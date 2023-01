Sabina Urraca, al frente de Caballo de Troya: historias de abusos, corrupción y erotismo entre hombres

Sabina Urraca (San Sebastián, 1984) es la editora invitada por Caballo de Troya en 2023 y 2024. Desde la jubilación en 2014 del editor Constantino Bértolo, que fundó el proyecto en 2003, cada año un escritor se hace cargo de los títulos que publicará el sello de Penguin Random House, que mantiene un perfil de editorial independiente y sigue obstinado en el descubrimiento de nuevas voces narrativas. Elvira Navarro en 2015, Alberto Olmos en 2016, Lara Moreno en 2017, Mercedes Cebrián en 2018, Luna Miguel y Antonio J. Rodríguez en 2019 y Jonás Trueba en 2021 preceden a Urraca.

La escritora, que ha publicado las novelas Las niñas prodigio (Fulgencio Pimentel, 2017) y Soñó con la chica que robaba un caballo (Lengua de trapo, 2021), se presenta con unas credenciales notables en el campo de la edición. Hace solo dos años amparó la publicación de Panza de burro, de Andrea Abreu, en la editorial Barrett, y fue un éxito absoluto. Su objetivo, según ha expresado en la rueda de prensa de presentación de los nuevos títulos para 2023, era seguir con la línea "artesanal, de cercanía" con los autores. Algunos de ellos ni siquiera tenían una obra escrita, pero la han emprendido al recibir su llamada.

Tenerife, Cuba, Huesca, Alcalá de Henares, Medellín y "una casa cerrada al mundo en el sur de Madrid", según escribe la editora en su texto de presentación, son los espacios en los que florecen los libros de la nueva colección. "Me he alejado de los centros habituales, las capitales", reconoce la editora, que también ha mantenido los modismos y acentos característicos del habla de los autores en sus obras.

[Sabina Urraca: "Vivimos en una sociedad del halago que nos entontece"]

Cinco mujeres y un varón componen la nómina, si bien Urraca asegura que no ha tenido en cuenta la perspectiva de género. Ahora bien, "me suelen interesar más los libros de escritoras jóvenes", confiesa, pues el "salvajismo" que le emociona lo encuentra "más en mujeres que en hombres". En cuanto a la estética, la editora ha elegido "portadas casi blancas" que contengan dentro el elemento oculto, como un secreto".

Con la precisión y la minuciosidad de un arqueólogo que tiene entre manos un tesoro recién descubierto, Urraca ha configurado un catálogo de libros "muy cuidados, escritos con gran pasión" por voces nuevas, cuya originalidad se manifiesta en "las formas y libertades, las temáticas", la indagación en la "oralidad"... La colección de seis libros, que llegarán a las librerías a lo largo del año, "es el resultado de una búsqueda ardua y minuciosa", ha dicho la editora antes de presentar a cada uno de los autores, que han desgranado sus libros.

Leche condensada, de Aida González Rossi (Santa Cruz de Tenerife, 1995), será el primer título que publicará Caballo de Troya en 2023. A partir del 2 de febrero, los lectores podrán sumergirse en "una novela sobre no saber decir cosas", según ha dicho la autora, que conoció a Urraca en Tenerife. La editora, que vive en la isla, leyó al principio su poesía, luego sus columnas y finalmente le propuso que escribiera una novela.

"Ha sido magnífico ver crecer" el libro, ha dicho Urraca, que fue recibiendo los pasajes por correo electrónico. La protagonista, Aida, "no sabe explicar los abusos sexuales de su primo, ni la separación de sus padres, ni que le gusta su amiga Yaiza", ha dicho la autora sobre el argumento de su primera novela.

[Jonás Trueba será el editor invitado en Caballo de Troya 2021]

Martha Luisa Hernández Cadena (Guantánamo, Cuba, 1991) también se estrena con La puta y el hurón. "Unos amigos cubanos me pusieron en contacto con algunos escritores del momento", cuenta Urraca. Entre ellos se encontraba Hernández Cadena, que ganó un premio en la República Checa con una novela que "sería impublicable en Cuba".

Esta "joya absoluta" con la que Urraca quedó "fascinada" —el lanzamiento está previsto para el 2 de marzo— arraiga en "la decadencia y el dolor de una generación que emigra", escapando de ese "poder hurónico" que ha sido el régimen cubano, "una revolución que no puede ser romantizada", dice la autora. Y añade que "la novela arranca después de la muerte de Fidel Castro".

Luis Díaz (Alcalá de Henares, 1994), el único varón, presentará Los bloques naranjas el 30 de marzo de 2023. "A mis amigos, porque aún no les he dicho que les quiero" es la dedicatoria del autor en la novela. Para Urraca, que ya se enamoró de Hombres con diente de leche (IV Premio Irreconciliables, Cántico, 2022), también es la sinopsis. "La amistad es el tema central, la incomunicación entre los hombres", dice el autor, que también sugiere "una tensión erótica entre los hombres que no se verbaliza".

Se te oscurece el pelo es el libro de María José Hasta (Huesca, 1989). "Se apuntó a uno de mis talleres y nunca había escrito antes", anuncia Urraca. La ópera prima de "la Lorry Moore aragonesa", según la define la editora, "casi se construyó en el taller". Se trata de "un libro que fluye cronológicamente", dice Hasta, a la que no le parecería justo "circunscribir el libro a temas concretos". Además, "vengo de otros lenguajes", continúa la autora, formada en Bellas Artes. En el arranque seguimos a una niña de tres años vestida de blanco que se escapa de casa y se sumerge en un cubo de pintura blanca.

[Salir juntos a pelear: un año en Caballo de Troya]

La novela de Manuela Espinal Solano (Colombia, 1998) llegó a través de un mail. "Recuerdo llorar en una primera lectura rápida", confiesa Urraca. Siete rostros en el fondo de una guitarra es el "intento de continuar una historia grande que quisiera construir", dice la autora. Se refiere a una familia formada por seis mujeres y un hombre. "Solo se sostuvo la historia de amor de los abuelos", añade, mientras que la muerte del abuelo funciona como catalizador. La sustancia de la trama trata de responder a la pregunta de Espinal: "¿Cómo podrán seguir viviendo estas mujeres con la ausencia del abuelo?".

Para la nueva editora de Caballo de Troya "fue necesario publicar el libro de Leticia G. Domínguez". La protagonista de Papá nos quiere "tiene ideas de suicidio y está totalmente incapacitada para sentir deseo", cuenta la propia autora, que reconoce haber escrito una suerte de "autobiografía emocional". Los conflictos en torno a la familia, que puede significar "negación y rechazo", subyace en esta historia que se hace eco de una "moral católica llevada al extremo que genera maltrato psicológico".

Urraca se ha mostrado muy satisfecha de desempeñar "una labor muy grata". El tiempo dirá si alguno de ellos es merecedor de reconocimientos a la altura de los que cosecharon Aroa Moreno Durán, Aixa de la Cruz, Laura Chivite, Violeta Gil, Alejandro Simón Partal o Almudena Sánchez, entre otros autores publicados en el sello. La originalidad en el criterio de la editora está, desde luego, garantizada.

Sigue los temas que te interesan