Encuentro con la neurocientífica Nazareth Castellanos y el escritor Juan José Millás. ¿Quieres venir?

Un escritor con inquietudes científicas. Una neurocientífica con vocación literaria. Juan José Millás y Nazareth Castellanos entablarán una jugosa conversación con Alberto Ojeda, director de EL CULTURAL, sobre el potencial y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, el futuro incierto de nuestra especie, los misterios de la psique, los efectos benéficos de la lectura, las trampas de la memoria, la resistencia ante la adversidad y la superación de los traumas…

Y, por supuesto, sobre dos últimos libros Este imbécil va a escribir una novela (Alfaguara) y El puente donde habitan las mariposas (Siruela).

La cita tendrá lugar el próximo jueves, 2 de octubre a las 11h. en la redacción de EL CULTURAL/EL ESPAÑOL.

Sorteamos entre nuestros suscriptores 8 invitaciones dobles para esta sesión especial, ya que el aforo es (extremadamente) limitado. Si quieres participar, de manera presencial u online, dale al botón "Quiero ir".

Nazareth Castellanos (Madrid, 1977) es neurocientífica, escritora y divulgadora. Especializada en la investigación científica de la actividad cerebral. Desde 2022, ocupa la cátedra extraordinaria de mindfulness y ciencias cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid.

Autora de varios libros, en 2022 publicó Neurociencia del cuerpo, donde explora cómo el cuerpo influye en la mente, integrando hallazgos científicos recientes con perspectivas históricas de la medicina oriental y occidental.

Juan José Millás (Valencia, 1946) es escritor y periodista. Su obra, traducida a más de una veintena de idiomas, ha sido reconocida con los más prestigiosos galardones literarios del ámbito hispano como el Premio Nadal, el Planeta y el Nacional de Narrativa.

Entre sus novelas, en las que impera un fino sentido del humor y una inteligente ironía, destacan El desorden de tu nombre, Desde la sombra o Que nadie duerma. Así como la serie escrita con el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga que comenzó en 2020 con La vida contada por un sapiens a un neandertal, un viaje a los orígenes del ser humano y los misterios de la evolución.