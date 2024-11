Kamel Daoud, Premio Goncourt por una novela que recupera la memoria de la guerra civil argelina

El escritor francoargelino Kamel Daoud (Mesra, Argelia, 1970) se alzó este lunes con el premio Goncourt gracias a su novela Houris, publicada por la editorial Gallimard. De esta manera se convierte en el primer autor nacido en Argelia que obtiene el galardón literario más prestigioso de Francia, que tiene una dotación simbólica —un cheque por valor de diez euros— pero asegura la venta de decenas de miles de ejemplares y la traducción de la obra ganadora a multitud de lenguas.

El libro tiene como tema principal la memoria silenciada de la guerra civil argelina de la década de 1990, también conocida como década negra, y será publicado en España por la editorial Cabaret Voltaire.

Según la sinopsis de la obra, está protagonizada por Aube, una joven argelina que se ve obligada a recordar la guerra de independencia, que no ha vivido, y a olvidar la guerra civil de los años 1990, que sí que ha atravesado ella misma.

Veinte años más tarde, Aube vive en Orán, donde regenta una peluquería. Como consecuencia de la guerra tiene una cicatriz en el cuello y las cuerdas vocales destruidas. Muda, solo puede contarle su historia a la hija de la que está embarazada. En un país que ha votado leyes para castigar a cualquiera que evoque la guerra civil, Aube decide volver al pueblo donde nació, donde todo comenzó, donde quizá le respondan los muertos.

"Soy la verdadera huella, la más sólida de las señales que dan testimonio de todo lo que hemos vivido en diez años en Argelia. Escondo la historia de una guerra entera, inscrita sobre mi piel desde que era una niña", reflexiona la protagonista en un fragmento de la novela.

La Academia Goncourt ha destacado que se trata de "un libro donde el lirismo compite con lo trágico, y que da voz a los sufrimientos ligados a un periodo negro de Argelia, los de las mujeres en particular". También señala que "esta novela muestra cómo la literatura, en su gran libertad de auscultación de lo real, su densidad emocional, traza junto con la narrativa histórica de un pueblo, otro camino de memoria".

Houris se impuso en la primera ronda de votaciones, con seis votos frente a dos, al francorruandés Gaël Faye, quien sonaba igualmente con fuerza en las quinielas con su esperada segunda novela, Jacaranda, tras el éxito internacional conquistado con su debut, Petit Pays (Pequeño país). Completaban la lista de finalistas dos escritoras francesas, Sandrine Collette y Hélène Gaudy, que obtuvieron un voto cada una.

"Pienso sobre todo en los escritores en Argelia que tienen miedo", explicó el autor galardonado en declaraciones recogidas por EFE después de comer, como es tradición, con los miembros del jurado en el restaurante Drouant de París, donde se celebra la deliberación del premio.

Recordó que la silenciada guerra civil que enmarca la historia de Houris tuvo un coste de entre 200.000 y 250.000 muertos, según las informaciones disponibles, y afirmó que recordarla es un "deber" hacia las generaciones futuras, para que no se reproduzca.

"Es pedagogía contra los que creen que el islamismo es un humanismo o una descolonización. No, mata y lo hemos pagado. Y las mujeres han pagado más. Así que no me equivoco. En la vida, generalmente, hay dos campos: el de la libertad y el de los que no aman la libertad", opinó.

En la red social X, el escritor dedicó el premio a sus padres: "Es vuestro sueño, pagado con vuestros años de vida. A mi padre fallecido. A mi madre que sigue viva, pero que ya no recuerda nada. No existen palabras para expresar mi verdadero agradecimiento". Daoud también dedicó el premio a su mujer y sus tres hijos, así como a sus primeros maestros en Argelia.

C’est votre rêve, payé par vos années de vie. À mon père décédé. À ma mère encore vivante, mais qui ne se souvient plus de rien. Aucun mot n'existe pour dire le vrai merci. pic.twitter.com/y1mYhcnsLZ — kamel DAOUD (@daoud_kamel) November 4, 2024

Kamel Daoud nació en 1970 en Mesra, un municipio de la provincia de Mostaganem, en Argelia. Vivió en Orán, donde trabajó como periodista en el diario Quotidien d’Oran. Ahora vive en Francia, país donde se nacionalizó en 2020. "Tengo suerte de tener dos países, dos ventanas (...) Me siento plenamente francés y amo este país, contra y a pesar de los que no lo quieren, los que están decepcionados, desencantados. Porque yo conozco el precio de la libertad y aquí la hay, permite escribir, permite ser libre", reflexionó el escritor, que en 2015 fue amenazado con una fatua en su país natal por criticar libremente la situación de Argelia.

Es autor de las novelas La Fable du nain; Ô Pharaon; Meursault, contre-enquête; Zabor ou Les psaumes; así como de varios libros de relatos. Colabora regularmente con medios como Libération, Le Monde, Courrier International o The New York Times.

Daoud ya ganó hace nueve años el Premio Goncourt a la primera novela gracias a su debut Meursault, contre-enquête, traducido al español como Meursault, caso revisado y publicado por la editorial Almuzara. El diario Le Monde lo definió como "una reescritura de El extranjero de Camus desde el punto de vista árabe".