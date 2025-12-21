Poesía española 2025: las votaciones de nuestros críticos

Balada. Pere Gimferrer. Espasa Calpe

Estos nuevos tópicos. Miguel Casado. Tusquets.

Cómo enterrar al padre en un poema. Corina Oproae. Tusquets

Huésped del otro. Menchu Gutiérrez. Árdora Libros.

Ala de cisne. Luis Alberto de Cuenca. Visor

Venir desde tan lejos, Eloy Sánchez Rosillo. Tusquets

Ritual. Marcos Ricardo Barnatán. Visor

Miserable vejez. Luis Antonio de Villena. Visor

De las cosas pálidas. Alberto Santamaría. La Bella Varsovia.

Las ignorancias. Javier Velaza. Visor,

Jordi Doce

Detrás de la ciudad y antes del cielo. Julio Trujillo. Pre-Textos.

Peor que pedir. Antonio Méndez Rubio. Pre-Textos.

Huésped del otro. Menchu Gutiérrez. Árdora Libros.

Inmundo. Igor Barreto.Pre-Textos.

La domesticación. Abraham Gragera. Pre-Textos.

Cómo enterrar al padre en un poema. Corina Oproae. Tusquets.

Estos nuevos tópicos. Miguel Casado. Tusquets.

Mercurio. José Luis Gómez Toré. Libros de la Resistencia.

De las cosas pálidas. Alberto Santamaría. La Bella Varsovia.

El escombro fluorescente. Sergio C. Fanjul. LetraVersal.

Álvaro Valverde

Venir desde tan lejos, Eloy Sánchez Rosillo. Tusquets

Las sílabas del cielo, Víctor Herrero de Miguel. Pre-Textos

Inmundo, Igor Barreto. Pre-Textos

Las ignorancias, Javier Velaza. Visor

Costa Oeste. Poemas de Göteborg, Fernando Sanmartín. Papeles Mínimos

El siglo, Juan de Salas. Ultramarinos

Luz de la noche, Victoria León. Visor

De las cosas pálidas, Alberto Santamaría. La Bella Varsovia

La domesticación, Abraham Gragera. Pre-Textos

Huésped del otro, Menchu Gutiérrez. Árdora Libros