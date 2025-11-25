La actriz Cecilia Suárez pide justicia para Liliana, la hermana asesinada de Cristina Rivera Garza

“Era una muchacha de veinte años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir”, contaba en 2021 la escritora Cristina Rivera Garza sobre el asesinato de su hermana en su impresionante El invencible verano de Liliana (Random House), por el que obtuvo el premio Pulitzer.

Tres décadas le habían costado a la autora mexicana volver a ello, revisar los archivos, reunir testimonios, reabrir la herida, aquel crimen machista que nunca fue solo uno más, como ninguno lo es, y compartir con todos nosotros la memoria de Liliana.

“Aquello sucedió en una época en la que el feminicidio en México no estaba tipificado específicamente en el código penal”, señala el director de teatro Juan Carlos Fisher sobre este libro que no solamente busca obtener justicia –el asesino continúa libre–, sino entender mejor a su hermana.

“En ese proceso nos incluye a nosotros. Al leer su libro sentimos que la conocemos y nos cuestionamos las formas en las que funciona el sistema. La justicia no juega a favor de la víctima, sino que busca la forma de exculpar al asesino. Es un círculo vicioso que no se detiene”.

Es la segunda vez que Fisher lleva a escena la violencia contra la mujer en un monólogo, como ya hiciera con Prima Facie.

Interpretado, en esta ocasión, por la actriz Cecilia Suárez, que toma la voz de la propia Cristina Rivera Garza, con adaptación de Amaranta Osorio, en él se han “sintetizado las diferentes líneas narrativas que tiene el libro para contar no solamente la historia de su hermana, sino el viaje que tiene su autora para escribirlo”, afirma el director peruano.

“Es mérito de Osorio, que tiene una capacidad de síntesis impresionante y que nos ha ayudado a tomar decisiones de lo que es teatralmente potente”.

Siempre, claro, contando con la validación de la autora del libro. “Al ser una historia que no es una ficción, orgánicamente todos hemos tratado con más respeto el material. No podríamos contar este relato sin su aprobación formal, sin su valoración emocional de que la adaptación que hemos hecho ayude no solamente a contarlo, sino a dar voz a lo que ella tan justificadamente reclama”.

Con una puesta en escena minimalista, como es usual en las obras de Fisher, con mucho apoyo técnico-artístico, Suárez se enfrenta sola al escenario y llena el espacio con su palabra.

“Ella entrega su alma y su intelecto, no solamente dándole la voz a Cristina, sino a muchos de los personajes que la han acompañado en este viaje para entender y denunciar el asesinato de su hermana”, comenta el director, que en abril dirigirá en La Abadía la adaptación de Las gratitudes de Delphine de Vigan también.

El invencible verano de Liliana, que forma parte de la programación del Festival de Otoño, podrá verse del 25 al 30 en Condeduque. Las entradas ya se han agotado, pero mientras se estudia la posibilidad de ampliar funciones, el libro, como señala Fisher, continúa en todas las librerías.

“Cuando paso y me doy una vuelta, siempre está la cara de Liliana con esos anteojos quevedianos, como le dice Cristina”. Parafraseando uno de sus capítulos: allá va una mujer libre.