Diez libros escritos por mujeres sobresalen entre las novedades literarias de noviembre

No se trata de una anomalía, pero sí es una circunstancia que merece la pena resaltar. Entre los libros más esperados de este mes de noviembre, destacan las obras escritas por mujeres. No podemos obviar lanzamientos que, a buen seguro, tendrán su legión de acólitos en las librerías españolas —Todo muere, el desenlace de la saga Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado (Ediciones B, 5 de noviembre), El rey de Os, de Jo Nesbø (Reservoir Books, 7 de noviembre) e Identidad nómada, de J. M. G. Le Clézio (Lumen, 14 de noviembre)—, pero en esta entrada desgranaremos interesantes novelas, ensayos, memorias y epistolarios de mujeres.

Una mosca atraviesa medio bosque

Herta Müller

Siruela. 6 de noviembre

Ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2005, Herta Müller se aproxima esta vez a las obras de autores como Heinrich Böll, Liao Yiwu o Georges-Arthur Goldschmidt para reflexionar sobre la actualidad política, sobre la que arroja la incisiva mirada que la caracteriza. La gente que permanece a la orilla de la sociedad —las minorías étnicas, los exiliados, los perseguidos...— es el centro de su defensa en este libro, que apela a la verdad desde el humor como herramienta de poder.

La máquina de hacer pájaros

Natalia García Freire

Páginas de Espuma. 6 de noviembre

La ecuatoriana es, a pesar de su juventud, una de las narradoras con más proyección de Latinoamérica. Su primera novela, Nuestra piel muerta, fue publicada en 2019 por La Navaja Suiza y reeditada por Tusquets. Traducida al inglés, turco, francés, italiano y danés, fue celebrada por la crítica, que enmarcó su estilo en el gótico andino de Mónica Ojeda. La belleza, el espanto, el terror, el erotismo, el amor y la crueldad, entre otros elementos que jalonan su obra, se despliegan ahora en forma de cuentos con este nuevo libro.

Perdidas en el bosque

Margaret Atwood

Salamandra. 7 de noviembre

También apuesta por el relato en su nuevo lanzamiento la exitosa autora de El cuento de la criada. En estos siete cuentos Atwood se ocupa de un matrimonio, de dos hermanas que evocan el pasado, de unos viejos académicos, de unos gatos, de un caracol perdido... y hasta de una chica que trata de averiguar si su madre es una bruja. Comparecen también, como referencias ineludibles, la filósofa y astrónoma Hipatia de Alejandría, la periodista Martha Gellhorn y George Orwell.

La mujer incierta

Piedad Bonnett

Alfaguara. 7 de noviembre

Aunque más conocida por su desempeño en la poesía, Piedad Bonnett arrastra una sólida trayectoria narrativa. En su nuevo libro, donde la conciencia feminista confluye con el relato autobiográfico, la escritora colombiana insiste en la exploración de su propia identidad. "La que me ha pedido aparecer en estas páginas es sobre todo la mujer incierta, una que sigue existiendo dentro de mí, debajo de todas mis capas", leemos en un pasaje.

Cartas de una vida

Irène Némirovsky

Salamandra. 7 de noviembre

El sello de Penguin Random House trae por primera vez a las librerías españolas la correspondencia de la autora de Suite francesa. No se trata solo de un volumen epistolar; el libro está cuajado de tarjetas postales, telegramas y entrevistas que dan buena cuenta tanto de la apasionante biografía de Némirovsky como de la convulsa primera mitad del siglo XX: estudios en La Sorbona, contactos con grandes personalidades y, por supuesto, el trauma de la II Guerra Mundial.

Los rostros que tengo

Nélida Piñón

Alfaguara. 7 de noviembre

La autora, gran referente femenino de la literatura brasileña, legó esta suerte de testamento antes de morir en 2022. No obstante, Los rostros que tengo es una celebración de la vida en la que se remonta hasta su infancia. Reflexiona sobre la escritura, la identidad y la muerte, entre otros grandes temas, y rememora amistades como las de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Susan Sontag o Clarice Lispector.

Ni me gusta mi cuello ni me acuerdo de nada

Nora Ephron

Libros del Asteroide. 11 de noviembre

El mensaje de Nora Ephron no decae, por más que haya transcurrido más de una década después de su muerte. Icono feminista, voz del Nuevo Periodismo americano y guionista de las películas Cuando Harry encontró a Sally o Tienes un email, su sentido del humor y su tono incisivo son inseparables de las audaces temáticas que aborda. Libros del Asteroide reúne en un solo volumen No me acuerdo de nada y No me gusta mi cuello, dos de sus ensayos más emblemáticos, en los que reflexiona sobre sus fracasos y nos habla hasta de sus recetas de cocina favoritas.

Las que no duermen NASH

Dolores Redondo

Destino. 13 de noviembre

La autora de la exitosa trilogía del Baztán regresa a las librerías con una obra ambientada en los "valles tranquilos" de Navarra, donde "no gusta desenterrar secretos ni revelar verdades", según anunció la editorial Destino en el comunicado promocional de la novela. Nash Elizondo, psicóloga forense, halla el cadáver de una joven desaparecida tres años atrás mientras documenta el origen de una leyenda sobre brujería, lo que obliga a reabrir la investigación.

Frío polar

Isabel Bono

Tusquets. 13 de noviembre

A lo largo de su trayectoria, la brillante Isabel Bono ha alternado sus publicaciones poéticas y narrativas con rigurosa regularidad. Tusquets, que se ocupa desde hace casi un lustro de sus novelas, abre esta vez su prestigiosa colección de poesía a los versos del autora. Su libro alberga la voluntad de tejer las composiciones que el poeta Antonio Muñoz Quintana, su amigo íntimo, no llegó a escribir. Frío polar reflexiona con serenidad sobre la asimilación de que somos mortales y celebra la oportunidad de estar vivo.

Autocracia S. A.

Anne Applebaum

Debate. 21 de noviembre

El subtítulo de este libro resulta elocuente: "Los dictadores que quieren gobernar el mundo". Premio Pulitzer y experta en la Europa del Este, Applebaum alerta no solo de las dictaduras que asolan determinados países, sino de las complejas redes que ostentan. Sus miembros están conectados a otros países a través de los servicios secretos y la propaganda. Michael Ignatieff, recientemente ungido con el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, considera que la periodista arroja "una mirada lúcida e inquebrantable a las ideas, resentimientos, supuestos y prácticas de los regímenes que están desafiando a la democracia liberal".