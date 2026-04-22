Hallazgo histórico: arqueólogos españoles descubren la 'Ilíada' de Homero en una tumba egipcia

La Misión Arqueológica de Oxirrinco, del Instituto de Oriente Próximo Antiguo (IPOA) de la Universidad de Barcelona, dirigida por Maite Mascort y Esther Pons, ha identificado un papiro con un fragmento de la Ilíada de Homero en el interior de una tumba de época romana de hace aproximadamente 1.600 años, en la localidad egipcia de Al Bahnasa, la antigua Oxirrinco. Es la primera vez en la historia de la arqueología que se localiza un texto literario griego incorporado de forma deliberada como parte del proceso de embalsamamiento de una momia.

Según informa la Universidad de Barcelona, el hallazgo tuvo lugar durante la campaña arqueológica desarrollada entre noviembre y diciembre de 2025, cuando el equipo encabezado por Núria Castellano localizó en la tumba 65 del sector 22 una momia que presentaba un rasgo singular: un papiro colocado sobre el abdomen como parte del ritual funerario. Aunque en excavaciones anteriores ya se habían encontrado papiros en posiciones similares, estos siempre contenían textos de carácter mágico o ritual, no literario.

Posteriormente, en la campaña de enero y febrero de 2026, el papiro fue estudiado por la restauradora Margalida Munar, la papiróloga Leah Mascia y el catedrático Ignasi-Xavier Adiego, especialista en filología clásica y director del proyecto. Gracias al trabajo de lectura de Mascia, Adiego identificó el texto como parte del célebre “catálogo de las naves” del canto II de la Ilíada, el pasaje en el que se enumeran los contingentes griegos que participaron en la guerra de Troya.

Algunos fragmentos del papiro. Foto: Universidad de Barcelona.

En palabras del propio Adiego, aunque no es la primera vez que aparecen papiros griegos integrados en momificaciones —habitualmente con contenido mágico—, sí resulta excepcional encontrar un texto literario en un contexto funerario. Este hecho cobra aún más relevancia en Oxirrinco, un enclave que desde finales del siglo XIX ha proporcionado numerosos papiros de gran valor, aunque hasta ahora ninguno de este tipo en una tumba.

El descubrimiento se produjo en la necrópolis de Al Bahnasa, identificada con la antigua Oxirrinco, una de las principales ciudades del Egipto grecorromano, situada a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo, junto al brazo del Nilo conocido como Bahr Yussef. La excavación ha sacado a la luz un complejo funerario formado por tres cámaras de piedra caliza, con momias y sarcófagos de madera decorados, muchos de ellos afectados por antiguos saqueos.

La Misión Arqueológica de Oxirrinco, activa desde 1992 bajo la dirección inicial de Josep Padró, es una de las iniciativas españolas más consolidadas en Egipto. La última campaña, desarrollada entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, ha concluido con resultados de gran relevancia histórica y arqueológica.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Universidad de Barcelona, la Fundación Palarq, la Sociedad Catalana de Egiptología y AIXA Serveis Arqueològics, así como con la colaboración del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y la Universidad de El Cairo.

Los resultados de esta campaña se están difundiendo en un ciclo de conferencias iniciado el 13 de abril y que finalizará el 11 de mayo de 2026, en la sala Gabriel Oliver de la Facultad de Filología y Comunicación de la UB, con sesiones dedicadas a los distintos ámbitos del proyecto, desde la arqueología hasta la restauración.