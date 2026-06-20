Natsume Soseki, el maestro de la literatura japonesa que se fue 'de Erasmus' forzoso al Londres victoriano

Al escritor japonés Natsume Soseki (Ushigome, 1867 - Tokio, 1916), autor de obras cumbre de la literatura nipona como Kokoro y Soy un gato, le tocó vivir en una época extraña.

14 años antes de su nacimiento, el comodoro Perry, un oficial de la Armada estadounidense, había puesto fin a los 250 años de aislamiento japonés entrando a las bravas en la bahía de Edo (actual Tokio) y forzando la apertura del país al comercio exterior. Con ello, arrancó un periodo complejo en el que la sociedad nipona recibió entre abrumada y fascinada todo el conocimiento que Occidente había cultivado hasta la fecha.

Soseki, considerado padre de la literatura japonesa moderna, nació en ese momento de fervor occidentalista; fue alumbrado un año antes, además, de la inauguración de la era Meiji en 1868, caracterizada por la modernización a marchas forzadas del país. Imaginen una sociedad de espaldas al mundo, endogámica y sin ningún diálogo con las grandes cimas intelectuales extranjeras, habiéndose saltado épocas clave para el culto al conocimiento como fueron el Renacimiento y la Ilustración. Y, de pronto, Shakespeare. Y, de pronto, el Quijote. Y Pushkin, y Milton, y Rousseau, y Goethe, y Homero, y La divina comedia y las Leyendas Artúricas. Mucha tela que cortar y muy poco tiempo.

Así que el escritor nipón, tras unos primeros años de rechazo a un torrente de ideas nuevas que amenazaba con borrar la identidad japonesa, se acabó sumando a la imparable nueva ola. Ante la evidencia de que el inglés era el idioma del futuro, se matriculó en una de las más prestigiosas academias de estudios superiores donde se impartían las asignaturas en inglés y, en 1890, entró en el Departamento de inglés de la Universidad Imperial de Tokio, donde más tarde se estableció como profesor especializado en literatura inglesa.

Y se le debía de dar bien, porque en 1900 el Ministerio de Educación de Japón le ordenó viajar a Londres con una beca de estudios impuesta para representar a su nación como el más avanzado estudioso japonés de la lengua y la literatura inglesas.

El todavía escritor en ciernes no acogió la noticia con demasiada alegría, intuyendo las dificultades que suponía ser el primero en afrontar tal tarea, pero la decisión era irrevocable, así que allá que fue. Dos años duró en la capital inglesa. Y no se equivocó con su pronóstico. Efectivamente, fue extremadamente duro. El aislamiento estuvo a punto de acabar con él. Tanto fue así, que, tras sufrir una crisis nerviosa, el mismo Ministerio que lo mandó a Europa decidió rectificar y traerlo de vuelta con un telegrama que rezaba simplemente: "Natsume se ha vuelto loco".

Con todo, aquellos años de pesadilla influyeron poderosamente en su literatura. El corpus de textos que ha publicado este año la editorial Satori bajo el título Noticias de Londres es una buena muestra de ambas caras, la de la "funesta" experiencia londinense y la del escritor ya plenamente consolidado que emergió tras ella.

Cubierta de 'Noticias de Londres'

Durante la lectura, somos testigos privilegiados, por una parte, de las evidentes penurias que sufrió aquellos años, con una escasísima beca que le hacía vivir en condiciones precarias y ante la sofocante certeza de ser constantemente "el otro", una especie de animal exótico que había hecho su aparición sin venir a cuento en la ciudad. Pero, por otra, no deja de ser cierto que Soseki no hubiera sido el autor que pasó a la historia de la literatura sin esa desastrosa experiencia. Sin ir más lejos, una de sus grandes novelas, Soy un gato, apareció en 1905, apenas tres años después de su regreso a casa (su otra gran obra, Kokoro, se publicó también después de su paso por la capital del Imperio británico, en 1914).

