Los diez mejores libros de poemas de 2025: de lo íntimo a lo social, versos para contener el mundo contemporáneo

En una lista de grandes nombres de nuestra poesía –Eloy Sánchez Rosillo, Pere Gimferrer, etc.–, la más votada ha sido Menchu Gutiérrez. Los ya consagrados Victoria León y Abraham Gragera confirman su calidad.

1. Huésped del otro

Menchu Gutiérrez

Árdora

En el último poemario de Menchu Gutiérrez (Madrid, 1957) se atisban las obsesiones de sus primeros libros. Huésped del otro es "una mezcla sugerente de intensidad y sencillez", tal y como señaló el poeta Jordi Doce en su crítica.

Las ilustraciones al carboncillo de Pedro Pertejo son inseparables de los poemas, que se revelan –siempre breves– a través del fragmento o el apunte doméstico motivado por la precisión de la mirada. No faltan las viñetas en prosa, innegociablemente poética, ni los aforismos, que "dejan entreabierta la puerta del sentido", escribe Doce.

2. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo

Tusquets

Eloy Sánchez Rosillo. Foto: Juan Ballester

"Es hermoso vivir, haber vivido", canta el poeta en lo que podría ser su último libro. "El hombre que no se rinde al frío de la edad", como lo define el crítico Álvaro Valverde, conversa con su pasado y celebra, agradecido, su paso por el mundo.

3. Inmundo

Igor Barreto

Pre-Textos

Igor Barreto. Foto: Lisbeth Salas

El último gran exponente de la poesía venezolana ha entregado este año a la imprenta el libro que explica toda su trayectoria. La memoria, la reflexión metafísica y la naturaleza son algunas constantes de su poética, a menudo narrativa y de ritmo cadencioso.

4. Estos nuevos tópicos

Miguel Casado

Tusquets

Miguel Casado. Foto: Manuel Ferro

El poeta convoca la sucesión de las estaciones en su nuevo libro, que alberga textos escritos entre 2014 y 2023. Ajeno al artificio, se decanta por la elocuencia en sus poemas, que van desde la nostalgia de la juventud hasta el recuerdo de sus padres.

5. Cómo enterrar al padre en un poema

Corina Oproae

Tusquets

Corina Oproae. Foto: Iván Giménez

El insomnio es la coartada que utiliza la escritora rumana para levantar toda una poética en torno al sueño, donde se funden lo real y lo imaginario. En esa confusión cabe el deseo, enfrentado a la sensación de angustia existencial.

6. La domesticación

Abraham Gragera

Pre-Textos

Abraham Gragera. Foto: Pre-textos.

También el poeta madrileño aborda la conexión entre lo íntimo y lo social. La paternidad, sobre la que reflexiona ásperamente, le hace preguntarse por qué traer hijos al mundo. Un "libro excepcional", escribió Doce en su reseña.

7. Luz de la noche

Victoria León

Visor

Victoria León. Foto: Luis Serrano

Para Victoria León, es un héroe "quien ama como parte de sí mismo / la mitad de sí mismo hallada en otro". Estos versos resumen el estado de plenitud en que se encuentra la poeta sevillana, absorbida por la luz y la belleza. Y la poesía de altura.

8. Balada

Pere Gimferrer

Espasa

Pere Gimferrer. Foto: Luis Serrano

Articulado en ocho movimientos, el libro con el que Gimferrer ha celebrado sus ochenta años contiene un poema único. El arte, el cine y, por supuesto, la literatura trenzan el intenso canto a la memoria cuajado de pintores, películas... y mucha vida.

9. Detrás de la ciudad y antes del cielo

Julio Trujillo

Pre-Textos

Julio Trujillo. Foto: Pre-Textos

Un poema-río para sumergirse en las contradicciones de la ciudad contemporánea. El poeta, fallecido este mismo año, construye imágenes poderosas para expresar la incertidumbre de un ecosistema laberíntico.

10. De las cosas pálidas

Alberto Santamaría

La Bella Varsovia

Alberto Santamaría. Foto: Rocío Sensei

"Observa lo que no entiendes". El poeta interpela al lector desde el primer verso de este poemario, que aboga por el desorden frente a la palidez de lo instituido, como señaló Túa Blesa.