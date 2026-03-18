Vila-Matas, Abad Faciolince, Nona Férnandez, Giralt Torrente y Schweblin, finalistas del premio Aena

Aena ha anunciado que los cinco libros y escritores finalistas de la primera convocatoria del nuevo Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana —que estará dotado con un millón de euros— son Héctor Abad Faciolince con Ahora y en la hora (Alfagura); Nona Férnandez por Marciano (Random House); Marcos Giralt Torrente con Los ilusionistas (Anagrama); Samanta Schweblin por El buen mal (Seix Barral) y Enrique Vila-Matas con Canon de cámara oscura (Seix Barral)

Tanto el ganador, que recibirá 1 millón de euros, como los cuatro finalistas, recibirán un reconocimiento. En el caso de los cuatro últimos, serán dotados con 30.000 euros cada uno.

El galardón se anunciará y entregará en una gala el próximo 8 de abril en Barcelona y entre los socios de Aena para el proyecto están la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa.

Estos cinco finalistas los ha anunciado la presidenta del jurado, Rosa Montero, el secretario del jurado, Jesús García Calero, y los scouts Nuria Azancot y Antonio Martínez Asensio.

Precisamente, Montero ha asegurado que ha habido "muy poco tiempo" para proponer los libros finalistas que se han tenido que publicar en 2025 en español para después defender que el galardón "no es más que alegría para el sector, editoriales, escritores y lectores".

"Si no pones un millón (de premio) aquí no estaríais ninguno de vosotros. Realmente el millón lo que hace es colocar este premio desde el principio en un lugar alto y ahora tiene que estar el premio a la altura de un millón y eso cuesta", ha añadido la autora.

Así, el galardón reconoce obras de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas a lengua castellana que hayan sido publicadas durante 2025. Sean cooficiales o originales en castellano, "se valorará por su calidad literaria, originalidad y aportación cultural".

Hasta ahora, el galardón literario con mayor dotación económica en España era el Premio Planeta, cuyo ganador recibe un millón de euros, mientras que el finalista recibe 200.000 euros.

Después, el Premio Alfaguara de Novela está dotado con 165.000 euros, aproximadamente, y el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', que otorga el Ministerio de Cultura, con 125.000 euros.

El jurado está compuesto, además de por Montero, por Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Elmer Mendoza.

Una vez se haya desvelado el ganador y finalista el próximo 8 de abril, Aena procederá a la distribución de los ejemplares de las obras premiadas a los trabajadores de Aena y a los ayuntamientos de los territorios en los que la compañía opera para que se repartan en centros educativos, bibliotecas, espacios culturales u otros puntos.

De hecho, de cada obra finalista, Aena adquirirá más de 5.000 ejemplares, por lo que el desembolso total que harán del premio estará en torno a 2,5 millones de euros.