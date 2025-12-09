García Montero acusa a Muñoz Machado de querer imponer la sede del próximo Congreso de la Lengua

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación del Anuario del Instituto Cervantes 'El español en el mundo 2025’, en el Instituto Cervantes, el pasado 28 de octubre. Foto: Alberto Ortega / Europa Press

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha acusado al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, de tratar de imponer "por su cuenta" Panamá como próxima sede del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) sin contar con el Cervantes. La guerra entre las instituciones, que se remonta al Congreso recientemente celebrado en Arequipa, sigue abierta.

"Corresponde al Cervantes proponer a las academias de la lengua una sede", ha recordado García Montero en una rueda de prensa. La razón es que "la Secretaría General del Congreso Internacional está a cargo del Instituto Cervantes, que fue quien puso en marcha el CILE en su fundación en 1997, hace ahora 37 años".

García Montero ha asegurado que la institución que dirige "se entera, porque se lo comentan otras academias, de que el director de la RAE ha decidido por su cuenta que sea Panamá".

El director del Cervantes ha asegurado que no pretendía "ofender a Panamá" por el bien de las relaciones internacionales, "por la tensión que hay contra el español" y por los intereses relacionados con el canal de Panamá, pero al mismo tiempo se ha declarado ofendido él mismo por la actitud de Muñoz Machado.

"Cuando no se ofenda a Panamá y no nos sintamos ofendidos pondremos en marcha el próximo Congreso Internacional", ha dicho García Montero. Y ha repetido las polémicas palabras que pronunció en octubre –apenas unos días antes del arranque del Congreso en Arequipa– y desataron el conflicto entre la RAE y el Cervantes. "Sigo pensando que la Academia debería tener como director un filólogo de calidad y no un abogado de negocios", ha reiterado.

La polémica se desató precisamente a causa de unas declaraciones de García Montero, quien el pasado 9 de octubre, durante un desayuno informativo, criticó que la RAE no esté en manos de un filólogo sino de un catedrático en Derecho Administrativo "experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias".

La disputa acaparó todo el protagonismo durante la celebración del Congreso de la Lengua de Arequipa (Perú), que concluyó sin el tradicional anuncio de la próxima sede que debe albergar el siguiente Congreso, previsto para 2028.

Los CILE los organizan conjuntamente el Cervantes, la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua (ASALE), en colaboración con el país anfitrión.