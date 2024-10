Julia Navarro: "Si un libro vende mucho, se convierte en sospechoso. Es una postura elitista y soberbia"

¿Qué libro está leyendo?

Izquierda Woke de Susan Neiman editado por Debate.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

El Quijote es una "fuente" de conocimiento sobre la condición humana. Pero leer a Camus también me ayudó a configurar un pensamiento critico.

Si no hubiera sido narradora y periodista, ¿qué hubiera querido ser?

Bailarina de ballet, esa era mi vocación

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Prefiero los viajes al futuro. Me gustaría "vivir" algún acontecimiento o incluso un día cualquiera del siglo XXV.

¿Son las protagonistas de El niño que perdió la guerra una reivindicación de esas heroínas anónimas que hacen la gran Historia?

Hasta el siglo XX, en los libros de texto y de Historia, la presencia de las mujeres, salvo excepciones, era poco más de una nota a pie de página. La realidad es que no hay "Historia", ni grande ni pequeña, sin las mujeres.

¿Ha conocido a algún Pablo, a un niño de nuestra guerra civil, que acabó en la URSS?

Sí, he conocido a algún Pablo, a hombres ya mayores, que fueron "niños de la guerra" y ha sido muy enriquecedor conocer sus historias. El tener que adaptarse a una nueva vida, llorar en silencio la ausencia de su familia. Pero también les he escuchado palabras de agradecimiento hacia Rusia. A través de sus testimonios he sentido su añoranza. En mi opinión, se podrían escribir varios libros con los testimonios de "aquellos niños" que regresaron. Sería una pérdida no escucharles y hacer oír su voz.

Clotilde y Anya representan la lucha contra los totalitarismos del siglo XX. ¿La historia se repite ahora mismo?

La historia siempre se repite, de distinta forma, pero al final los seres humanos albergamos las mismas pasiones, los mismos defectos, etc. que los que nos precedieron. Cambian los tiempos, pero la esencia de los regímenes totalitarios y autocráticos es la misma por más que se disfracen y algunos los denominen “neopopulistas”. Y los tenemos muy cerca.

Viendo las noticias que llegan de Gaza, ¿existen razones para el optimismo?

Prefiero no militar en el pesimismo por más que resulte difícil ser optimista.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Tanto como para quedarme a vivir... no, no me quedaría a vivir en ninguna pero si tengo que elegir, entonces Casablanca. Creo que habría sido habitual en el Café de Rick. Y en cuál no me quedaría... En tantas... Sobre todo algunas de las "políticamente correctas".

¿Ha experimentado alguna vez el síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

Sería exagerado decir que lo he experimentado, pero sí me he quedado boquiabierta en muchas, muchísimas ocasiones ante una pintura, una escultura, un paisaje... Puedo pasarme horas sentada en el Partenón, o en Cabo Sounión contemplando el templo de Poseidón, o perder el sentido del tiempo paseando por las calles de Florencia...

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No, no me muerdo la lengua. No soporto esa actitud de "superioridad" de algunos críticos que deciden que un libro es bueno en función de sus ventas. Si un libro vende mucho, se convierte en sospechoso. Es una postura elitista y soberbia, de desprecio a los demás, al pretender que lo "bueno", lo que tiene calidad, solo pueden comprenderlo unos pocos y que la mayoría elige quincalla.

Un placer cultural culpable.

¡Uf! No se me ocurre o a lo mejor es que no tengo.

¿La Inteligencia Artificial matará la creación artística?

La Inteligencia Artificial aún es una incógnita inquietante que puede constituir un peligro para la sociedad.

España es el país…

en el que quiero vivir.