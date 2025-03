Versos inéditos de Antonio Gala en el Día Mundial de la Poesía: "Era un poeta triste"

En vísperas de celebrar el próximo 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía, El Cultural anticipa cinco poemas inéditos del cordobés, pertenecientes a la antología Cantaré mañana todavía, que publica la semana que viene la Fundación José Manuel Lara.

[Exhala cada amor...]

Exhala cada amor su propia música.

¿Cantaré al despertarme otra mañana?

Quizá la lluvia inunde

la tierra y yo la oiga

otra vez, o quizá el sol y yo lo vea.

Inalterable, el aire

continuará inquietando las adelfas.

“Todo es igual que antes de la batalla”.

Yo sabré que no he muerto

porque un sabor a sangre habrá en mi boca

y una cicatriz nueva

roseará mi pecho.

Veré huir las colinas

y no diré ya el nombre que decía.

La luz convaleciente

resbalará sobre aquel río

que explicaba mi vida.

Acataré las leyes que disfrazan

la verdad con la que no es posible

convivir. Veré la soledad no compartida

y el mundo innecesario,

y me preguntaré por qué no he muerto,

qué es lo que tanto me ha dolido,

qué canción he olvidado…

El cielo no responde a estas cuestiones.

Recuerdo –me diré– unos ojos

vagos como un perfume. ¿Son mis ojos?

Sí, fueron míos, pero no lo son más.

A través de ellos me miraba el mundo

y hoy el mundo está ciego.

¿Esto es, por fin, la paz?

Un arcángel sombrío

luchó conmigo, me parece,

hasta el alba en Betel.

¿O no se lucha allí, sino que se proclama

la hermosura enemiga?

No cogía las flores,

no temía las fieras.

Un avellano solo y una fuente

tuve, donde los dioses me envidiaron…

Y ahora estoy cojo en Queronea.

¿A quién espero ya, y por qué no anochece?

Alguien y yo tuvimos

en común solo un cuerpo.

¿Despertaré cantando otra mañana?

Hoy he bajado al mar, pero no había.

Todo era azul menos mi corazón.

No es esta la mañana, no es esta la mañana.

Al despertar, me dije todavía:

"Arriba, corazón, y ponte triste".

(De Meditación en Queronea)