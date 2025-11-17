"Una planta que creía ser un piloto de guerra": Edmundo Paz Soldán se pone distópico ante el cambio climático

A Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, 1967) le gustan los contenidos distópicos como evidencia El comienzo del paraíso, su último libro. El escritor es célebre por sus numerosas novelas, colecciones de relatos, ensayos y por haber coeditado dos volúmenes de grupo: Se habla español (2000) y Bolaño salvaje (2008).

El comienzo del paraíso Edmundo Paz Soldán Páginas de Espuma, 2025

156 páginas. 17 €

Entre su obra narrativa larga cabe mencionar La mirada de las plantas (2022) y Área protegida (2024) por recientes, pero también Los días de la peste (2017), reseñada en estas páginas. Fiel a los temas más rabiosamente contemporáneos, en su anterior compilación de cuentos –La vía del futuro, 2021– el autor se adentraba en el mundo de las inquietantes relaciones entre las personas y la inteligencia artificial.

A Edmundo Paz Soldán, además, le complacen los asuntos lúgubres que atrapan al lector como en una pesadilla. Abundan en su obra espacios simbólicos que reflejan realidades alternativas, laberintos en los que el individuo se pierde, mundos oscuros que responden a un orden insólito, situaciones que tensionan una circunstancia hasta el límite y que amenazan con destruir el ámbito conocido…

En ella tienen cabida futuribles dañinos, crisis desconcertantes y coyunturas de consecuencias devastadoras en las que lo fantástico y lo onírico encuentran fácil acomodo.

En El comienzo del paraíso, Paz Soldán recoge nueve relatos sobre un asunto de actualidad: el cambio climático y la transformación que causa en la naturaleza. Algunas historias están protagonizadas por personajes ambiguos (¿se trata de Ludmilo o de Ludmila?) que se esconden, se evaporan o se convierten en algo que nadie sabe qué es ("No era un hombre sino una cosa. No un piloto de guerra transformado en planta sino una planta que creía ser un piloto de guerra", leemos en "El increíble hombre del pantano").

Otras, nos enfrentamos a arañas asesinas, terribles invasoras que aparecen y desaparecen sin un motivo claro, como sucede en "Sideral". Nada es lo que era, ni el arte, ni la naturaleza, ni los hombres, según leemos en estos cuentos, y no nos extraña. El clima, como resulta palmario, ha cambiado, por lo que algunas especies se extinguen, pero también experimentan transformaciones ("aquí abajo la naturaleza había adquirido una cara tenebrosa"), o dan origen a otras, todavía inexploradas y, por lo tanto, incontrolables.

En "La Madre" se representa el tema de la alienación de las personas, la pérdida del "yo" individual por la creencia en un ser superior que abusa de su autoridad (¿o es tan solo un convencimiento delirante y falaz, una sugestión colectiva?). En otras ocasiones, los personajes son mitad humanos, mitad humanoides.

Rossy, la veterinaria de "Soy una tortuga", puede comunicarse, a pesar de su mudez, porque tiene implantado un chip compuesto de electrodos cuyo algoritmo, que solo consta de tres mil palabras, acierta el 75% de las veces (como dice no sin ironía el narrador, "el plan más caro de la compañía, con un acierto del 90%, se salía de su presupuesto"). Y así todo.

Patos enormes de colas largas formadas por plumas negras que observan desafiantes (Horacio habría rechazado tales criaturas); una tortuga que atrae a otras especies que se adhieren a su caparazón; árboles esmirriados; pájaros que no trinan; plantas asesinas; peces monstruosos; cenizas que llueven del cielo; troncos quemados; el cielo naranja y el apocalipsis; lobos embalsamados; garrapatas enormes sobre ciervos moribundos; un niño mutilado; alienígenas; mutaciones sobre mutaciones en una espiral infinita… Elementos que confluyen en una literatura confusa y a menudo incongruente.