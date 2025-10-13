Arranca el Congreso de la Lengua en Perú, marcado por la polémica entre la RAE y el Instituto Cervantes

El X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebrará en Arequipa (Perú) desde el 14 al 17 de octubre –aunque algunos actos ya han comenzado–, inicia su programación con una inesperada controversia. Las declaraciones del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en las que calificó al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, como un "experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", han desvirtuado el arranque del evento.

García Montero pronunció estas palabras el pasado jueves, 9 de octubre, en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación que conducía el periodista de RTVE Xabier Fortes. El director del Cervantes lamentaba que la RAE no estuviera en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo. El poeta prefería, según dejó entrever, comunicarse con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha o Darío Villanueva, "grandes filólogos y hombres de la cultura" con los que "estaba acostumbrado a hablar" anteriormente.

Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría en vísperas de un evento coordinado por la RAE, el Cervantes y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), de la que Muñoz Machado es presidente, y apoyado por el gobierno de Perú. La reacción de la RAE no se hizo esperar y esa misma tarde emitió un comunicado condenando "la agresión a su director", que ha sido "elegido democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución".

"Las declaraciones son especialmente lamentables al comenzar un Congreso que inaugurarán Su Majestad el Rey y la Excma. Sra. Presidenta del Perú", agregaba la RAE en el comunicado, que expresaba "su absoluta repulsa" por unas manifestaciones "por completo desafortunadas e inoportunas". Hay quien dice que en la trastienda de esta sorprendente bronca hay motivos políticos; otros creen que las tensiones corresponden al protagonismo que tendrán sendas instituciones en el Congreso. La polémica, en todo caso, está servida.

Para colmo, el Congreso de Perú votó el pasado viernes a favor de destituir a la presidenta Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral" para ejercer el cargo después de cuatro mociones de censura. Se desconoce, por el momento, hasta qué punto condicionará el desarrollo del CILE, pero la incertidumbre ya planea sobre el evento, sobre todo teniendo en cuenta que Arequipa era la sede confirmada para el Congreso de la Lengua en 2022, pero finalmente se celebró en Cádiz en 2023 por la inestabilidad política en Perú tras el autogolpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo.

Está por ver también si, en clave mediática, la bronca entre el director del Cervantes y el de la RAE empaña incluso las celebraciones en torno a Mario Vargas Llosa, eje transversal en la programación del CILE después de que el nobel propusiera la sede en Arequipa, su ciudad natal. Fallecido este mismo año, el autor de La ciudad y los perros recibirá varios homenajes a lo largo del Congreso. Uno de ellos tendrá lugar tras la inauguración y estarán presentes Muñoz Machado y García Montero.

En la sesión plenaria, prevista para el miércoles 15 de octubre, participan además los escritores Alonso Cueto –peruano experto en su obra–, Carlos Granés, Soledad Álvarez y Javier Cercas. Además del director de la RAE y del Cervantes, comparecen como representantes institucionales Eduardo F. Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua; Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España; y Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, ministro de Relaciones Exteriores de Perú.

El programa cultural del CILE también comprende otros homenajes a Vargas Llosa, según cuenta a El Cultural el embajador Carlos Chávez-Taffur, presidente del Grupo de Trabajo del Congreso. El 14 de octubre se reinaugurará su casa museo, "un espacio con tecnología punta para contar pasajes de su vida y vocación literaria". En el acto, coordinado por la RAE, se descubrirá una placa con su nombre.

Ese mismo día el Instituto Cervantes presentará el Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras, con aportes de diversos intelectuales. El Cervantes, asimismo, recibirá el legado in memoriam de Vargas Llosa. En el acto, que se celebrará en la renovada casa natal del premio nobel, intervendrá la hija del autor peruano, Morgana Vargas Llosa, y el legado viajará a la Caja de las Letras de la sede de la institución en Madrid.

Más allá de Vargas Llosa, el programa académico del CILE se compone de tres grandes secciones, diseñadas a partir de los "grandes desafíos de nuestra lengua": mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, y culturas digitales e inteligencia artificial.

El primero versará sobre el futuro de las lenguas originarias en Perú. "Se trata de recibir la herencia de nuestro pasado para reflexionar sobre nuestro presente", explicó en la presentación del Congreso de la Lengua García Montero, que abogó por "defender la diversidad como una riqueza frente a las dinámicas que quieren imponer una lengua única en el mundo".

Preguntado al respecto, a propósito de manifestaciones como la del cineasta Jacques Audiard –director de Emilia Pérez–, que dijo hace menos de un año que el español era "una lengua de pobres y migrantes", Muñoz Machado cuenta a El Cultural que "esta afirmación se sostiene por unos pocos en Estados Unidos, entre otros Trump, normalmente gente poco formada, con poca cultura".

