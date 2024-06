Sara Barquinero, autora de 'Los Escorpiones': "Presupongo inteligencia y sensibilidad en el lector"

¿Qué libro tiene entre manos?

Los Cuentos completos de Flannery O'Connor, y Johanna at Daybreak, de R. C. Hutchinson.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Casi nunca abandono un libro. En todo caso, si me aburre o me irrita por alguna razón, salto unas páginas a la espera de que mejore o para intentar llegar antes al final. Solo los dejo si son muy largos y me he dado cuenta de que los detesto al inicio.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café?

Seymour Glass (Salinger) o Wilt (Sharpe).

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Creo que La historia interminable. Sin embargo, las primeras lecturas que me impactaron fueron las novelas de Stephen King, que cogía a escondidas de la estantería de mis padres. Cuando me desvelaba, fingía que había tenido una pesadilla para que me atendiera mi madre.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura? ¿Es de tablet o prefiere leer en papel? ¿De día o por la noche?

Me gusta leer mientras desayuno y después de comer, pero también leo a veces antes de dormir. Uso todos los formatos, papel, tablet, móvil y audiolibro.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

Creo que crecer a la vez que lo hizo internet y sus posibilidades, que van desde el pirateo, la alteración de textos, el arte y la literatura hecho por fans, los creepypastas, el hipervínculo infinito...

¿A quiénes cree que han picado (molestado) más sus Escorpiones y por qué?

Creo que es un texto un poco más difícil de clasificar que otros, y eso puede generar escepticismo o extrañeza, aunque también todo lo contrario (puede llamar la atención). En cualquier caso, cuando algo se sale de lo esperable suele provocar reacciones más viscerales, que en muchas ocasiones estarán ya bien ancladas en cada cual incluso antes de leer el libro.

Se dice de Los Escorpiones que es una novela generacional.

Creo que todas las novelas, incluso aunque no se centran en su presente inmediato, hablan del tiempo al que pertenecen (y a la vez, si son buenas, de cosas que van más allá de él). En mi novela aparecen de manera más obvia algunos temas propios de mi generación, como el nacimiento de internet o su llegada a los hogares españoles, así como de elementos de la cultura pop que muchos identificarán como propios. Quizás por eso se hable de generacional.

Su libro reúne cinco novelas y tres interludios. ¿No teme abrumar al lector? ¿Por qué el desafío de leerlo merece tanto la pena?

Me gusta presuponer inteligencia y sensibilidad en cualquier lector, no partir de los discursos empobrecedores que hablan justamente de lo contrario, su falta de atención, o sofisticación, pereza… Sobre si merece o no la pena leerlo, no me puedo pronunciar. Para mí ha merecido la pena escribirlo, eso sí lo sé.

¿Qué película ha visto más veces y por qué?

Puede que Carretera perdida, fue una de mis primeras “películas favoritas”. Fui al ciclo de Lynch de hace unos años… Junto con Donnie Darko fue la primera película que me impactó y me hizo desear ver más cine.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

Sí, en general soy más contemporánea que clásica en casi todo.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

Francis Bacon, William Kentridge, Leonora Carrington o Edward Hopper. Un cuadro de Lynch también me gustaría.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Sí. En general me siento a gusto en los países europeos que están en la órbita del Mediterráneo, por su herencia cultural y forma de vida.

¿Qué medida urgente tomaría para mejorar el mundo de la cultura?

Fortalecería el peso de las humanidades en la enseñanza secundaria y en el bachillerato.