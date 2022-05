Fundación Banco Santander presenta en Commodore un volumen que proyecta el futuro

La puesta de largo de Doce visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano?, último volumen de la Colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, ha reunido esta mañana en Cultura Commodore a ocho de sus doce autores –Ana Merino, Andrés Ibáñez, Cristina Cerezales Laforet, Irene Gracia, José María Merino, Juan Manuel de Prada, Mercedes Cebrián y Pablo d’Ors– que han coincidido que en el futuro de la especie humana dependerá de la búsqueda de lo espiritual.

Una idea que surgió en la pandemia con la intención de crear un semillero de reflexión e imaginación a través del relato, pues desde Fundación Banco Santander “no podíamos permanecer ajenos a esta época de incertidumbres, transformaciones y cambio de paradigma sin incentivar, desde nuestro compromiso de fomentar la cultura y el pensamiento, una reflexión literaria en torno a una pregunta fundamental: ¿hacia dónde caminamos?”, afirma Francisco Javier Expósito, responsable del proyecto.

De ahí la necesidad de este libro de relatos, que cuenta con un fabuloso material inédito en formato pódcast, tanto de entrevistas en profundidad a cada uno de los autores como de doce relatos dramatizados por profesionales que dan otra vida sonora a las historias. Para Expósito, antólogo del volumen, “esta reunión nos recuerda cómo la soledad del acto creativo en libertad devuelve luego al mundo territorios que explorar y abre ventanas al futuro reveladoras o inquietantes, pero siempre necesarias”.

El responsable de Cultura Commodore, David Felipe Arranz, ha dado la bienvenida a los ponentes presentando el volumen, del que ha leído algunos fragmentos, como un “testimonio excepcional, entre la creación literaria y el ensayo, que marca un hito y que servirá para orientar las reflexiones ulteriores en torno al futuro del ser humano como sociedad, en especial el ensayo final de César Antonio Molina, que lanza una batería de preguntas esenciales de carácter ético”.

Seis escritores y seis escritoras de reconocida calidad como Agustín Fernández Mallo, Ana Merino, Care Santos, Cristina Cerezales Laforet, Elena Medel, Irene Gracia, José María Merino, Juan Manuel de Prada, Mercedes Cebrián, Pablo d’Ors y Ricardo Menéndez Salmón protagonizan este nuevo volumen de la Colección editada por Fundación Banco Santander, que busca ir más allá de clichés, modas o ideologías. Además, como colofón al volumen el poeta, escritor y exministro César Antonio Molina nos deja un epílogo a modo de mini ensayo.

Así, Pablo d’Ors ha destacado que los buscadores de lo espiritual serán una minoría en el futuro y que “el prestigio de la espiritualidad aumenta hoy conforme lo hace el desprestigio de la religión”. Mercedes Cebrián en “Pártamelos infinitos” explicó cómo creó en su relato una suerte de distopía de ciencia ficción llena de ironía e ingenio, en la que se dio cuenta de que “hay cosas que todavía tenemos y en un futuro serán lujos, y nos daremos golpes pensando tenía esto y no lo valoraba”. Para Ana Merino, el espacio del simulador y las nuevas tecnologías que quieren implementar en los automóviles le sirvieron de inspiración “para volver a un pasado abandonado y pensar así en el futuro, en esa zona sucia donde se está generando pensamiento”.

Cristina Cerezales Laforet intervino confesando que pensaba que el futuro al que estamos abocados iba a ser online, pero que cambió de opinión y eligió “un camino interior, una forma de enfocar el mundo que recibe una iluminación, como las experiencias de Clarice Lispector o mi madre”, ha comentado en referencia a Carmen Laforet: “de repente, vi cómo caía un polvo de estrellas que iba desligando a las personas del mundo del mercado, que a su vez se iba resintiendo de esa iluminación”, ha indicado con respecto a su texto.

Andrés Ibáñez ha sido contundente al asegurar que el futuro tiene una característica, que nunca es como esperábamos: “el progreso ha llegado al final de su periplo y lo que provoca la tecnología es una dispersión completa de la atención en el individuo, en esta moda de las creencias poshumanistas y transhumanistas, que postulan que Internet ha venido a arreglarlo todo”.

Ibáñez se ha declarado creyente en el humanismo en el sentido en que "somos personas y, por lo tanto, la medida de las cosas, especialmente ahora que en la ciencia hay un movimiento de negar la conciencia de las cosas", ha afirmado el escritor madrileño.

Después, la escritora y pintora madrileña Irene Gracia ha recordado a Herodoto, que escribió que la divinidad fulmina con sus rayos a quienes sobresalen, mientras que los pequeños no despiertan el más mínimo interés: “el ser humano practica el canibalismo con los seres que sobresalen con su luz; personajes como Fausto y Frankenstein fueron severamente castigados por su aspiración a la divinidad”, ha recordado, porque para la artista “no es verdad que la fortuna sonría a los audaces”, en relación al futuro.

Por su parte, el escritor y académico de la RAE José María Merino comentó cómo Isaac Asimov enunció sus tres leyes de la robótica y cómo hay que tenerlas presentes “porque si no, las cosas van a ir muy mal”; además abordó otros aspectos previstos por el escritor estadounidense de origen ruso en Fundación, donde en el planeta Solaris la gente ya no se comunica personalmente, sino telemáticamente y en unas habitaciones donde hay pantallas y allí tienen problemas de agorafobia y empiezan a no poder comunicarse físicamente con los demás.

“Me parece que los chicos de ahora son menos perspicaces que en los años 80 y 90, cuando solía visitar los institutos a propósito de mis libros; hoy los encuentro menos curiosos y más abstraídos y es posible que se deba a la relación con el mundo digital, que tanto nos puede ayudar en tantos aspectos, pero puede llevarnos a una alienación”, dijo.

Por último, el escritor Juan Manuel de Prada ha incidido en que “la única vida después de la muerte tiene que incluir el cuerpo, que es un templo del espíritu”, para añadir a continuación que lo único que puede redimirnos de esta voracidad destructiva en la que estamos inmersos es la recuperación de la vida espiritual”.

Pódcast: entrevistas y relatos dramatizados

El volumen cuenta además con 25 pódcast exclusivos como material inédito añadido al libro, divididos en trece entrevistas que el antólogo, Francisco Javier Expósito, realiza a cada uno de los autores, que profundizan en sus narraciones, su manera de entender el mundo actual y nuestro camino futuro. Y, por otro lado, el libro ofrece los doce relatos dramatizados por grandes actores del doblaje que convierten cada uno de los relatos en una fiesta literaria sonora.

Todos los pódcast estarán descargables a través de un código QR y también disponibles para el público en general en la web de Fundación y en plataformas como Spotify, Google Podcast, Audible, etc.

