Peris-Mencheta salta a la trinchera del fútbol

Once actrices para 'Ladies Football Club'. Foto: Sergio Parra

Noticias relacionadas Sergio Peris-Mencheta

Sergio Peris-Mencheta (Madrid, 1975) es de ese tipo de todoterrenos con tracción a los cuatro puntos cardinales que prepara en Los Ángeles, donde vive, la próxima temporada de la serie Snowfall, que estrena en Madrid la obra de teatro Ladies Football Club, de Stefano Massini, y que, prácticamente de forma simultánea, interpreta en Tailandia al villano de la película Meg 2: The Trench a las órdenes de Ben Wheatley sin perder en ningún momento el equilibrio, la dirección y la fuerza de sus múltiples ejes artísticos.

“Con estas mujeres te ríes pero también te emocionas. La obra es un homenaje a nuestras abuelas, que sufrieron una guerra”. Sergio Peris-Mencheta

Por todo ello, Peris-Mencheta es un caso insólito de ubicuidad artística, y así lo demostrará también este 6 de mayo cuando llegue –tras pasar por Bilbao, Pamplona y Logroño– a los Teatros del Canal Ladies Football Club, nuevo texto del mencionado escritor italiano tras el celebrado Lehman Trilogy de 2019. Como entonces, vuelve el actor y director al escenario de la Comunidad de Madrid, a la productora Barco Pirata (que creó junto a Xabier Murúa y Nuria-Cruz Moreno), a un numeroso equipo artístico y al compromiso y musicalidad de Massini, con el que ha consolidado una fértil e ininterrumpida relación epistolar.

Pero, digámoslo ya, ahí se agotan las similitudes con la historia del auge y caída de la compañía financiera estadounidense. Peris-Mencheta se mete ahora de lleno en la épica peripecia deportiva de once trabajadoras de la británica fábrica de armamento Doyle & Walker, creadoras para la historia, un 6 de abril de 1917, en plena guerra mundial y durante la pausa de un almuerzo, del primer equipo de fútbol femenino.

Las mejores jugadoras del mundo

No piensen los aficionados al llamado Deporte Rey que el director se ha puesto a surfear sobre la enorme ola levantada por los éxitos de jugadoras como Alexia Putellas o Jennifer Hermoso. “Cuando decidimos meternos en Ladies no imaginábamos que dos españolas fueran a ser las mejores jugadoras del mundo o que se batirían récords de asistencia en los partidos femeninos. Mucho menos que estallaría una guerra en Europa”, explica a El Cultural el también director de Una noche sin luna, de Juan Diego Botto.

Claro que en Ladies nos encontramos el mismo humor y la misma musicalidad de Lehman Trilogy, pero algo ha cambiado ahora radicalmente. De aquel relato masculino, de aquel mundo hecho por y para hombres, amasado con las fibras del capitalismo salvaje, Peris-Mencheta nos transporta a la lucha de once mujeres que pelean por un sueño: “Quizá la diferencia fundamental es que Ladies tiene alma. Con estas mujeres te ríes pero también te emocionas. Es un merecido homenaje a nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, que sufrieron una guerra mundial provocada por el hombre”.

Estigmas de color amarillo

Estas luchadoras (interpretadas por Silvia Abascal, Noemi Arribas, Ana Rayo, María Pascual, Nur Levi, Alicia González, Carla Hidalgo, Irene Maquieira, Andrea Guasch, Diana Palazón y Belén González) viven en un contexto de guerra exterior e interior, y se abren camino en la sociedad pese a ser estigmatizadas por sus manos amarillas, una huella de su permanente exposición al trinitrotolueno, compuesto químico utilizado para fabricar explosivos.

Peris-Mencheta ha querido utilizar este elemento como parte de la escenografía, que firma la mano maestra de Alessio Meloni. Además, incorpora también una carta original que descubrió consultando bibliografía sobre el equipo, algunos poemas originales que Litus Ruiz (encargado del apartado musical) ha adaptado y numerosas canciones de la época que sirven para sumergirnos en la leyenda de la formación femenina.

“Alessio ha creado un espacio muy inspirador para hacer lo que más me gusta: jugar –reconoce Mencheta–. Es un auténtico parque de atracciones para las actrices y eso se percibe desde el patio de butacas. Los amigos que han venido a los ensayos han querido verlo todo por dentro. Junto a Eva Ramón, ha conseguido adaptar el espacio a las necesidades de todo elenco”.

Gasolina para el éxito

La coreografía de Amaya Galeote, los sonidos de Joan Miguel y el trabajo de Óscar Martínez como ayudante de dirección han dado impulso a la energía de quien fuera también adaptador en 2020 de Castelvines y Monteses, de Lope de Vega. El éxito con títulos como ¿Quién es el Sr. Schmitt?, Continuidad en los parques, La cocina o la shakesperiana La tempestad lo entiende Mencheta como “gasolina” para afrontar los próximos retos: “Tengo grandes detractores, no crea. Parece que son minoría y eso alimenta mi necesidad de seguir creando. Me gustaría que lo que me apetece contar encaje con el gusto del público”.

Un propósito con el que intenta reconciliar, amarrado al palo mayor de Barco Pirata, a la gente joven con el teatro. Eso implica, entre otras cosas, afrontar imposibles como un Lope de Vega con música en directo, una cocina frenética con 26 actores o, por qué no, estas increíbles Ladies Football Club.

Sigue los temas que te interesan