"No comprenden que el idioma español es uno de los idiomas latinos que está entroncado con lo mejor de la cultura de todos los tiempos, con lo más refinado, con lo más elevado, con la cultura clásica, latina, griega", añade el director de la RAE. Y apostilla: "Que haya gente con menos dinero que Trump que hablan español no es un demérito para nuestra lengua".

El segundo eje temático del programa académico, lenguaje claro y accesible, proyecta un objetivo claro: que "cuando los poderes públicos hablen a los ciudadanos, utilicen un lenguaje transparente. Los ciudadanos tienen derecho a entenderlo", aseguró Muñoz Machado en la citada presentación.

Aprovechamos para preguntarle por el peso que tiene actualmente el español en el ámbito científico y tecnológico. "Queda mucho trabajo por hacer en este plano porque es conocido que las publicaciones científicas se hacen fundamentalmente en inglés. Tenemos que conseguir una presencia del español cada día más importante, cada día más potente", asegura el director de la RAE.

La tercera sección, culturas digitales e inteligencia artificial, es tal vez la que se encuentra más apegada a la actualidad. "Es uno de los temas de moda", concede Muñoz Machado a El Cultural, pero "plantea problemas" como el hecho de "que las máquinas que usan la lengua la utilicen correctamente en el mismo sentido que lo hacen los humanos, es decir, respetando la normativa de la Academia". No obstante, "hemos comprobado que la lengua de la inteligencia artificial se atiene al canon y es en términos generales correcta", celebra.

Chávez-Taffur también se pronuncia en este sentido. El objetivo, dice, es "que los chatbot puedan entender las diversidades del español que hablamos a ambos lados del Atlántico". A través de las ponencias y las mesas de trabajo integradas en esta sección, "conoceremos más de TeresIA, el proyecto de investigación de terminología e IA que desarrollan desde la península; y también del proyecto LEIA", que aspira a regular el lenguaje de las máquinas para que estas hablen un correcto español.

Otra de las controversias generadas en torno a la inteligencia artificial es "la relación de esta con la ética, con la desinformación, con la traducción de textos; su impacto en las manifestaciones culturales y las culturas híbridas", tercia Chávez-Taffur. "Son parte de los temas a discutirse en los paneles simultáneos", cuyas mesas de trabajo estarán integradas por un presidente, un coordinador de la mesa y cuatro o cinco conversadores que debatirán acerca de los temas que se les propongan.

Algunos de los actos más destacados del Congreso corresponden a presentaciones de las últimas obras académicas. La más importante, la del Diccionario Histórico de la Lengua Española, que tendrá lugar el lunes 13 de octubre. "Vamos a presentar diez volúmenes de más de 2.000 páginas, es decir, veintitantas mil páginas", cuenta Muñoz Machado a El Cultural. "Es una obra mayúscula de la Real Academia y sus academias hermanas porque llevamos trabajando más de 100 años en este diccionario", apostilla.

Además, el jueves 16 se presentarán la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas; la segunda edición de la Nueva gramática de la lengua española. Morfología y sintaxis. Fonética y fonología; el Corpus ASALE, y la Colección BCRAE Básica.

Del programa complementario podemos destacar la mesa redonda en torno a las fake news –Noticias falseadas. El poder de la mentira–, las exposiciones Diccionarismos. La riqueza de nuestra lengua, que propone un recorrido historiográfico por la evolución de los diccionarios de la lengua española; El Museo del Prado en Arequipa; Ellas. La mujer en la fotografía del sur andino. 1895-1945; Cádiz 1812. La ciudad ilustrada y la Constitución inspiradora; o Escritores de la Lengua Española del siglo XX y XXI. Fotografías.

La música tendrá también su espacio en el congreso de Perú. La FundéuRAE, con la colaboración de Red Bull Batalla, organiza un taller de rap improvisado en el que participarán los artistas peruanos Stick, Almendrades y Andrómeda. Además, el jueves a las 20 horas, en el Teatro Municipal de Arequipa, se celebra una Cantata flamenca, con la participación del poeta Juan José Téllez y del orador Javier Osuna junto a la cantaora Leo Power, el guitarrista José Carlos Gómez y el bailaor Juan Ogalla.

A tenor de la destitución de la presidenta del gobierno de Perú, ¿podemos garantizar que el país ahora sí cumple los requisitos de seguridad que no cumplía en 2022, tras el autogolpe de Estado de Castillo? Aunque fue unos días antes de la destitución, Chávez-Taffur aseguró a El Cultural: "El Perú ha demostrado que está preparado para organizar con éxito eventos internacionales de gran magnitud. En todos ellos, el manejo de la seguridad ha sido impecable". Confiamos en que no sean los españoles, con sus rencillas 'académico-políticas', quienes vayan a quebrantar la calma.