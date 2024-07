¿Es Elena Ferrante la mejor autora del s. XXI? Sí en la lista del 'New York Times'. Fuera, Vargas Llosa y Auster

Hace unos días, el New York Times dio a conocer su lista de los cien libros de este siglo en un intento de establecer un canon provisional de la literatura de nuestro tiempo, sin distinguir entre ficción o no ficción, aunque el peso de la novela acabe resultando abrumador. Solo hay veintidós ensayos, frente a setenta y seis novelas, un libro de poesía y una novela gráfica, la imprescindible Persépolis de Marjane Satrapi.

Para realizar este minicanon con la mayor objetividad posible, el suplemento literario del periódico más prestigioso del mundo invitó a varios cientos de expertos y lectores a elegir los 10 mejores libros publicados desde el 1 de enero de 2000. Al final "solo" 503 escritores, críticos, lectores famosos y los redactores y editores del New York Times Book Review se prestaron a lo que en el fondo no deja de ser un juego metaliterario que retrata a los participantes tanto como al estado mismo de la literatura del siglo.

Entre quienes finalmente enviaron sus títulos preferidos destacan Stephen King, James Patterson, Sarah Jessica Parker, Karl Ove Knausgaard, Roxane Gay, Marlon James, Min Jin Lee o Jonathan Lethem. El resultado son cien títulos que el periódico ha ido presentando diariamente de veinte en veinte hasta ofrecer la lista completa.

El caso Bolaño

Conviene dejarlo claro desde el principio: lo que los especialistas y lectores han valorado son libros escritos en inglés o traducidos, lo que podría explicar algunas ausencias, pero resulta clamoroso que solo tres autores que escriben en español hayan sido seleccionados, si bien 2666, de Roberto Bolaño, aparece como el sexto mejor libro de este siglo, y Los detectives salvajes, el 28.

Luego hay que remontarse casi al final para encontrar en el puesto 82 la versión americana de Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, y en el 83, Un verdor terrible, de Benjamin Labatut, allí traducida como When We Cease to Undestand the World.

No hay ningún autor español, ni Javier Marías ni Muñoz Molina, por mucho que hayan merecidos críticas elogiosísimas, o que, como Juan Gómez-Jurado, hayan conquistado las listas de los más vendidos.

Sí encontramos, en cambio, a cuatro autores de ascendencia hispana, pero que escriben en inglés: Junot Díaz con La maravillosa vida breve de Oscar Wao, en el puesto 11; el argentino Hernán Díaz con su Fortuna, en el 50; Justin Torres por Nosotros los animales, en el 66 y Sigrid Nunez con El amigo, galardonada con el National Book Award por esta novela que es la 68 de la lista.

Claro que si de ausencias hablamos, resultan especialmente clamorosas las de Paul Auster, Margaret Atwood, Martin Amis, Salman Rushdie, Don DeLillo, Richard Ford, Siri Hustvedt, Julian Barnes, Haruki Murakami, Michel Houellebecq, Sally Rooney, Peter Sloterdijk, o la de los premios Nobel J. M. Coetzee, Patrick Modiano, Olga Tokarczuk, Peter Handke, José Saramago, Orhan Pamuk o Mario Vargas Llosa, entre otras muchas.

Los 10 mejores

Si empezamos a revisar la lista por el principio, en el número 1 encontramos La amiga estupenda, de Elena Ferrante, primera entrega de la tetralogía Dos amigas firmada por una autora anónima que firma bajo seudónimo, aunque hay quien sostiene que se trata en realidad de la traductora Anita Raja. En el 2 está The Warmth of Other Suns, de Isabel Wilkerson, un ensayo sobre las grandes emigraciones que impulsaron el crecimiento de Estados Unidos arrastradas por el sueño americano.

El tercer puesto lo ocupa En la corte del lobo, de Hilary Mantel, el primer volumen de la célebre trilogía dedicada a Thomas Cromwell; el 4º., El mundo conocido, de Edward P. Jones, una novela sobre la esclavitud en los EE.UU.; y el 5º. Las correcciones, de Jonathan Franzen.

En el sexto lugar aparece el primer libro escrito orginalmente en español: 2666, de Roberto Bolaño; en el 7º., El ferrocarril subterráneo, de Colson Whitehead, otra novela sobre las vías secretas que utilizaron algunos esclavos para huir de las plantaciones americanas; el 8º. es una novela legendaria en Europa, Austerlitz, de W. G. Sebald; en el 9º. aparece una novela del Nobel ingles Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones, mientras que el décimo puesto es para Gilead, de Marilynne Robinson.

