Madres, hijas y traumas: Inés Martín Rodrigo regresa con una novela sobre la memoria y el amor roto

Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983) estudió periodismo, ámbito en el que, durante años, desarrolló su actividad profesional dentro del área de cultura. Así lo atestiguan sus colaboraciones en ABC Cultural, Prensa Ibérica o El Ojo Crítico, el programa de RNE. Pero es su faceta de escritora la que realmente la ha dado a conocer.

Otra versión de ti Inés Martín Rodrigo Destino, 2025. 368 páginas. 21,90€

Además de Azules son las horas (2016), del cuento infantil Giselle (2020), de la antología de entrevistas a literatas ilustres (Ida Vitale, Zadie Smith, Elena Poniatowska o Margaret Atwood) recogidas en Una habitación compartida (2020) y de la reciente Una homosexualidad propia (2023) —los títulos de estas dos últimas están ostensiblemente relacionados con su mentora Virginia Woolf—, Martín Rodrigo consiguió el Premio Nadal de Novela 2022 con Las formas del querer, una obra en la que abordaba la pérdida de la madre, la salud mental o la familia desde un punto de vista introspectivo.

En Otra versión de ti, la escritora recupera el tono y algunos de estos argumentos. La historia está contada —aspecto muy significativo— por la pareja sentimental de la protagonista, a la que se dirige utilizando una segunda persona que resulta algo impostada. Desde el principio, la narradora —Andrea— nos informa de que Candela se ha marchado de casa sin dar ninguna explicación. Tras su huida, ha dejado una breve nota que se repite a lo largo del texto, convirtiéndose en leitmotiv: "No estoy bien, pero lo estaré. No me busques, no me busquéis, por favor. Te quiero. Mucho. Coma. Demasiado".

Las dos mujeres viven una relación en la que no están ausentes las dificultades, los malentendidos y ciertas fijaciones que se van haciendo evidentes a medida que Andrea explora la desaparición de Candela. Al hacerlo, reconstruye la vida en común, poniendo el acento en los aspectos que considera más significativos.

Así, sabemos que Candela está obsesionada con la muerte prematura de su madre cuando tenía catorce años. Se trata de una herida abierta que condiciona su vida hasta el punto de convertirse en la materia central de la obra que está escribiendo —es novelista— y de la que la propia Andrea sabe muy poco.

Otra versión de ti aborda muchos temas, todos acomodados al lector actual. Entre ellos cabe citar las relaciones familiares en todas sus versiones: materno-filiales, paterno-filiales, entre hermanas y entre miembros ajenos al núcleo más íntimo. También trata el motivo de la hijidad —la perspectiva de la hija— frecuente en novelas contemporáneas, entre las que Los astronautas, de Laura Ferrero, es un ejemplo paradigmático.

Junto a ello están presentes el amor, el fracaso en las relaciones humanas, el trauma que provoca la ausencia, la atención a los padres enfermos y los sentimientos que el hecho desata, la agonía, los cuidados paliativos, la muerte (digna) y el duelo.

"La novela aborda las relaciones familiares, el amor, la ausencia... lástima que el afán de la escritora por la documentación resulte excesivo"

La memoria, uno de los motivos más significativos de la historia, tiene un desarrollo específico porque el libro que Candela escribe sobre su madre se basa en los recuerdos, tanto propios como de las personas que la conocieron. De ahí que en el texto se incluyan entrevistas a neurocientíficos y una nota de prensa sobre una especialista en la materia.

Para aumentar la credibilidad, Otra versión de ti añade un sinfín de documentos, así como cuantiosas referencias a libros, películas, canciones y poemas; citas textuales de distintas obras; fotografías e incluso testimonios entre los que se incluyen declaraciones de parientes sobre la madre enferma, la mayoría transcripciones de notas de voz de WhatsApp.

Este afán por la documentación, sin embargo, resulta excesivo, hasta el punto de estorbar la cohesión del relato y la expresión sincera de los sentimientos.