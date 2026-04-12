'No la dejes sola', Desirée de Fez firma un gran debut literario sobre la familia y el terror cotidiano

Si, como escribió el sabio, todas las familias felices se parecen mientras que las desdichadas lo son cada una a su manera, la que protagoniza No la dejes sola, primera novela de la escritora, crítica de cine y periodista Desirée de Fez (Barcelona, 1977), lo son de una manera tóxica pero arrasada de cariño, de agobios compartidos y de tensión, muchísima tensión, siempre y por todo.

No la dejes sola Desirée de Fez

Blackie Books, 2026. 224 páginas. 22 €

Alba, la hermana menor, casada y madre de tres hijos, vive obsesionada con planificarlo todo: en enero contrata las vacaciones de verano y en julio compra los regalos navideños mientras repite cotidianamente la misma rutina y casi siempre va junto a su madre, Carmen, una suerte de asistenta/niñera para todo que la acompaña cada día al inmenso centro comercial donde esperan que terminen las clases para recoger a los niños. Porque Alba no sabe lo que es estar sola.



La hermana mayor, Diana, también casada y madre de dos hijos, comparte el TOC de la perfección, pero es incapaz de llegar a tiempo a nada porque siempre teme haber olvidado algo (una plancha encendida, un cigarrillo sin apagar) que provocará un desastre. Lo que ninguna espera es que en vísperas de Navidad, Alba desaparezca.



Y menos aún que despierte empapada en su propia sangre, sin móvil y sin saber cómo salir del centro comercial ya cerrado al que han ido todos en busca de los últimos regalos. Lo imprevisible, aterrador y divertido de la novela impide descubrir nada más del contenido.



Solo cabe celebrar la pericia de la autora, que muestra una extraordinaria habilidad para retratar seres con heridas compartidas en más de un sentido, y un dominio del ritmo que impide abandonar el libro a pesar de lo angustioso de muchas situaciones. Un gran debut.