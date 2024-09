María Fasce gana el Premio Café Gijón con una novela sobre las miserias familiares

La novela El final del bosque de la escritora María Fasce (Buenos Aires, 1969) ha sido reconocida con el Premio Café Gijón 2024 en esta 74.ª edición. "Obra de indudable solvencia formal y de innegable vuelo estilístico", según el acta del jurado, indaga en asuntos como el desarraigo, las fronteras entre la razón y la locura o las servidumbres y miserias familiares.

"Este año es una ocasión especial porque hay una ganadora y dos finalistas", afirmaba al comienzo del acto Mercedes Monmany, presidenta de un jurado constituido por Pilar Adón, Gioconda Belli, Marcos Giralt, Ricardo Menéndez Salmón y la propia Monmany.

La obra finalista han sido Parabere, de Aldo García Arias y Andrea Cabrera Kñallinsky, sobre "una mujer excepcional, a contracorriente de lo que era el papel destinado a una mujer en la primera mitad del siglo pasado". Dos historias sobre dilemas morales, incertidumbres y reflexiones en el contexto de la guerra civil española.

María Fasce, escritora y directora literaria de Penguin Random House, se ha mostrado "muy emocionada, sorprendida y agradecida". Es la segunda vez que se presenta a este premio histórico que admira mucho. Cree mucho en los premios como modos de corregir y depurar y en la escritura solitaria que se dirige a un público más allá del bosque.

Cuenta que El final del bosque surgió de una pesadilla de abril de 2020. "Soñé que mis dos hermanos y yo vivíamos en una cabaña del Bosque de Plata, en Argentina. Me asomaba a la ventana y veía el cadáver de un hombre. Sabíamos que uno de los tres lo había matado, pero nadie quería decir nada. El sueño me despertó, pero tuve que escribirlo".

De allí sale toda la novela. Los protagonistas, tres hermanos reunidos en una casa de bosque, buscan la manera de reconciliar sus contradicciones sin destruir la memoria sentimental compartida. "La realidad siempre es un detonante de la ficción", ha apuntado la autora.

Es una novela familiar que dialoga con las luces y las sombras que todas relaciones encierran. "Abre muchas habitaciones, muchas ventanas a temas diferentes con una gran atención detallista", según ha afirmado Ricardo Menéndez Salmón.

La escritora cuenta que cuando escribe se identifica con los autores a los que quiere parecer: Elena Ferrante, Natalia Ginzburg, Annie Ernaux y Pedro Almodóvar. "Con la esperanza y la ilusión de que algo de eso se quede en la novela", ha apostillado.

La Marquesa de Parabere

Aldo García Arias es librero de la conocida librería Antonio Machado, en Madrid, y junto con la periodista Andrea Cabrera, han escrito a cuatro manos la novela Parabere. Se trata de una obra que "se lee con gran fascinación, con un placer innegable, como los platos de los que habla", ha asegurado Monmany. Cuenta la vida de una familia, de una mujer contracorriente, en la primera mitad del siglo pasado, que tiene un gran proyecto personal y empresarial orientado al arte culinario: la fundación del célebre restaurante madrileño, Parabere.

María Mestayer es también conocida como la Marquesa de Parabere. Tuvo encuentros a través de su arte culinario con los personajes más célebres de su época, como Ernest Hemingway y Dionisio Ridruejo. Pespunteada con numerosas recetas que publicó en vida, la novela mezcla la historia de España con la gastronomía española.

"Empezamos a escribir esta historia a cuatro manos hace cuatro años. Al principio fue como una especie de juego, y al final la mujer protagonista se convirtió en mi musa", ha afirmado Arias. En este caso, la escritura de la novela no fue un oficio solitario. Juntar ideas, construir personajes y vidas fue un trabajo compartido. "Parabere me introdujo en la pasión culinaria de esta mujer con un ritmo que no te deja respirar", ha dicho Gioconda Belli.

Un referente literario

El Premio Café Gijón de novela corta fue instituido en 1949 por el actor Fernando Fernán-Gómez y algunos amigos con los que compartía tertulia en el célebre café del Paseo de Recoletos. Casi 80 años después, el Ayuntamiento de Gijón patrocina y organiza el premio en ese mismo café donde todo empezó.

Este galardón se ha convertido en un referente en el mundo literario no solo por su larga trayectoria, sino también por su contribución a la proyección de autores y autoras. Se ha mantenido fiel a su vocación de destacar la calidad literaria, construyendo de este modo una tradición sólida vinculada al prestigio cultural. "Queremos reforzar, aún más, el compromiso de nuestra ciudad con la literatura y la cultura", ha afirmado la escritora Pilar Adón, miembro del jurado.

La editorial Siruela publica desde 2007 las obras ganadoras del certamen, con una dotación de 20.000 euros. Ambas novelas se publicarán a mediados de enero.