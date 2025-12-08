'Cuentos escogidos' de George Saunders, uno de los universos literarios más fascinantes de nuestro tiempo

Reconozcamos que el ascenso de George Saunders (Amarillo, Texas, 1958) a maestro indiscutible del cuento norteamericano contemporáneo es algo que no todos supieron o supimos ver.

Cuentos escogidos George Saunders Traducción de Javier Calvo y Ben Clark

Seix Barral, 2025

632 páginas. 26 €

Que jugaba en las grandes ligas era algo evidente. Ahí están los premios y las loas de gigantes como Thomas Pynchon. Sus dos primeros libros, Guerracivilandia en ruinas (1996) y Pastoralia (2000), aquí afortunadamente publicados (más o menos) en su momento, contenían varias obras maestras.

Pero el salto de finura y calidad dado con Diez de diciembre (2013), una obra maestra en sí misma, nos cogió a muchos con el pie cambiado.

Entre medias, Saunders había publicado In Persuasion Nation (2006), todavía inédito en castellano, inexplicablemente. Y no hace mucho vio la luz El día de la liberación (2022), otro monumento al cuento como género literario, que nos terminó de confirmar que al chico no se le podía ya toser, pues había alcanzado la perfección literaria, tanto técnica como humana.

Lo curioso del caso es que Saunders no es de los que compone sus libros ex profeso. Todos sus cuentos se publican previamente en revistas de prestigio (McSweeney’s, Harper’s, The New Yorker…) y con ellos forma luego ramilletes a los que pone tal o cual nombre.

Aquí encontraremos todos los clásicos de Saunders, desde sus más poderosas piezas largas hasta esa pequeña joya titulada "Diez de diciembre"

No hay por tanto ninguna intención temática, de forma o estilo, en los citados títulos. En ellos no se respeta siquiera la cronología. Han tenido así que pasar los años para poder valorar ahora, en su conjunto, el impresionante corpus cuentístico que Saunders ha ido cincelando a lo largo de su vida, tan coherente, tan honesto, tan infalible, que ante una propuesta selectiva tan particular como son estos Cuentos escogidos no queda otra que ponerse en pie y hacer una reverencia.

Sobre el contenido de esta antología debe destacarse en primer lugar que recoge textos (a veces dos, a veces cuatro) de todos los libros mencionados, lo que implica la aparición de algunos cuentos nunca antes traducidos, como “Jon”, “El lazo rojo” y “CommComm”, correspondientes al volumen de In Persuasion Nation.

Al margen de esta grata sorpresa, aquí encontraremos todos los clásicos de Saunders, desde sus más poderosas piezas largas, como “Guerracivilandia en Ruinas” (30 páginas), “Pastoralia” (80 páginas), “Los diarios de las chicas Sémplica” (65 páginas) o “El día de la liberación” (78 páginas), hasta, cómo no, esa pequeña joya de orfebrería elíptica titulada “Diez de diciembre”, cuya lectura te deja sin aliento.

No es casual que la mayoría de estos cuentos terminaran dando nombre a las colecciones en las que se publicaron originalmente en su día. Como no es casual que en una relectura hayamos encontrado tantas simientes (tantos “fantasmas”…) de lo que luego sería su (hasta la fecha) única y fastuosa novela, Lincoln en el bardo (2017).

En relación con lo anterior, y sin ánimo de resultar reduccionista a la hora de hablar de una obra tan rica, podría decirse que Saunders, a lo largo de los años, ha querido experimentar fundamentalmente con dos tipos de narraciones: de un lado, las que podríamos llamar distopías de rostro humano, en las que el individuo es puesto a prueba socialmente a través de superestructuras que todo lo controlan; y de otro, una serie de pequeñas historias cotidianas, cercanas y familiares, casi de andar por casa, si no fuera porque se nos muestran algo distorsionadas, como vistas a través de un caleidoscopio.

Las dos nos gustan por igual, quede claro, pero se hace justo resaltar que en esta antología, atendiendo a la selección realizada, las primeras, más cercanas a la fantasía o incluso a la ciencia ficción, parecen haber cogido más peso que las segundas, lo que quizás pueda ofrecer una visión un tanto desajustada de la literatura del tejano.

La sombra de Kurt Vonnegut Jr. se alarga sobre toda esta maravillosa poética, no solo por compartir con el autor de El desayuno de los campeones una cierta mirada humorística, ácida pero comprensiva, siempre delicada incluso con los malvados, sino también por pretender comprender a través de la narrativa los traumas históricos de su país.

Así lo demuestran sus largos y profundos y desternillantes y aterradores relatos-simulacro, ya tengan lugar en parques temáticos, zoológicos humanos o departamentos de pruebas empresariales.

En ellos, los personajes protagonistas se mueven como cobayas. Son mirados con lupa, puestos a prueba, humillados, despojados en definitiva de su humanidad. Una humanidad que sin embargo nunca perderán.

Hay algo o mucho de posmoderno en esta propuesta, qué duda cabe, pero no debe olvidarse que gran parte del abono de la cuentística de Saunders se nutre de la clásica rusa. Así lo reconoce el propio autor, quizás de manera inconsciente, en el exquisito ensayo A Swim in a Pond in the Rain (2021), otro texto inexplicablemente inédito en castellano, donde se recopilan las lecciones dadas por él en la Universidad de Siracusa, dedicadas al análisis de algunas obras breves de los grandes maestros, a saber, Tolstói, Chéjov, Turguenév y Gógol.

Con ellos comparte Saunders, desde el respeto de la tradición, un mismo interés por indagar en todos los recovecos de la naturaleza humana, palabras grandilocuentes, sin duda, pero en tanto que humanista irredento con vocación espiritual, resulta imposible leer sus textos sin tener en cuenta que en toda su obra late, al igual que en la de David Foster Wallace, una preocupación sincera (nada irónica) por entender el modo en que funciona la sociedad.

Es tan grande lo de Saunders que, a riesgo de pasar por desagradecido, estos Cuentos escogidos pueden llegar a saber a poco. Hay cuentistas a los que una buena selección puede salvar la vida, puede incluso hacerlos pasar por indiscutibles del género, pero hay otros a los que, siendo honestos, no le sobra nada.

Saunders merecería tener todos sus libros de relatos en el mercado. Mientras esto ocurre, los impecables cuentos aquí seleccionados harán seguro las veces de inmejorable puerta de entrada a uno de los universos literarios más fascinantes de nuestro tiempo.