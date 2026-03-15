Jaime Olmedo ingresa en la Real Academia de la Historia

Jaime Olmedo (Talavera de la Reina, 1971) ha ingresado este domingo en la Real Academia de la Historia. El filólogo y rector de la Universidad Camilo José Cela había sido elegido el pasado 27 de junio de 2025, a propuesta del historiador Luis Ribot García, el poeta y filólogo Luis Alberto de Cuenca y la catedrática de filología Amparo Alba Cecilia.

El nuevo académico inició su discurso con unas consideradas palabras de gratitud hacia los proponentes de su candidatura, apoyándose en una cita de Antonio Machado en Juan de Mairena para aludir a la dificultad de "medir lo inconmensurable" al tratar de agradecer la generosidad de la institución.

El discurso de Olmedo, articulado en torno a la expresión "una hora lírica de España", tuvo como eje la reconsideración del año 1526 como momento decisivo para la poesía española, a partir del encuentro entre Juan Boscán y Andrea Navagero en Granada, cuando el humanista veneciano alentó al poeta —y, con él, a Garcilaso de la Vega— a ensayar el endecasílabo y las estrofas italianas.

A través de la combinación de análisis literario e historia política, el nuevo académico presentó ese episodio como el inicio de una transformación de largo alcance en la poesía española y examinó cómo se ha contado en las historias de la literatura desde el siglo XVI al XX, inscribiéndolo en la tensa coyuntura europea marcada por la Liga de Cognac y el reforzamiento del poder de Carlos V.

Fue repasando los principales relatos de historia de la literatura española y la forma en que en cada período cultural se interpretó la introducción de las formas italianas, de modo que el propio discurso funcionó también como reconocimiento a varias generaciones de historiadores de la literatura, algunos de ellos vinculados a la propia Real Academia de la Historia.

Jaime Olmedo durante su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Nieves Díaz

Tras ese recorrido, Olmedo situó los hechos en el escenario político europeo en que se produjeron. Recordó que 1526 estuvo marcado por la formación de la Liga de Cognac, en la que se agruparon contra Carlos V diversas potencias —entre ellas Francia, la Santa Sede, Venecia o Florencia— preocupadas por la acumulación de poder del emperador tras la victoria de Pavía en 1525.

Para abordar ese contexto, recurrió a documentación de primera mano de Andrea Navagero y Baltasar de Castiglione —un centenar de informes diplomáticos del primero al Senado veneciano y más de doscientas cartas del segundo a Roma—, que hasta ahora se habían utilizado de manera fragmentaria.

Ese conjunto de informes y cartas permitió observar en paralelo la evolución de los acontecimientos y el clima de incertidumbre en torno a la figura de Carlos V, de modo que la escena granadina dejara de aparecer como un episodio aislado de la historia de las letras y se entendiera dentro de una coyuntura marcada por alianzas fluctuantes y recelos entre Estados.

En ese marco, subrayó Olmedo, el diálogo entre Boscán, Garcilaso y los humanistas italianos mostró cómo, incluso en momentos de máxima tensión, la circulación de ideas y de modelos literarios podía abrir un terreno común.

Olmedo culminó el acto solemne de su ingreso con unas palabras de Ortega y Gasset para insistir en que la literatura no puede entenderse al margen de su tiempo histórico ni la política sin atender a las formas con que una sociedad se narra a sí misma. "El hombre necesita, desde la inteligencia y la belleza, contarse historias que, en unas ocasiones, expliquen, complementen, celebren o exalten su existir; y en otras, que lo testimonien, lo denuncien, lo contradigan, lo alejen, lo compensen o lo alienten", aseguró el nuevo académico. Con esa apelación a una mirada más amplia sobre la tradición española, cerró un discurso que quiso ser, a la vez, conmemoración de 1526 y defensa de la vieja alianza entre historia y literatura.

Jaime Olmedo, durante el acto de ingreso en la Real Academia de la Historia. Nieves Díaz

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el Premio Extraordinario de licenciatura, Jaime Olmedo se formó también en la Universidad de Bolonia, en la que cursó Filología Italiana con lode y se doctoró summa cum laude en Filosofía y Letras, realizando su tesis en el Real Colegio de España, del que fue decano.

Tras una etapa en la Dirección Académica del Instituto Cervantes, en la que participó en el anuario El español en el mundo y en la adaptación al español del Marco común europeo de referencia para las lenguas, coordinó por parte del Cervantes el Diccionario panhispánico de dudas y, desde 2002 hasta 2024, dirigió técnicamente el Diccionario Biográfico Español y el portal Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia, ambos galardonados por su innovación y su contribución a la difusión del pasado hispánico.

Rector de la Universidad Camilo José Cela desde 2024 y académico correspondiente de varias corporaciones, ha desarrollado una intensa actividad docente en la Universidad Complutense, ha recibido diversos reconocimientos institucionales —entre ellos la Cruz de Oficial del Mérito Civil— y es autor de una amplia producción ensayística y crítica sobre historia de la literatura española, además de ocupar cargos en patronatos y consejos asesores vinculados al ámbito cultural.