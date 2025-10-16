Urtasun esquiva la polémica entre la RAE y el Cervantes, pero respalda el "magnífico trabajo" de García Montero

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha querido pronunciarse acerca de la polémica entre la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, tras los ataques iniciados el pasado jueves por Luis García Montero hacia Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. Urtasun, presente en el Congreso de la Lengua que se celebra esta semana en Arequipa (Perú), ha destacado el "magnífico trabajo" que realiza García Montero como director del Cervantes, pero no ha aludido al enfrentamiento. "Siento no daros carnaza", ha bromeado.

Antes, al ser preguntado por las duras declaraciones del escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, que afirmó este martes que el Ministerio de Exteriores pretende "meter mano" y "colonizar" la RAE a través de "su mediocre y paniaguado" director del Cervantes, el ministro ha advertido que no iba a entrar "en ese tipo de polémicas".

Tampoco ha querido valorar el trabajo de Muñoz Machado al frente de la RAE. "Creo que lo que están esperando las personas que quieren que defendamos el español es que de este Congreso salgan ideas de política pública y de cooperación para reforzar el español". Y ha añadido: "Como ministro yo he venido a mostrar mi apoyo inquebrantable a este Congreso y con la labor que se realiza".

Ni siquiera ha entrado al trapo cuando se le ha recordado el discurso de Felipe VI en la inauguración de este miércoles, donde el rey apeló a la "concordia" en un contexto de "competencia y rivalidad". "Cuando se trata de defender el español, no me van a encontrar en polémicas, sino trabajando", ha insistido. Y ha apostillado: "Me quedo con un Congreso que está siendo un éxito y eso es lo importante, que trabajemos para que el español progrese y se fortalezca".

El Congreso, asegura, "llega en un momento de fortalecimiento muy importante del español, del que estima una cantidad "entre 500 y 600 millones de hablantes", prácticamente el "7,5% de la población". Se trata de la "segunda lengua materna de hablantes en el mundo y la tercera lengua de uso en internet", ha recordado.

"El Congreso nos sirve para identificar algunos de los retos fundamentales que tiene el español. Necesitamos que a nivel internacional el español gane más peso en las publicaciones académicas y científicas", así como "aumentar la presencia del español en el uso de la inteligencia artificial y mejorar la formación y las posibilidades de aprendizaje del español a través de la excelente labor que realiza el Instituto Cervantes", ha dicho.

Además, "necesitamos ver de qué manera podemos mejorar las interrelaciones del sector editorial: que los productos culturales en español puedan circular más fuerte en los mundos de habla hispana".

Asimismo, "seguimos muy cerca la progresión del español en Estados Unidos. Esos 60 millones de hispanohablantes que hay es una corriente imparable, le guste más o menos a la administración Trump. Desde luego, no nos han gustado las decisiones que se han adoptado en los últimos meses: quitar el español de las comunicaciones oficiales gubernamentales, por ejemplo", ha deslizado el ministro.

"Desde los instrumentos de política cultural que tenemos, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cervantes, vamos a seguir apoyando esto. Vamos a estar la semana que viene en la Feria del Libro de Nueva York apoyando el español en Estados Unidos", ha asegurado el ministro, que se muestra "muy satisfecho con el desarrollo de esta edición del Congreso. Y también muy emocionado con el homenaje a Vargas Llosa" de este miércoles.