Testimonios de lo primero son los dos textos con los que se inaugura este recopilatorio, ambos fechados en 1901 y escritos, por tanto, cuando el escritor todavía estaba instalado en la ciudad del Támesis.

Si bien es cierto que Soseki aceptó que el progreso y la occidentalización eran imparables y que, por tanto, más le valía adaptarse a los nuevos tiempos, no por ello dejó de ser crítico ante las partes más oscuras de estos cambios.

Es inevitable sonreírse leyendo las primeras páginas de Noticias de Londres. Soseki vierte en ellas un humor cáustico que le tiene a él mismo como víctima favorita. Aquí, el autor de Kokoro es una versión nipona del personaje de Chaplin en Tiempos modernos. El escritor se representa a sí mismo como un hombre ridículo, inerme ante una modernidad ajena y hostil que lo apalea en cada oportunidad que se le presenta.

Si ocurre así en el capítulo inaugural, que da título al libro, la autoparodia llega al paroxismo en el segundo relato, El diario de una bicicleta. Una historia que parte de una imposición: los caseros de Soseki le insisten en que aprenda a ir en bicicleta, un invento occidental (otro más) totalmente extraño para el japonés promedio. El escritor se esfuerza por tratar de domar esta nueva tecnología totalmente extraña para él, pero por mucho que lo intenta el resultado es siempre el mismo: batacazos y accidentes varios que constatan el hecho de que el progreso está arrollando al "representante de Japón en el Reino Unido".

Tras estos dos primeros fragmentos se encadenan una serie de textos publicados a partir de 1905, con el escritor ya de vuelta en Japón. Son, sin embargo, un claro reflejo de todos esos días de soledad londinense en los que su única compañía fueron los libros. Toda esa cantidad de lecturas, ese atracón de canon occidental, se condensa, por ejemplo, en las reescrituras de varias Leyendas Artúricas, que tienen a personajes como Lanzarote y Ginebra como grandes protagonistas y en los que fusiona la tradición británica con la nipona, recurriendo a menudo a comparaciones con fenómenos que solo un japonés es capaz de entender en su plenitud.

Mención aparte merece La herencia de la pasión, el relato con el que concluye Noticias de Londres. El primer tercio es por sí mismo un hermosísimo y a la vez escalofriante relato antibélico. Soseki imagina aquí los últimos momentos de un amigo fallecido durante el asalto a la fortaleza de Port Arthur (Manchuria), en el contexto de la guerra ruso-japonesa. Un conflicto que, en efecto, sirvió para que Japón se ganara el respeto de las grandes potencias, pero que dejó al descubierto para el pueblo nipón el reverso más tenebroso de los nuevos tiempos: la guerra mecanizada.

Lejos quedaba el bushido. Bajo el fuego de ametralladora y con la artillería estallando alrededor no es posible hablar de muerte honorable. Todo lo contrario. La despersonalización que trae consigo la vida moderna alcanza su máxima expresión en el campo de batalla.

La dignidad del hombre queda fuera de la ecuación, como se observa en este desolador fragmento: "Era un hombre verdaderamente excepcional y, sin duda, allá donde fuera se habría salido con la suya y despertado la admiración de los demás. Por eso me resisto a usar un verbo tan prosaico como agitarse para referirme a él en aquella situación. Sin embargo, no puedo evitarlo. Era lo que hacía. Se agitaba. Se agitaba como una hormiga cuyo hormiguero hubiera sido destruido de una patada, como una cría de araña sumergida en el agua de un cazo".

A Soseki le tocó en suerte ser el primero en muchas cosas. También fue pionero a la hora de dar constancia de los horrores de la guerra moderna, esa en la que la muerte también estaba regida por el sistema fordiano de producción (o destrucción) en serie. Se asomó a las novedades que traía el recién estrenado siglo XX y lo que vio venir le inquietó. Y con razón.