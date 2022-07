Elena Armas consolida el fenómeno de escritoras españolas que publican con éxito en inglés

Solo un mes antes de que Virginia Feito (Madrid, 1988) publicara en España La señora Juan March (Lumen) se anunciaba el lanzamiento de la versión en castellano del debut de Elena Armas (Madrid, 1990) en Estados Unidos: The spanish love deception. Si los únicos vínculos que las unieran fuesen que ambas son mujeres, escritoras y, además, debutantes en el género novelístico, no existiría esta noticia. Ni siquiera el éxito de ambas justificaría este texto. Lo significativo se halla en el lugar de origen de las autoras, distinto al de la lengua en que escribieron sus primeras obras, además de haber conquistado antes el mercado americano.

Esta vez toca hablar de The spanish love deception, la comedia romántica que Armas, ingeniera química de formación, autopublicó en el grupo Simon & Schuster, se convirtió en uno de los libros más vendidos de The New York Times y el próximo 18 de julio llega a las librerías de nuestro país con el título Farsa de amor a la española. El nombre fue escogido tras una encuesta en las redes sociales donde la alternativa fue Finjamos que me amas, que finalmente servirá de eslogan en la portada.

Aprovechando su inminente lanzamiento, la reducida distancia entre el triunfo de Feito y el de Armas invitaría al periodista más entusiasta a hablar de fenómeno. Sea cual sea la designación que merezca, la realidad es que las dos obras han aparecido en la cuna del término best-seller para convertirse en rotundos logros comerciales, las dos autoras son españolas (nacidas en la capital, además), escriben en inglés y acaban o están a punto de publicar aquí.

No obstante, son muchas las variables que las separan en lo referente al estilo. Armas se encuentra alejadísima de la “escritora perversa” que confesó ser Virginia Feito en El Cultural. Al contrario que la autora de La señora March, interesada en “escribir cosas macabras, asquerosas, violentas e incómodas”, Armas se considera una romántica irredenta. El inquietante y escabroso thriller de Feito contrasta con las buenas intenciones de Armas, lectora compulsiva de romances con finales felices.

Después de varios años recomendando novelas de este género a través de su cuenta de Instagram, se decidió a escribir una propia. The spanish love deception se ha convertido en la primera obra española en ganar el premio Goodreads Choice al mejor debut. La plataforma subsidiaria de Amazon es una comunidad virtual que permite a los usuarios darse de alta y seleccionar libros del catálogo de la propia página. Actualmente cuenta con 40 millones de miembros, 1.000 millones de libros registrados y 43 millones de valoraciones.

La obra que hoy esperan miles de lectores en España ya ha llegado a más de veinticinco países gracias a las traducciones. Además, ha resultado ser una sensación en TikTok con más de 100 millones de visitas. La red social del momento, utilizada por millones de jóvenes de la generación Z en todo el mundo, ha incorporado de manera espontánea la herramienta BookTok, una nueva tendencia que consiste en la recomendación desenfadada de libros por parte de los usuarios, que proponen retos en vídeo con el objetivo de viralizar la existencia de un libro. Por las características de Farsa de amor a la española y su consonancia con el público juvenil, la irrupción de Armas en esta novísima tribu lectora ha sido meteórica.

Las correspondencias biográficas de la autora con la protagonista son el punto de partida de la construcción del personaje. Catalina Martín, que trabaja en una empresa consultora de ingeniería en Nueva York, debe regresar a España para la boda de su hermana. No tiene más remedio que llevar consigo a un compañero de trabajo que se haga pasar por su pareja. Para colmo, no le soporta. Aaron Blackford es alto y guapo, pero también irritante, por lo que Catalina no solo tendrá que sostener una mentira, sino también disimular su exasperación delante de su familia.

El éxito del libro en América y el argumento de la trama propiciaron que BCDF Pictures adquiriera los derechos para convertir la novela en una película. Será Peter Hutchings, guionista de más de una comedia romántica, quien se ocupe de la adaptación a la gran pantalla, mientras que Claude Del Farra y Brian Keady serán los productores. “No tengo ninguna duda de que harán un trabajo increíble dando vida a Aaron y Catalina”, aseveró la autora, que ya cuenta con un agente literario al cargo de estos asuntos.

Por su parte, Farsa de amor a la española llega a las librerías de la mano del sello VR Europa, nacido en Barcelona durante la pandemia del 2020 como una escisión de la editorial latinoamericana VR Editoras. “Novelas románticas inolvidables” e “historias juveniles apasionantes” son los eslóganes que se suman al definitivo “Libros que hacen bien” en el escaparate de su web, donde se indica que Paulo Coelho o Clarice Lispector son algunos de sus autores totémicos. Concretamente será en el sello VeRa, dedicado a la novela romántica, donde se adscriba la exitosa novela de Armas.

Tenía que ser una editorial feel good, si nos remitimos a la terminología cinematográfica, la que publicara la edición española. Lo que aún no sabemos es la traducción que se hará de la secuela, The American Roomate Experiment, que llega a las librerías americanas el 6 de septiembre de la mano de Atria Books, una escisión de Simon & Schuster. Catalina y Aaron volverán a aparecer como personajes, pero los protagonistas serán Rosie y Lucas.

