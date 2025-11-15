Bruno Pardo Porto, "en rebelión con el olvido": un debut poético que sabe a consagración

"Es muy difícil estar lejos, / pasear el cementerio de recuerdos", se lee en uno de los poemas de este libro con el que Bruno Pardo Porto (O Grove, Pontevedra, 1992) se presenta en el universo de la poesía, versos en los que se pone de manifiesto que esa ceniza del título es lo que queda después del fuego, la memoria de lo vivido y pese a situar los recuerdos en un cementerio, la lectura del libro muestra que el pasado no está muerto, sino que la palabra poética de Pardo Porto lo presenta latente, como si estuviera vivo.

El rumor de la ceniza Bruno Pardo Porto Reino de Cordelia, 2025

104 páginas. 13,95 €

Como se lee en uno de los poemas, "La memoria es un hilo de cristal / para coser la vida".

Estos recuerdos hechos ahora poemas se remontan a la infancia, "¿te acuerdas de los lápices?", el miedo a las tormentas, el abuelo –"A veces pienso que aún existes"–, los primeros amores, viajes a Lisboa, a las islas griegas, etcétera. Son puntos de partida para poemas que traen al ahora emociones del ayer.

Por si no fuera suficiente la memoria del sujeto, están como acicate para el recuerdo las fotografías "con su quietud mortal, / con su frío de noche inacabada".

Pardo Porto escribe en verso libre de ritmo impar, prolongando la práctica de la mayoría de la poesía española contemporánea, y cabe señalar la sección III, que reúne poemas breves, incluso brevísimos, en la estela del haiku: "Ven. / Abrázame. / Yo sé que tus espinas son de rosa".

En el recuerdo nada es lo que fue, pero el yo está "en rebelión con el olvido" o no deja de atraer escenas, emociones que permanecen con una fuerza genesíaca: "Cierra los ojos, contempla otra vez / aquella noche [...] nacía el mundo. Éramos nosotros".

Con El rumor de la ceniza Bruno Pardo Porto no es ya una promesa, sino una potente realidad de la poesía española actual.