de Temas de Hoy) le invitara a debutar como novelista narrando su mundo de soledades y afectos infantiles. El resultado es esta Hija única, una novela fragmentaria de autoficción en la que recrea la niñez y adolescencia de Irasema, su alter ego, en la Cuenca de los años noventa.

Portada de 'Hija única' de Carlota Visier. Temas de hoy.

Hija única Carlota Visier Temas de hoy, 2026 224 páginas. 19,90 €

Hija única de una mujer que la adora y que antes incluso de su nacimiento creó un Cuaderno de vida titulado Proyecto Irasema Alcalde Muñoz, con “textos de los primeros sonidos, construcciones sintácticas, pasos y experiencias de la niña Irasema a lo largo de sus primeros diez años”, la infancia de Ira es todo menos infeliz, gracias, de nuevo, a su madre, que en una ciudad que no conoce las escaleras mecánicas crea el primer parque infantil de Cuenca, el Party Fun, un paraíso de piscina de bolas, fiestas de cumpleaños con perritos calientes y hamburguesas, campamentos de verano urbano...

Lo que para cualquier niño de la ciudad es un acontecimiento, casi una aventura, para Ira es “sinónimo de hogar, de jardín con piscina, de altillo en el que tu vecino despliega el Scalextric”, aunque cuente con una larga relación de “cosas que no puedo hacer en el Party Fun”. Es una fiesta en la que no faltan amigos de verdad y algún que otro desencanto.

El libro, que utiliza distintos formatos, fotos e imágenes inesperadas y fragmentos de cartas, juega con el lector azuzando su nostalgia por esa infancia ojalá no tan lejana, en la que la inocencia y la alegría eran cotidianas y eternas.