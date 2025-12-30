Jaime Said, desde el éxito en la banca a consolidado escritor de la Patagonia

Desde su triunfo en el sector financiero y tras afianzarse como escritor e investigador de la historia de la Tierra del Fuego, el autor chileno publica su sexto libro, una novela sobre los corsarios de Isabel I de Inglaterra.

El chileno Jaime Said ha centrado su obra literaria en la historia y geografía de la Patagonia. Con base en Frutillar, una ciudad de la región de Los Lagos, en el sur de Chile, con vistas al volcán Osorno, el escritor ha desarrollado una sólida investigación sobre la región, sus territorios, pueblos originarios y ecosistemas.

Tras haber hecho carrera en el ámbito financiero, Said orientó su trayectoria hacia la escritura y, tras la publicación de seis libros, se ha hecho con una voz singular y respetada del panorama literario.

Audaz investigador y consultor habitual del Archivo General de Indias, las bibliotecas de Santiago, Madrid, París y Londres le han brindado los materiales para títulos como Patagonia. Historia y Geografía, su primer libro y en el que combinaba enfoques históricos y análisis territorial.

Said reconstruyó en este prometedor debut la evolución geográfica y cultural de esta región remota, inaugurando así su estrecha relación intelectual con la Patagonia.

Después llegaría Darwin. En la Patagonia 1832–1834, una original biografía centrada en la estancia del naturalista británico en los confines australes. Cinco años en los que viajó a bordo del famoso HMS Beagle. El autor desentraña la fascinación del joven científico por estos paisajes y analiza cómo esta aventura marcó gran parte de su pensamiento.

En la misma línea publicó su siguiente libro: Magallanes. El Origen de la Patagonia. Un volumen que relata la historia del explorador portugués y su viaje a los confines del mundo en el año 1520 hasta encontrar la Patagonia y el estrecho que une el océano Atlántico con el Pacífico, a fin de llegar a la especiería en Indonesia. Todo un hito en la construcción cultural y territorial del sur americano.

Con este tercer título, Said demuestra cómo, con un estilo claro, elaborado, accesible y dinámico, es posible acercar figuras históricas complejas a un público amplio.

Jaime Said. Foto: Pablo Izquierdo

Y en su primera incursión en la ficción, el escritor chileno aborda una novela distópica: 2150. Apocalipsis. Un relato de acción e intriga que plantea un futuro estremecedor donde la humanidad enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones tecnológicas y ambientales.

Esta obra marcó su consolidación como narrador capaz de moverse con soltura entre la historia, la especulación y la crítica social.

Así, con Voltaire. El dorado y la eterna juventud, combinó elementos de biografía y novela para reimaginar episodios de la vida del filósofo francés de la Ilustración desde una perspectiva contemporánea.

Piratas de la Reina. En la danza del poder y la aventura es su último libro hasta la fecha. Una novela que recrea el universo de los corsarios de Isabel I de Inglaterra a partir de hechos históricos.

Y es que, en el siglo XVI, la reina Isabel I otorgó patente de “corso” a sus piratas, denominándolos “corsarios”, ya que le compartían sus tesoros a cambio de inmunidad y protección. Además, les concedió títulos de caballeros.

Así fue como, bajo su protección Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh y Sir Thomas Cavendish asaltaron barcos españoles cargados de oro y plata provenientes del Nuevo Mundo, saquearon colonias españolas, incendiaron barcos y puertos, y raptaron y violaron a sus mujeres. Pero la aristocracia inglesa los recibió como héroes. Ahora, en Piratas de la Reina, Said cuenta su historia.

Un libro que completa la obra del chileno que se mueve entre la investigación documental, la narrativa histórica y la reflexión sobre las ideas que han moldeado la identidad humana y territorial.