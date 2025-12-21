Poesía española 2025: las votaciones de nuestros críticos
Ordenadas de mayor a menor puntuación, aquí están las votaciones de los críticos de poesía. La repetición se premia con 5 puntos extra.
Tua Blesa
Balada. Pere Gimferrer. Espasa Calpe
Estos nuevos tópicos. Miguel Casado. Tusquets.
Cómo enterrar al padre en un poema. Corina Oproae. Tusquets
Huésped del otro. Menchu Gutiérrez. Árdora Libros.
Ala de cisne. Luis Alberto de Cuenca. Visor
Venir desde tan lejos, Eloy Sánchez Rosillo. Tusquets
Ritual. Marcos Ricardo Barnatán. Visor
Miserable vejez. Luis Antonio de Villena. Visor
De las cosas pálidas. Alberto Santamaría. La Bella Varsovia.
Las ignorancias. Javier Velaza. Visor,
Jordi Doce
Detrás de la ciudad y antes del cielo. Julio Trujillo. Pre-Textos.
Peor que pedir. Antonio Méndez Rubio. Pre-Textos.
Huésped del otro. Menchu Gutiérrez. Árdora Libros.
Inmundo. Igor Barreto.Pre-Textos.
La domesticación. Abraham Gragera. Pre-Textos.
Cómo enterrar al padre en un poema. Corina Oproae. Tusquets.
Estos nuevos tópicos. Miguel Casado. Tusquets.
Mercurio. José Luis Gómez Toré. Libros de la Resistencia.
De las cosas pálidas. Alberto Santamaría. La Bella Varsovia.
El escombro fluorescente. Sergio C. Fanjul. LetraVersal.
Álvaro Valverde
Venir desde tan lejos, Eloy Sánchez Rosillo. Tusquets
Las sílabas del cielo, Víctor Herrero de Miguel. Pre-Textos
Inmundo, Igor Barreto. Pre-Textos
Las ignorancias, Javier Velaza. Visor
Costa Oeste. Poemas de Göteborg, Fernando Sanmartín. Papeles Mínimos
El siglo, Juan de Salas. Ultramarinos
Luz de la noche, Victoria León. Visor
De las cosas pálidas, Alberto Santamaría. La Bella Varsovia
La domesticación, Abraham Gragera. Pre-Textos
Huésped del otro, Menchu Gutiérrez. Árdora Libros