Como ven, entre los diez primeros solo hay un ensayo, cinco son de autores estadounidenses y hay casi paridad de géneros: seis hombres frente a cuatro mujeres.

El éxito en Estados Unidos de Elena Ferrante se evidencia al descubrir que no solo La amiga estupenda es considerada la mejor obra de estos primeros veinticuarro años del siglo XXI, ya que en el puesto 80 encontramos La niña perdida, y en el 92, Los días del abandono.

Y es que, como subraya la nota que justifica el primer puesto, la obra de Ferrante “es uno de los principales ejemplos de la llamada autoficción, una categoría que ha dominado la literatura del siglo XXI. Leer La amiga estupenda, esta novela inolvidable y sin concesiones, es como andar en bicicleta sobre grava: es arenoso, resbaladizo y estresante, todo al mismo tiempo.”

Si el número de obras seleccionadas de un mismo autor indica el interés y la valoración que merece, en la lista destacan, con tres libros seleccionados cada uno, George Saunders (Lincoln en el bardo, premio Man Booker 2017, en el puesto 18; 10 de diciembre, de la que el New York Times Magazine dijo que era “el mejor libro que leerá este año”, en el puesto 54 y Pastoralia, en el 85), y Jesmyn Ward, con La canción de los vivos y de los muertos, en el trigésimo lugar; Quedan los huesos, en el 33, y Men We Reaped, en el 97).

De machismo y cancelaciones

Con dos libros seleccionados encontramos a la británica Zadie Smith (Dientes blancos, 31, y Sobre la belleza, 94), sin que falte el gran maestro norteamericano Philip Roth, tan cuestionado por su supuesto machismo, con La conjura contra América (65) y con La mancha humana (91) y a Alice Munro, quizá porque cuando se hicieron las votaciones aún no había estallado el escándalo de los supuestos abusos que su segundo marido perpetró contra su hija, entonces una niña de nueve años y que supuestamente la Nobel canadiense conocía y ocultó.

Quizá por eso no ha sido cancelada y en la lista figura en el puesto 23 su libro de relatos Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio y en el 53, Escapada, relatos que releídos ahora cobran matices insospechados, pues en ellos no faltan, como subraya el New York Times, “secretos familiares, reveses repentinos de la fortuna, tensiones sexuales y dudas sobre la fiabilidad de la memoria”.

También con dos obras seleccionadas están Hilary Mantel, pues a En la corte del lobo (3) se suma, en el puesto 95, Bring Up the Bodies, y Edward P. Jones, ya que junto al ya mencionado El mundo conocido (4) aparece All Aunt Hagar's Children: Stories (79).

Con todo, en esta suerte de canon temprano del siglo XXI aparecen títulos incuestionables, como Los años, de la Nobel francesa Annie Ernaux, en el puesto 37; la Septología del también premio Nobel Jon Fosse, en el 78, de la que se destaca que “es el tipo de obra que purifica el alma y parece silenciar la cacofonía del mundo moderno”; Manual de mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin, en el 79, quizá la más deslumbrante recuperación de este primer cuarto de siglo.

Destacan también Olivia Kitteridge, de Elizabeth Strout, galardonada con el Pulitzer, en el 74; El fin del "Homo sovieticus", de la Nobel bielorrusa Svetlana Aleksiévich, en el 72; Los creyentes, de Rebecca Makkai, en el 64; El jilguero, de Donna Tartt, en el 46; Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, en el 27; Expiación, de Ian McEwan, en el 26 y El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, en el 12.

Y Jennifer Egan con A Visit from the Goon Squad, traducida en España como El tiempo es un canalla, en el 39, y Rachel Cusk, con Outline, A contraluz en español, en el 14… O la legendaria Middelesex, de Jeffrey Eugenides, en el 59.

Cada uno de los libros elegidos aparece además con el nombre del especialista destacado que lo eligió, al tiempo que se complementa la información con unas líneas que justifican su selección y se ofrecen pistas sobre otros libros u autores que pueden interesarle.

Lo mejor, sin embargo, empieza ahora: los responsables del suplemento literario del New York Times invitan a los lectores a enviar sus propias listas con sus diez libros preferidos, de los publicados desde enero del año 2000 a nuestros días, para compartirlas, dicen, más adelante. Si se animan, solo tienen que votar aquí por sus candidatos.

Aunque será mejor que piensen bien sus votos porque ya saben, elegir es una manera de retratarse que no admite imposturas ni postureos.